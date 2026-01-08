Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 08.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Steht diese NASDAQ-Biotech-Aktie jetzt vor einer seltenen Kaufgelegenheit?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0RDRL | ISIN: GB00B3FLWH99 | Ticker-Symbol: 21T
Frankfurt
07.01.26 | 13:39
8,700 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
FTSE-250
1-Jahres-Chart
BODYCOTE PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BODYCOTE PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,3508,65009:42
PR Newswire
08.01.2026 08:06 Uhr
88 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

Bodycote Plc - Transaction in Own Shares

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, January 08

Bodycotewww.bodycote.com

8 January 2026

Bodycote plc

Share Buyback Programme - Transactions in Own Securities

Bodycote plc (the Company) announces that, in accordance with the terms of its share buyback extension programme announced on 30 July 2025 (the Extended Programme), it has purchased the following number of its ordinary shares of 17 3 / 11 pence each (Ordinary Shares) through Jefferies International Limited:

Date of purchase:

7 January 2026

Aggregate number of ordinary shares purchased:

41,000

Highest price paid per share (pence per share):

736.00p

Lowest price paid per share (pence per share):

725.50p

Volume weighted average price paid per share

(pence per share)

732.23p

The Company intends to cancel these Ordinary Shares.

Following the purchase, settlement and cancellation of these Ordinary Shares, the Company will have 173,373,521 Ordinary Shares in issue, with no shares held in treasury. This figure represents the total number of voting rights.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as it applies in the UK (the Market Abuse Regulation), the table below contains the detailed breakdown of the individual trades made by Jefferies International Limited on behalf of the Company as part of the Programme.

Since the commencement of this Extended Programme, the Company has purchased a total of 3,936,883 Ordinary Shares. In addition to the 14,145,768 Ordinary Shares purchased under the Share Buyback Programme between March 2024 and July 2025, the Company has purchased a total of 18,082,651 Ordinary Shares.

This announcement is made in accordance with the requirements of UK Listing Rule 9.6.6.

For further information, please contact:

Bodycote plc

Jim Fairbairn, Chief Executive Officer

Ben Fidler, Chief Financial Officer

Peter Lapthorn, Head of FP&A and Investor Relations

Tel: +44 1625 505300

FTI Consulting

Richard Mountain

Susanne Yule

Tel: +44 203 727 1340

Schedule of Purchases

Transaction Details:

Issuer name: Bodycote plc

ISIN: GB00B3FLWH99

LEI: 213800V93QFW53NB7Y29

Intermediary name: Jefferies International Limited

Intermediary code: JEFFGB2XXXX

Time zone: GMT

Currency: GBP

Individual Transactions:

Number of shares purchased

Transaction price (pence per share)

