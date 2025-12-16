Und es gibt eine weitere Aktie, die im Rohstoff Anleger Club für gute Laune sorgt. Mit dem Goldminentitel Endeavour Mining konnten Anleger seit der Erstempfehlung +165% Gewinn machen. Nun wurde die halbe Position veräußert. Gold-Producer mit starker Performance Rohstoffexpertin und RAC-Chefanalystin Miriam Kraus lag auch bei diesem Minenwert goldrichtig. Den Anlegern aus dem exklusiven Rohstoff Anleger Club wurde erstmals im Frühjahr 2024 zu einem ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.