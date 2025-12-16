Und es gibt eine weitere Aktie, die im Rohstoff Anleger Club für gute Laune sorgt. Mit dem Goldminentitel Endeavour Mining konnten Anleger seit der Erstempfehlung +165% Gewinn machen. Nun wurde die halbe Position veräußert. Gold-Producer mit starker Performance Rohstoffexpertin und RAC-Chefanalystin Miriam Kraus lag auch bei diesem Minenwert goldrichtig. Den Anlegern aus dem exklusiven Rohstoff Anleger Club wurde erstmals im Frühjahr 2024 zu einem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de