Time of transaction

Transaction reference number

Venue

9

725.5

07/01/2026 08:06:00

00507636774TRLO1.1.1

XLON

58

730

07/01/2026 08:18:08

00507641330TRLO1.1.1

XLON

306

730

07/01/2026 08:18:08

00507641329TRLO1.1.1

XLON

96

730

07/01/2026 08:18:08

00507641331TRLO1.1.1

XLON

202

730

07/01/2026 08:18:08

00507641333TRLO1.1.1

XLON

249

730

07/01/2026 08:18:08

00507641332TRLO1.1.1

XLON

68

730

07/01/2026 08:18:24

00507641405TRLO1.1.1

BATE

136

730

07/01/2026 08:18:24

00507641406TRLO1.1.1

BATE

190

730

07/01/2026 08:21:13

00507642394TRLO1.1.1

XLON

69

730.5

07/01/2026 08:23:51

00507643271TRLO1.1.1

XLON

153

730.5

07/01/2026 08:23:51

00507643272TRLO1.1.1

XLON

78

730.5

07/01/2026 08:25:59

00507644247TRLO1.1.1

BATE

33

729.5

07/01/2026 08:26:16

00507644333TRLO1.1.1

XLON

52

729.5

07/01/2026 08:26:16

00507644334TRLO1.1.1

XLON

55

729.5

07/01/2026 08:26:16

00507644335TRLO1.1.1

XLON

30

729

07/01/2026 08:27:32

00507644920TRLO1.1.1

CHIX

30

729

07/01/2026 08:27:32

00507644922TRLO1.1.1

CHIX

30

729

07/01/2026 08:27:32

00507644925TRLO1.1.1

CHIX

42

729

07/01/2026 08:27:32

00507644927TRLO1.1.1

CHIX

36

727

07/01/2026 08:30:10

00507646143TRLO1.1.1

XLON

9

727

07/01/2026 08:30:10

00507646144TRLO1.1.1

XLON

171

727

07/01/2026 08:30:25

00507646257TRLO1.1.1

XLON

96

730.5

07/01/2026 08:31:48

00507646799TRLO1.1.1

BATE

142

728.5

07/01/2026 08:36:12

00507648127TRLO1.1.1

XLON

11

727.5

07/01/2026 08:36:36

00507648232TRLO1.1.1

TRQX

55

727.5

07/01/2026 08:36:36

00507648234TRLO1.1.1

TRQX

68

728

07/01/2026 08:38:32

00507648844TRLO1.1.1

XLON

115

728

07/01/2026 08:38:32

00507648845TRLO1.1.1

XLON

29

727

07/01/2026 08:41:50

00507650034TRLO1.1.1

CHIX

42

727

07/01/2026 08:41:50

00507650035TRLO1.1.1

CHIX

65

727

07/01/2026 08:42:40

00507650279TRLO1.1.1

BATE

50

726.5

07/01/2026 08:50:40

00507652999TRLO1.1.1

XLON

65

726.5

07/01/2026 08:50:40

00507653000TRLO1.1.1

XLON

88

726.5

07/01/2026 08:50:40

00507653001TRLO1.1.1

XLON

77

727

07/01/2026 08:54:33

00507654024TRLO1.1.1

BATE

11

727

07/01/2026 08:55:50

00507654313TRLO1.1.1

TRQX

50

727

07/01/2026 08:56:06

00507654377TRLO1.1.1

XLON

50

727

07/01/2026 08:56:06

00507654378TRLO1.1.1

XLON

129

727

07/01/2026 08:56:06

00507654379TRLO1.1.1

XLON

9

727

07/01/2026 08:59:52

00507655568TRLO1.1.1

TRQX

29

727

07/01/2026 09:04:56

00507657398TRLO1.1.1

CHIX

57

727

07/01/2026 09:04:56

00507657397TRLO1.1.1

BATE

29

727

07/01/2026 09:04:56

00507657399TRLO1.1.1

CHIX

97

727

07/01/2026 09:04:56

00507657400TRLO1.1.1

XLON

203

727

07/01/2026 09:04:56

00507657401TRLO1.1.1

XLON

58

727

07/01/2026 09:10:11

00507658800TRLO1.1.1

BATE

29

727

07/01/2026 09:10:54

00507659011TRLO1.1.1

CHIX

10

727

07/01/2026 09:10:54

00507659012TRLO1.1.1

TRQX

300

726.5

07/01/2026 09:14:22

00507659817TRLO1.1.1

XLON

13

726.5

07/01/2026 09:14:22

00507659818TRLO1.1.1

XLON

66

727

07/01/2026 09:17:46

00507660717TRLO1.1.1

BATE

11

727

07/01/2026 09:19:00

00507660974TRLO1.1.1

TRQX

29

727

07/01/2026 09:19:59

00507661232TRLO1.1.1

CHIX

432

728.5

07/01/2026 09:26:01

00507663087TRLO1.1.1

XLON

29

728.5

07/01/2026 09:27:48

00507663564TRLO1.1.1

CHIX

215

728.5

07/01/2026 09:31:07

00507664502TRLO1.1.1

XLON

74

729

07/01/2026 09:38:16

00507667234TRLO1.1.1

BATE

30

729

07/01/2026 09:38:16

00507667235TRLO1.1.1

CHIX

198

729

07/01/2026 09:38:16

00507667236TRLO1.1.1

XLON

180

729

07/01/2026 09:41:01

00507668154TRLO1.1.1

XLON

11

728

07/01/2026 09:42:29

00507668605TRLO1.1.1

BATE

65

728

07/01/2026 09:42:29

00507668606TRLO1.1.1

BATE

65

728.5

07/01/2026 09:47:09

00507669971TRLO1.1.1

XLON

74

728.5

07/01/2026 09:47:09

00507669970TRLO1.1.1

XLON

17

729

07/01/2026 09:47:09

00507669973TRLO1.1.1

XLON

64

729

07/01/2026 09:47:09

00507669972TRLO1.1.1

XLON

70

729

07/01/2026 09:49:19

00507670540TRLO1.1.1

BATE

10

729

07/01/2026 09:49:19

