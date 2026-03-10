Kritische Metalle im Fokus - Almonty, St George Mining und USA Rare Earth melden Fortschritte

Anzeige / Werbung

Das globale Rennen um kritische Rohstoffe beschleunigt sich - und mehrere Unternehmen rücken plötzlich ins Rampenlicht. Eine Kombination aus geopolitischen Spannungen, Sorgen um Lieferketten und dem rasanten Ausbau sauberer Technologien hat die Nachfrage nach Seltenen Erden, Wolfram und anderen strategischen Metallen stark ansteigen lassen. Vor diesem Hintergrund meldeten kürzlich drei Unternehmen bedeutende Entwicklungen: St George Mining hat seine brasilianische Lagerstätte für Seltene Erden deutlich erweitert, Almonty Industries hat seine wichtigste Wolframmine in Produktion gebracht, und USA Rare Earth konsolidiert die Kontrolle über eines der größten bekannten Vorkommen schwerer Seltener Erden in den Vereinigten Staaten.

St George Mining: Araxá-Ressource wächst um 75%

Das australische Explorationsunternehmen St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) gab kürzlich eine bedeutende Aufwertung der Mineralressourcen seines Araxá-Projekts für Seltene Erden und Niob in Brasilien bekannt. Die überarbeitete Schätzung erhöht die Gesamtressource auf 70,91 Millionen Tonnen - ein Anstieg um 75% gegenüber der vorherigen Berechnung.

Die Lagerstätte weist nun durchschnittlich 4,06% Gesamtgehalt an Seltenen-Erden-Oxiden (TREO) sowie 0,62% Niobpentoxid auf, basierend auf einem Cut-off-Gehalt von 2% TREO. Besonders wichtig für die Projektentwicklung ist der deutliche Anstieg der höher abgesicherten Ressourcenkategorien. Die "Measured and Indicated"-Ressourcen stiegen um 218% auf 29,49 Millionen Tonnen, mit Gehalten von 4,56% TREO und 0,75% Nb2O5.

Die verbleibenden 41,42 Millionen Tonnen werden als "Inferred"-Ressourcen klassifiziert und benötigen zusätzliche Bohrungen, bevor sie in höhere Kategorien überführt werden können. Die aktualisierte Schätzung wurde von SRK Consulting auf Basis eines verfeinerten 3-D-geologischen Modells und aktualisierter Bohrdaten erstellt.

Die Geologie von Araxá könnte erhebliche wirtschaftliche Vorteile bieten. Ein Großteil der Mineralisierung liegt innerhalb der oberen 120 Meter verwitterten Saprolits, der potenziell im Tagebau mit begrenztem Bohren und Sprengen abgebaut werden kann. Dieser Lagerstättentyp kann zu niedrigeren Förderkosten führen als tiefere Hartgesteins-Seltene-Erden-Vorkommen.

Auch die Lage des Projekts ist vorteilhaft. Araxá befindet sich in der brasilianischen Bergbauregion Minas Gerais in der Nähe der Anlagen von CBMM, dem weltweit größten Niobproduzenten. Bestehende Infrastruktur, Bergbau-Know-how und qualifizierte Arbeitskräfte könnten die Entwicklung beschleunigen.

Wichtig ist zudem, dass die jüngste Ressourcenschätzung möglicherweise noch nicht das gesamte Explorationspotenzial widerspiegelt. St George berichtete, dass für 44 zusätzliche Bohrlöcher noch Laborergebnisse ausstehen und diese daher noch nicht im Ressourcenmodell enthalten sind. Weitere 50 Bohrungen sind in den kommenden Monaten geplant. Erste Explorationsarbeiten an der nahe gelegenen Entdeckung East Araxá, etwa einen Kilometer von der Hauptlagerstätte entfernt, lieferten bereits vielversprechende Ergebnisse, darunter 48 Meter mit 5,71% TREO nahe der Oberfläche.

Zusammen deuten diese Ergebnisse darauf hin, dass Araxá weiter wachsen könnte - und damit das Potenzial des Projekts als künftiger Lieferant von Seltenen Erden und Niob außerhalb der von China dominierten Lieferketten stärkt.

Almonty Industries: Wolframproduktion beginnt

Während St George seine Ressourcen erweitert, hat Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) einen wichtigen Meilenstein erreicht: das Unternehmen ist wieder zum Produzenten geworden.

Die wichtigste Wolframmine des Unternehmens, Sangdong in Südkorea, nahm im Dezember 2025 offiziell den aktiven Betrieb auf und fährt derzeit die Produktion hoch. Die volle Kapazität wird bis 2027 angestrebt - ein bedeutender Schritt zum Wiederaufbau der westlichen Wolframversorgung.

Das Timing könnte kaum besser sein. Die Wolframpreise sind aufgrund steigender Nachfrage aus der Verteidigungs- und Industriebranche stark gestiegen, während sich das Angebot durch chinesische Exportbeschränkungen, die 2025 eingeführt wurden, verknappt hat. Wolfram - insbesondere in Form von

Ammoniumparawolframat (APT) - ist entscheidend für panzerbrechende Munition, Luft- und Raumfahrtlegierungen, Elektronik und moderne Fertigungstechnologien.