00507670542TRLO1.1.1

TRQX

29

729

07/01/2026 09:49:19

00507670541TRLO1.1.1

TRQX

35

728.5

07/01/2026 09:52:44

00507671510TRLO1.1.1

CHIX

206

729

07/01/2026 09:52:44

00507671511TRLO1.1.1

XLON

66

729

07/01/2026 09:53:48

00507671797TRLO1.1.1

BATE

220

729

07/01/2026 09:58:49

00507672989TRLO1.1.1

XLON

252

729.5

07/01/2026 10:06:12

00507674624TRLO1.1.1

XLON

22

729

07/01/2026 10:07:42

00507674968TRLO1.1.1

CHIX

33

729

07/01/2026 10:07:42

00507674966TRLO1.1.1

CHIX

72

729

07/01/2026 10:07:42

00507674967TRLO1.1.1

BATE

10

729

07/01/2026 10:07:42

00507674969TRLO1.1.1

TRQX

12

729

07/01/2026 10:07:42

00507674970TRLO1.1.1

TRQX

50

730

07/01/2026 10:14:00

00507676633TRLO1.1.1

XLON

15

730

07/01/2026 10:14:00

00507676634TRLO1.1.1

XLON

50

730

07/01/2026 10:14:00

00507676635TRLO1.1.1

XLON

117

730

07/01/2026 10:14:00

00507676636TRLO1.1.1

XLON

28

730

07/01/2026 10:16:37

00507677523TRLO1.1.1

CHIX

55

730

07/01/2026 10:21:46

00507678884TRLO1.1.1

XLON

61

730

07/01/2026 10:21:46

00507678883TRLO1.1.1

XLON

180

730

07/01/2026 10:21:46

00507678885TRLO1.1.1

XLON

164

731

07/01/2026 10:27:00

00507680166TRLO1.1.1

XLON

32

731.5

07/01/2026 10:32:08

00507681685TRLO1.1.1

CHIX

27

731

07/01/2026 10:35:07

00507682407TRLO1.1.1

CHIX

84

731

07/01/2026 10:35:07

00507682408TRLO1.1.1

BATE

70

731

07/01/2026 10:35:07

00507682409TRLO1.1.1

BATE

12

731

07/01/2026 10:35:07

00507682412TRLO1.1.1

TRQX

70

731

07/01/2026 10:35:07

00507682410TRLO1.1.1

BATE

200

731

07/01/2026 10:35:07

00507682411TRLO1.1.1

XLON

10

731

07/01/2026 10:35:07

00507682414TRLO1.1.1

TRQX

18

731

07/01/2026 10:35:07

00507682413TRLO1.1.1

TRQX

25

732

07/01/2026 10:37:23

00507683029TRLO1.1.1

CHIX

62

733

07/01/2026 10:43:15

00507684905TRLO1.1.1

BATE

73

733

07/01/2026 10:45:04

00507685343TRLO1.1.1

BATE

31

733

07/01/2026 10:46:04

00507685547TRLO1.1.1

CHIX

51

733.5

07/01/2026 10:49:22

00507686391TRLO1.1.1

XLON

101

733.5

07/01/2026 10:49:22

00507686392TRLO1.1.1

XLON

328

733.5

07/01/2026 10:49:22

00507686393TRLO1.1.1

XLON

26

734

07/01/2026 10:50:45

00507686789TRLO1.1.1

CHIX

434

734

07/01/2026 10:51:13

00507686920TRLO1.1.1

XLON

12

733.5

07/01/2026 10:52:21

00507687281TRLO1.1.1

TRQX

14

733.5

07/01/2026 10:52:21

00507687284TRLO1.1.1

TRQX

117

733.5

07/01/2026 10:52:21

00507687283TRLO1.1.1

AQXE

9

733.5

07/01/2026 10:52:21

00507687285TRLO1.1.1

AQXE

9

733.5

07/01/2026 10:52:21

00507687286TRLO1.1.1

AQXE

49

733.5

07/01/2026 10:52:34

00507687361TRLO1.1.1

BATE

86

734.5

07/01/2026 10:59:36

00507689604TRLO1.1.1

XLON

50

734.5

07/01/2026 10:59:37

00507689607TRLO1.1.1

XLON

72

734.5

07/01/2026 10:59:37

00507689606TRLO1.1.1

XLON

101

734.5

07/01/2026 10:59:37

00507689605TRLO1.1.1

XLON

97

734.5

07/01/2026 10:59:37

00507689608TRLO1.1.1

XLON

100

734.5

07/01/2026 11:04:07

00507690923TRLO1.1.1

XLON

150

734.5

07/01/2026 11:04:07

00507690924TRLO1.1.1

XLON

71

734

07/01/2026 11:07:38

00507691788TRLO1.1.1

BATE

30

734

07/01/2026 11:07:38

00507691791TRLO1.1.1

CHIX

46

734

07/01/2026 11:07:38

00507691790TRLO1.1.1

CHIX

81

734

07/01/2026 11:07:38

00507691789TRLO1.1.1

BATE

100

734.5

07/01/2026 11:10:05

00507692383TRLO1.1.1

XLON

101

734.5

07/01/2026 11:10:05

00507692384TRLO1.1.1

XLON

11

734.5

07/01/2026 11:10:08

00507692406TRLO1.1.1

XLON

28

734.5

07/01/2026 11:10:08

00507692407TRLO1.1.1

XLON

66

734

07/01/2026 11:13:29

00507693220TRLO1.1.1

BATE

17

734

07/01/2026 11:13:59

00507693334TRLO1.1.1

CHIX

13

734

07/01/2026 11:13:59

00507693335TRLO1.1.1

CHIX

10

733.5

07/01/2026 11:16:48

00507694009TRLO1.1.1

TRQX

12

733.5

07/01/2026 11:16:48

00507694011TRLO1.1.1

TRQX

12

733.5

07/01/2026 11:16:48

00507694013TRLO1.1.1

TRQX

8

733.5

07/01/2026 11:16:48

00507694017TRLO1.1.1

AQXE

9

733.5

07/01/2026 11:16:48

00507694014TRLO1.1.1

AQXE

9

733.5

07/01/2026 11:16:48

00507694016TRLO1.1.1

AQXE

50

734.5

07/01/2026 11:18:40

00507694585TRLO1.1.1

XLON

100

734.5

07/01/2026 11:18:40

00507694584TRLO1.1.1

XLON

101

734.5

07/01/2026 11:18:40

00507694586TRLO1.1.1

XLON

3

734.5

07/01/2026 11:18:40

00507694587TRLO1.1.1

XLON

59

734.5

07/01/2026 11:18:40

00507694588TRLO1.1.1

XLON

49

734.5

07/01/2026 11:25:05

00507696170TRLO1.1.1

XLON

118

734.5

07/01/2026 11:25:05

00507696171TRLO1.1.1

XLON

22

734

07/01/2026 11:28:06

00507697041TRLO1.1.1

BATE

57

734

07/01/2026 11:28:06

00507697040TRLO1.1.1

BATE

30

734

07/01/2026 11:28:06

00507697042TRLO1.1.1

CHIX

12

734

07/01/2026 11:32:30

00507698143TRLO1.1.1

XLON

24

734

07/01/2026 11:32:30

00507698145TRLO1.1.1

XLON

36

734

07/01/2026 11:32:30

00507698147TRLO1.1.1

XLON

12

734

07/01/2026 11:32:30

00507698153TRLO1.1.1

XLON

36

734

07/01/2026 11:32:30

00507698150TRLO1.1.1

XLON

2

734

07/01/2026 11:36:24

00507699741TRLO1.1.1

XLON

10

734

07/01/2026 11:36:24

00507699739TRLO1.1.1

XLON

17

734

07/01/2026 11:36:24

00507699740TRLO1.1.1

XLON

10

734

07/01/2026 11:36:48

00507699834TRLO1.1.1

XLON

73

734

07/01/2026 11:38:14

00507700329TRLO1.1.1

BATE

8

734

07/01/2026 11:38:14

00507700330TRLO1.1.1

TRQX

10

734

07/01/2026 11:38:14

00507700331TRLO1.1.1

TRQX

93

734

07/01/2026 11:38:14

00507700332TRLO1.1.1

XLON

30

734

07/01/2026 11:38:14

00507700334TRLO1.1.1

CHIX

7

734

07/01/2026 11:38:14

00507700335TRLO1.1.1

AQXE

8

734

07/01/2026 11:38:14

00507700336TRLO1.1.1

AQXE

10

734

07/01/2026 11:40:36

00507700847TRLO1.1.1

TRQX

258

733.5

07/01/2026 11:47:18

00507702908TRLO1.1.1

XLON

3

734

07/01/2026 11:48:07

00507703037TRLO1.1.1

AQXE

6

734

07/01/2026 11:48:07

00507703038TRLO1.1.1

AQXE

64

733.5

07/01/2026 11:51:31

00507703868TRLO1.1.1

BATE

28

734.5

07/01/2026 11:56:37

00507704972TRLO1.1.1

CHIX

28

735

07/01/2026 12:09:09

00507708265TRLO1.1.1

CHIX

32

735

07/01/2026 12:09:09

00507708266TRLO1.1.1

CHIX

64

735

07/01/2026 12:09:09

00507708267TRLO1.1.1

BATE

9

735

07/01/2026 12:09:09

00507708269TRLO1.1.1

AQXE

60

735

07/01/2026 12:09:09

00507708268TRLO1.1.1

BATE

10

735

07/01/2026 12:09:09

00507708271TRLO1.1.1

TRQX

12

735

07/01/2026 12:09:09

00507708272TRLO1.1.1

TRQX

13

735

07/01/2026 12:09:09

00507708270TRLO1.1.1

AQXE

100

735

07/01/2026 12:09:09

00507708274TRLO1.1.1

XLON

200

735

07/01/2026 12:09:09

00507708273TRLO1.1.1

XLON

240

735

07/01/2026 12:09:09

00507708275TRLO1.1.1

XLON

8

735

07/01/2026 12:11:34

00507708797TRLO1.1.1

TRQX

22

735

07/01/2026 12:11:34

00507708798TRLO1.1.1

XLON

174

735

07/01/2026 12:11:34

00507708796TRLO1.1.1

XLON

72

735.5

07/01/2026 12:13:39

00507709179TRLO1.1.1

XLON

122

735.5

07/01/2026 12:13:39

00507709180TRLO1.1.1

XLON

28

736

07/01/2026 12:18:35

00507710297TRLO1.1.1

CHIX

32

736

07/01/2026 12:20:31

00507710637TRLO1.1.1

CHIX

27

736

07/01/2026 12:26:43

00507711865TRLO1.1.1

CHIX

99

736

07/01/2026 12:28:55

00507712311TRLO1.1.1

XLON

238

736

07/01/2026 12:28:55

00507712312TRLO1.1.1

XLON

226

736

07/01/2026 12:31:36

00507712899TRLO1.1.1

XLON

435

736

07/01/2026 12:33:29

00507713265TRLO1.1.1

XLON

8

735

07/01/2026 12:34:55

00507713495TRLO1.1.1

AQXE

68

735.5

07/01/2026 12:34:55

00507713494TRLO1.1.1

BATE

118

735.5

07/01/2026 12:34:55

00507713493TRLO1.1.1

BATE

7

735

07/01/2026 12:34:55

00507713497TRLO1.1.1

AQXE

18

735

07/01/2026 12:34:55

00507713496TRLO1.1.1

AQXE

12

735.5

07/01/2026 12:34:55

00507713498TRLO1.1.1

TRQX

10

735.5

07/01/2026 12:34:55

00507713499TRLO1.1.1

TRQX

10

735.5

07/01/2026 12:34:55

00507713500TRLO1.1.1

TRQX

10

735.5

07/01/2026 12:34:55

00507713501TRLO1.1.1

TRQX

30

735.5

07/01/2026 12:35:07

00507713532TRLO1.1.1

CHIX

75

735.5

07/01/2026 12:36:41

00507713841TRLO1.1.1

BATE

64

735

07/01/2026 12:39:16

00507714282TRLO1.1.1

XLON

64

735

07/01/2026 12:39:16

00507714283TRLO1.1.1

XLON

140

735