Angesichts dieser günstigen Marktdynamik haben Analysten ihre Bewertung des Unternehmens deutlich angehoben. Das Researchhaus Couloir Capital erhöhte kürzlich seine Fair-Value-Schätzung für Almonty-Aktien von 7,69 CAD auf 19,30 CAD und verdoppelte damit das Kursziel mehr als. Die Anpassung basiert vor allem auf höheren langfristigen Preisannahmen für APT: Die Prognosen wurden von 450 USD auf 800 USD pro metrische Tonnen-Einheit angehoben, während aktuelle Benchmarkpreise bereits über 1.000 USD liegen.

Auch andere Analysten folgten diesem Trend. Sowohl DA Davidson als auch B. Riley Financial erhöhten im Februar ihre Kursziele, wobei der Analystenkonsens derzeit in Richtung "Moderate Buy" tendiert.

Für Investoren stellt der Produktionsstart von Sangdong einen entscheidenden Wendepunkt dar: Almonty entwickelt sich vom Projektentwickler zu einem strategischen Produzenten und könnte sich als wichtiger Wolframlieferant außerhalb Chinas positionieren.

USA Rare Earth: Konsolidierung eines strategischen US-Vorkommens

In den Vereinigten Staaten arbeitet USA Rare Earth Inc. (ISIN: US91733P1075) daran, die heimischen Lieferketten für Seltene Erden zu stärken.

Das Unternehmen kündigte kürzlich an, den verbleibenden Minderheitsanteil an der Round-Top-Lagerstätte in Texas im Rahmen einer reinen Aktientransaktion im Wert von etwa 73 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Im Zuge des Deals werden alle ausstehenden Aktien von Texas Mineral Resources Corp erworben, wodurch USA Rare Earth die vollständige Kontrolle über das Projekt erhält.

Round Top gilt weithin als die größte bekannte US-Quelle für schwere Seltene Erden sowie für Gallium und Beryllium - Mineralien, die für Verteidigungssysteme, Elektronik und fortschrittliche Technologien unerlässlich sind.

Die Übernahme steht im Einklang mit den umfassenderen politischen Bemühungen der USA, die Abhängigkeit von chinesischen Lieferungen zu reduzieren. Im Jahr 2025 berief sich Präsident Donald Trump auf Notstandsbefugnisse, um die heimische Produktion kritischer Mineralien zu beschleunigen.

USA Rare Earth hat die Entwicklungszeitpläne für Round Top bereits beschleunigt. Das Unternehmen plant nun, die kommerzielle Produktion bereits 2028 aufzunehmen - zwei Jahre früher als ursprünglich vorgesehen - und verweist dabei auf schnellere Fortschritte bei seinen Aufbereitungsanlagen sowie auf steigende Nachfrage aus den US-Verteidigungs- und Technologiesektoren.

Im Rahmen des beschleunigten Abbauplans könnte das Projekt schließlich rund 40.000 Tonnen Rohmaterial für Seltene Erden und andere kritische Mineralien pro Tag produzieren. Anfang 2026 signalisierte die US-Regierung zudem Unterstützung für ein Finanzierungspaket in Höhe von 1,6 Milliarden US-Dollar zum Bau der Mine und einer zugehörigen Magnetfertigungsanlage.

Laut CEO Barbara Humpton ist die Sicherung des vollständigen Eigentums an Round Top ein entscheidender Schritt hin zum Aufbau einer vollständig integrierten Technologieplattform für kritische Mineralien außerhalb Chinas.

Strategische Metalle rücken in den Mittelpunkt

Diese Entwicklungen verdeutlichen gemeinsam einen größeren Trend: Kritische Mineralien entwickeln sich zu einem der prägenden Investmentthemen des Jahrzehnts.

Seltene Erden sind essenziell für Permanentmagnete, die in Elektrofahrzeugen und Windturbinen eingesetzt werden, während Wolfram in der Verteidigungsindustrie und der Schwerindustrie unverzichtbar bleibt. Während Regierungen versuchen, Lieferketten zu sichern und die Abhängigkeit von China zu reduzieren, erhalten westliche Bergbauprojekte zunehmend politische Unterstützung und die Aufmerksamkeit von Investoren.

Für Unternehmen wie St George Mining, Almonty Industries und USA Rare Earth könnte der Zeitpunkt ideal sein. Steigende Nachfrage, unterstützende politische Rahmenbedingungen und neue Produktionsmeilensteine verwandeln langjährig entwickelte Projekte zunehmend in strategische Vermögenswerte.

Sollten Explorationserfolge und Entwicklungsfortschritte anhalten, könnte die aktuelle Dynamik im Rohstoffsektor erst der Beginn eines deutlich größeren Rohstoffbooms sein.