07/01/2026 12:39:16

00507714284TRLO1.1.1

XLON

8

734

07/01/2026 12:40:28

00507714525TRLO1.1.1

AQXE

30

734

07/01/2026 12:42:35

00507715097TRLO1.1.1

CHIX

65

734

07/01/2026 12:44:08

00507715447TRLO1.1.1

BATE

35

734

07/01/2026 12:44:08

00507715449TRLO1.1.1

XLON

1

734

07/01/2026 12:44:38

00507715554TRLO1.1.1

XLON

64

734.5

07/01/2026 12:46:34

00507715881TRLO1.1.1

BATE

10

734.5

07/01/2026 12:46:58

00507715954TRLO1.1.1

TRQX

197

735

07/01/2026 12:47:24

00507716053TRLO1.1.1

XLON

28

735

07/01/2026 12:47:24

00507716055TRLO1.1.1

XLON

72

735

07/01/2026 12:47:24

00507716054TRLO1.1.1

XLON

13

735

07/01/2026 12:47:24

00507716056TRLO1.1.1

XLON

158

735

07/01/2026 12:52:16

00507717098TRLO1.1.1

XLON

31

735

07/01/2026 12:53:07

00507717283TRLO1.1.1

CHIX

28

735.5

07/01/2026 12:58:38

00507718345TRLO1.1.1

BATE

51

735.5

07/01/2026 12:58:38

00507718346TRLO1.1.1

BATE

67

736

07/01/2026 12:58:54

00507718392TRLO1.1.1

XLON

101

736

07/01/2026 12:58:54

00507718393TRLO1.1.1

XLON

132

736

07/01/2026 12:58:54

00507718394TRLO1.1.1

XLON

8

735

07/01/2026 12:59:01

00507718408TRLO1.1.1

TRQX

28

735

07/01/2026 12:59:02

00507718412TRLO1.1.1

CHIX

13

735.5

07/01/2026 12:59:03

00507718416TRLO1.1.1

AQXE

3

735.5

07/01/2026 12:59:03

00507718417TRLO1.1.1

AQXE

6

735.5

07/01/2026 12:59:03

00507718418TRLO1.1.1

AQXE

10

735

07/01/2026 13:00:46

00507718863TRLO1.1.1

TRQX

23

735

07/01/2026 13:02:07

00507719096TRLO1.1.1

XLON

161

735

07/01/2026 13:02:07

00507719097TRLO1.1.1

XLON

10

735

07/01/2026 13:03:02

00507719310TRLO1.1.1

TRQX

28

734.5

07/01/2026 13:03:38

00507719437TRLO1.1.1

CHIX

8

735

07/01/2026 13:06:05

00507719826TRLO1.1.1

AQXE

10

734.5

07/01/2026 13:06:42

00507719930TRLO1.1.1

TRQX

19

734.5

07/01/2026 13:07:03

00507720021TRLO1.1.1

XLON

90

734.5

07/01/2026 13:07:03

00507720020TRLO1.1.1

XLON

40

735

07/01/2026 13:07:03

00507720022TRLO1.1.1

XLON

105

735

07/01/2026 13:07:03

00507720023TRLO1.1.1

XLON

74

734

07/01/2026 13:07:35

00507720138TRLO1.1.1

BATE

76

734

07/01/2026 13:10:38

00507720851TRLO1.1.1

BATE

2

734.5

07/01/2026 13:11:49

00507721065TRLO1.1.1

AQXE

7

735

07/01/2026 13:11:49

00507721066TRLO1.1.1

AQXE

31

733.5

07/01/2026 13:12:28

00507721233TRLO1.1.1

CHIX

10

734

07/01/2026 13:12:46

00507721295TRLO1.1.1

TRQX

40

734

07/01/2026 13:13:15

00507721384TRLO1.1.1

XLON

100

734

07/01/2026 13:13:15

00507721385TRLO1.1.1

XLON

22

734

07/01/2026 13:13:15

00507721386TRLO1.1.1

XLON

51

734

07/01/2026 13:15:25

00507721857TRLO1.1.1

XLON

100

734

07/01/2026 13:15:25

00507721858TRLO1.1.1

XLON

14

734

07/01/2026 13:15:25

00507721859TRLO1.1.1

XLON

15

734

07/01/2026 13:15:25

00507721860TRLO1.1.1

XLON

33

733

07/01/2026 13:16:03

00507721954TRLO1.1.1

CHIX

56

733

07/01/2026 13:16:25

00507722041TRLO1.1.1

BATE

8

734

07/01/2026 13:17:21

00507722398TRLO1.1.1

AQXE

162

734

07/01/2026 13:17:30

00507722429TRLO1.1.1

XLON

159

733.5

07/01/2026 13:19:59

00507723032TRLO1.1.1

XLON

73

733

07/01/2026 13:22:56

00507723619TRLO1.1.1

BATE

11

733

07/01/2026 13:22:56

00507723621TRLO1.1.1

TRQX

22

733

07/01/2026 13:22:56

00507723620TRLO1.1.1

CHIX

50

733.5

07/01/2026 13:25:17

00507724088TRLO1.1.1

XLON

34

733.5

07/01/2026 13:25:17

00507724091TRLO1.1.1

XLON

99

733.5

07/01/2026 13:25:17

00507724090TRLO1.1.1

XLON

9

733

07/01/2026 13:27:36

00507724626TRLO1.1.1

AQXE

9

733

07/01/2026 13:27:36

00507724627TRLO1.1.1

TRQX

52

733

07/01/2026 13:28:03

00507724722TRLO1.1.1

XLON

98

733

07/01/2026 13:28:03

00507724721TRLO1.1.1

XLON

50

733.5

07/01/2026 13:28:03

00507724723TRLO1.1.1

XLON

28

733.5

07/01/2026 13:28:03

00507724724TRLO1.1.1

XLON

8

733

07/01/2026 13:30:19

00507725150TRLO1.1.1

AQXE

61

733

07/01/2026 13:31:46

00507725568TRLO1.1.1

XLON

15

733.5

07/01/2026 13:31:46

00507725570TRLO1.1.1

XLON

102

733.5

07/01/2026 13:31:46

00507725569TRLO1.1.1

XLON

32

732.5

07/01/2026 13:31:49

00507725586TRLO1.1.1

CHIX

79

732.5

07/01/2026 13:32:23

00507725711TRLO1.1.1

BATE

33

733

07/01/2026 13:38:54

00507727218TRLO1.1.1

CHIX

9

732.5

07/01/2026 13:39:15

00507727357TRLO1.1.1

AQXE

10

732.5

07/01/2026 13:39:15

00507727358TRLO1.1.1

TRQX

71

732.5

07/01/2026 13:39:15

00507727356TRLO1.1.1

BATE

10

732.5

07/01/2026 13:39:15

00507727359TRLO1.1.1

TRQX

204

732.5

07/01/2026 13:39:15

00507727360TRLO1.1.1

XLON

146

732

07/01/2026 13:40:04

00507727518TRLO1.1.1

XLON

3

731.5

07/01/2026 13:41:22

00507727861TRLO1.1.1

AQXE

4

732

07/01/2026 13:41:22

00507727862TRLO1.1.1

AQXE

10

731

07/01/2026 13:42:50

00507728243TRLO1.1.1

TRQX

64

731

07/01/2026 13:44:03

00507728518TRLO1.1.1

BATE

1

730.5

07/01/2026 13:44:04

00507728521TRLO1.1.1

CHIX

15

730.5

07/01/2026 13:45:53

00507729076TRLO1.1.1

CHIX

183

731.5

07/01/2026 13:46:47

00507729321TRLO1.1.1

XLON

201

731.5

07/01/2026 13:49:47

00507729995TRLO1.1.1

XLON

10

731.5

07/01/2026 13:50:04

00507730054TRLO1.1.1

TRQX

71

731

07/01/2026 13:51:08

00507730345TRLO1.1.1

BATE

9

732

07/01/2026 13:52:51

00507731002TRLO1.1.1

AQXE

7

732

07/01/2026 13:55:22

00507731658TRLO1.1.1

AQXE

39

732

07/01/2026 13:59:33

00507733187TRLO1.1.1

XLON

100

732

07/01/2026 13:59:33

00507733188TRLO1.1.1

XLON

13

732

07/01/2026 13:59:33

00507733189TRLO1.1.1

XLON

234

732

07/01/2026 13:59:33

00507733190TRLO1.1.1

XLON

8

732

07/01/2026 14:00:47

00507733586TRLO1.1.1

AQXE

33

731.5

07/01/2026 14:01:11

00507733679TRLO1.1.1

CHIX

65

731.5

07/01/2026 14:01:11

00507733678TRLO1.1.1

BATE

9

731.5

07/01/2026 14:01:11

00507733681TRLO1.1.1

TRQX

33

731.5

07/01/2026 14:01:11

00507733680TRLO1.1.1

CHIX

17

731.5

07/01/2026 14:01:23

00507733722TRLO1.1.1

XLON

67

731.5

07/01/2026 14:01:23

00507733721TRLO1.1.1

XLON

73

731.5

07/01/2026 14:02:02

00507733977TRLO1.1.1

XLON

8

732

07/01/2026 14:06:08

00507735083TRLO1.1.1

AQXE

26

731.5

07/01/2026 14:06:37

00507735211TRLO1.1.1

XLON

32

732.5

07/01/2026 14:12:06

00507736734TRLO1.1.1

CHIX

24

733

07/01/2026 14:12:41

00507736858TRLO1.1.1

XLON

42

733

07/01/2026 14:12:41

00507736859TRLO1.1.1

XLON

481

733.5

07/01/2026 14:16:29

00507737946TRLO1.1.1

XLON

220

733.5

07/01/2026 14:18:25

00507738391TRLO1.1.1

XLON

31

733.5

07/01/2026 14:20:22

00507739137TRLO1.1.1

CHIX

198

733.5

07/01/2026 14:21:44

00507739576TRLO1.1.1

XLON

31

733.5

07/01/2026 14:22:28

00507739806TRLO1.1.1

CHIX

1

734

07/01/2026 14:23:37

00507740196TRLO1.1.1

BATE

242

734.5

07/01/2026 14:24:05

00507740336TRLO1.1.1

XLON

207

734

07/01/2026 14:24:22

00507740415TRLO1.1.1

BATE

35

734

07/01/2026 14:24:22

00507740417TRLO1.1.1

CHIX

76

734

07/01/2026 14:24:22

00507740416TRLO1.1.1

BATE

12

734

07/01/2026 14:24:22

00507740418TRLO1.1.1

TRQX

39

734

07/01/2026 14:24:22

00507740419TRLO1.1.1

TRQX

269

734.5

07/01/2026 14:28:20

00507741643TRLO1.1.1

XLON

30

734.5

07/01/2026 14:29:21

00507742048TRLO1.1.1

CHIX

27

734.5

07/01/2026 14:30:16

00507744083TRLO1.1.1

AQXE

9

734.5

07/01/2026 14:30:16

00507744084TRLO1.1.1

AQXE

29

735

07/01/2026 14:33:12

00507748053TRLO1.1.1

CHIX

184

735.5

07/01/2026 14:34:43

00507749452TRLO1.1.1

XLON

15

735.5

07/01/2026 14:34:43

00507749453TRLO1.1.1

XLON

165

735.5

07/01/2026 14:34:43

00507749454TRLO1.1.1

XLON

30

735

07/01/2026 14:35:22

00507750054TRLO1.1.1

CHIX

51

735.5

07/01/2026 14:36:42

00507751041TRLO1.1.1

XLON

19

735.5

07/01/2026 14:36:42

00507751043TRLO1.1.1

XLON

101

735.5

07/01/2026 14:36:42

00507751042TRLO1.1.1

XLON

13

735.5

07/01/2026 14:36:42

00507751044TRLO1.1.1

XLON

8

735

07/01/2026 14:37:12

00507751393TRLO1.1.1

AQXE

30

735

07/01/2026 14:37:25

00507751502TRLO1.1.1

CHIX

51

735.5

07/01/2026 14:38:54

00507752837TRLO1.1.1

XLON

101

735.5

07/01/2026 14:38:54

00507752838TRLO1.1.1

XLON

59

735.5

07/01/2026 14:38:54

00507752839TRLO1.1.1

XLON

81

734.5

07/01/2026 14:38:57

00507753013TRLO1.1.1

BATE

70

734.5

07/01/2026 14:38:57

00507753015TRLO1.1.1

BATE

74

734.5

07/01/2026 14:38:57

00507753014TRLO1.1.1

BATE

74

734.5

07/01/2026 14:38:57

00507753016TRLO1.1.1

BATE

40

734

07/01/2026 14:39:31

00507753518TRLO1.1.1

TRQX

10

734

07/01/2026 14:39:31

00507753519TRLO1.1.1

TRQX

10

733.5

07/01/2026 14:39:31

00507753520TRLO1.1.1

AQXE

30

734

07/01/2026 14:40:12

00507754172TRLO1.1.1

CHIX

38

734

07/01/2026 14:44:31

00507757998TRLO1.1.1

BATE

38

734

07/01/2026 14:47:37

00507760961TRLO1.1.1

BATE

29

734

07/01/2026 14:47:37

00507760963TRLO1.1.1

CHIX

46

734

07/01/2026 14:47:37

00507760964TRLO1.1.1

CHIX

69

734

07/01/2026 14:47:37

00507760962TRLO1.1.1

BATE

8

734

07/01/2026 14:47:37

00507760965TRLO1.1.1

AQXE

10

734

07/01/2026 14:47:37

00507760966TRLO1.1.1

AQXE

8

734

07/01/2026 14:47:37

00507760967TRLO1.1.1

AQXE

9

734

07/01/2026 14:47:37

00507760968TRLO1.1.1

AQXE

206

734

07/01/2026 14:47:37

00507760969TRLO1.1.1

XLON

9

734

07/01/2026 14:47:37

00507760973TRLO1.1.1

TRQX

206

734

07/01/2026 14:47:37

00507760971TRLO1.1.1

XLON

350

734

07/01/2026 14:47:37

00507760972TRLO1.1.1

XLON

356

734

07/01/2026 14:47:37

00507760970TRLO1.1.1

XLON

11

734

07/01/2026 14:47:37

00507760975TRLO1.1.1

TRQX

11

734

07/01/2026 14:47:37

00507760976TRLO1.1.1

TRQX

208

734

07/01/2026 14:47:37

00507760974TRLO1.1.1

XLON

341

733.5

07/01/2026 14:50:58

00507764468TRLO1.1.1

XLON

67

733.5

07/01/2026 14:50:58

00507764470TRLO1.1.1

BATE

76

733.5

07/01/2026 14:50:58

00507764469TRLO1.1.1

BATE

67

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767395TRLO1.1.1

BATE

19

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767397TRLO1.1.1

XLON

33

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767396TRLO1.1.1

CHIX

2

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767399TRLO1.1.1

XLON

11

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767400TRLO1.1.1

TRQX

194

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767398TRLO1.1.1

XLON

9

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767402TRLO1.1.1

AQXE

11

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767401TRLO1.1.1

TRQX

10

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767405TRLO1.1.1

AQXE

43

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767403TRLO1.1.1

CHIX

253

733.5

07/01/2026 14:54:31

00507767404TRLO1.1.1

XLON

12

733.5

07/01/2026 14:56:42

00507769169TRLO1.1.1

TRQX

8

733.5

07/01/2026 14:57:01

00507769474TRLO1.1.1

AQXE

407

733

07/01/2026 14:57:12

00507769645TRLO1.1.1

XLON

10

733.5

07/01/2026 14:58:38

00507770827TRLO1.1.1

TRQX

8

733.5

07/01/2026 14:59:30

00507771367TRLO1.1.1

AQXE

25

733

07/01/2026 15:00:24

00507772059TRLO1.1.1

CHIX

34

733

07/01/2026 15:00:32

00507772177TRLO1.1.1

XLON

102

733

07/01/2026 15:00:32

00507772178TRLO1.1.1

XLON

63

733

07/01/2026 15:00:33

00507772199TRLO1.1.1

XLON

8

733.5

07/01/2026 15:01:42

00507773309TRLO1.1.1

AQXE

12

733.5

07/01/2026 15:01:42

00507773310TRLO1.1.1

TRQX

62

733

07/01/2026 15:02:42

00507774513TRLO1.1.1

BATE

72

733

07/01/2026 15:02:42

00507774512TRLO1.1.1

BATE

126

733

07/01/2026 15:02:42

00507774511TRLO1.1.1

BATE

10

733

07/01/2026 15:02:42

00507774514TRLO1.1.1

BATE

35

733

07/01/2026 15:02:42

00507774515TRLO1.1.1

CHIX

36

733

07/01/2026 15:02:42

00507774516TRLO1.1.1

CHIX

191

733

07/01/2026 15:02:42

00507774517TRLO1.1.1

XLON

8

733.5

07/01/2026 15:04:17

00507776335TRLO1.1.1

AQXE

12

733.5

07/01/2026 15:04:56

00507777071TRLO1.1.1

TRQX

21

733

07/01/2026 15:05:10

00507777392TRLO1.1.1

XLON

76

733

07/01/2026 15:05:10

00507777393TRLO1.1.1

XLON

102

733

07/01/2026 15:05:10

00507777394TRLO1.1.1

XLON

237

733

07/01/2026 15:05:10

00507777395TRLO1.1.1

XLON

25

732.5

07/01/2026 15:05:55

00507778212TRLO1.1.1

CHIX

9

733

07/01/2026 15:06:18

00507778786TRLO1.1.1

AQXE

10

733.5

07/01/2026 15:07:30

00507780158TRLO1.1.1

TRQX

4

732

07/01/2026 15:07:38

00507780362TRLO1.1.1

CHIX

27

732

07/01/2026 15:07:38

00507780363TRLO1.1.1

CHIX

75

732.5

07/01/2026 15:07:40

00507780372TRLO1.1.1

XLON

93

732.5

07/01/2026 15:07:40

00507780373TRLO1.1.1

XLON

76

732.5

07/01/2026 15:07:41

00507780378TRLO1.1.1

BATE

1

733

07/01/2026 15:07:41

00507780379TRLO1.1.1

BATE

8

732.5

07/01/2026 15:08:38

00507781296TRLO1.1.1

AQXE

10

733

07/01/2026 15:09:40

00507782409TRLO1.1.1

TRQX

64

733

07/01/2026 15:09:41

00507782418TRLO1.1.1

BATE

392

732.5

07/01/2026 15:09:43

00507782497TRLO1.1.1

XLON

31

732.5

07/01/2026 15:10:48

00507783710TRLO1.1.1

CHIX

8

732.5

07/01/2026 15:10:56

00507783814TRLO1.1.1

AQXE

10

733

07/01/2026 15:11:22

00507784187TRLO1.1.1

TRQX

75

732.5

07/01/2026 15:11:56

00507784566TRLO1.1.1

XLON

81

732.5

07/01/2026 15:11:56

00507784567TRLO1.1.1

XLON

72

733

07/01/2026 15:12:01

00507784680TRLO1.1.1

BATE

31

732.5

07/01/2026 15:13:55

00507786472TRLO1.1.1

CHIX

75

732.5

07/01/2026 15:14:18

00507786850TRLO1.1.1

XLON

194

732.5

07/01/2026 15:14:18

00507786849TRLO1.1.1

XLON

62

732.5

07/01/2026 15:14:18

00507786851TRLO1.1.1

XLON

11

732

07/01/2026 15:14:24

00507786944TRLO1.1.1

TRQX

9

732.5

07/01/2026 15:15:01

00507787307TRLO1.1.1

AQXE

9

732.5

07/01/2026 15:16:52

00507788737TRLO1.1.1

CHIX

20

732.5

07/01/2026 15:16:52

00507788738TRLO1.1.1

CHIX

8

732.5

07/01/2026 15:17:06

00507788887TRLO1.1.1

AQXE

321

732.5

07/01/2026 15:17:20

00507789057TRLO1.1.1

XLON

60

732

07/01/2026 15:17:43

00507789338TRLO1.1.1

BATE

10

732

07/01/2026 15:17:43

00507789339TRLO1.1.1

TRQX

8

732

07/01/2026 15:19:03

00507790499TRLO1.1.1

AQXE

152

732

07/01/2026 15:19:27

00507790917TRLO1.1.1

XLON

73

732

07/01/2026 15:19:33

00507790995TRLO1.1.1

BATE

171

733

07/01/2026 15:23:00

00507793819TRLO1.1.1

XLON

183

733

07/01/2026 15:26:08

00507797124TRLO1.1.1

XLON

183

733

07/01/2026 15:26:08

00507797125TRLO1.1.1

XLON

10

733

07/01/2026 15:26:08

00507797126TRLO1.1.1

TRQX

10

733

07/01/2026 15:26:08

00507797128TRLO1.1.1

TRQX

10

733

07/01/2026 15:26:08

00507797129TRLO1.1.1

TRQX

43

733

07/01/2026 15:26:08

00507797130TRLO1.1.1

CHIX

8

733.5

07/01/2026 15:26:30

00507797586TRLO1.1.1

AQXE

56

733

07/01/2026 15:26:43

00507797765TRLO1.1.1

BATE

65

733

07/01/2026 15:26:43

00507797766TRLO1.1.1

BATE

23

733

07/01/2026 15:26:43

00507797767TRLO1.1.1

BATE

63

733

07/01/2026 15:31:23

00507802519TRLO1.1.1

XLON

131

733

07/01/2026 15:31:23

00507802518TRLO1.1.1

XLON

56

733

07/01/2026 15:31:23

00507802521TRLO1.1.1

XLON

105

733

07/01/2026 15:31:23

00507802520TRLO1.1.1

XLON

42

733

07/01/2026 15:31:32

00507802650TRLO1.1.1

BATE

64

733

07/01/2026 15:31:32

00507802651TRLO1.1.1

BATE

216

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808345TRLO1.1.1

XLON

206

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808346TRLO1.1.1

XLON

190

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808348TRLO1.1.1

XLON

380

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808347TRLO1.1.1

XLON

245

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808349TRLO1.1.1

XLON

22

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808351TRLO1.1.1

BATE

48

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808350TRLO1.1.1

BATE

1

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808352TRLO1.1.1

TRQX

10

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808354TRLO1.1.1

TRQX

25

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808353TRLO1.1.1

BATE

4

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808357TRLO1.1.1

TRQX

7

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808355TRLO1.1.1

TRQX

16

733.5

07/01/2026 15:38:55

00507808356TRLO1.1.1

TRQX

32

734

07/01/2026 15:38:55

00507808422TRLO1.1.1

CHIX

8

733.5

07/01/2026 15:38:56

00507808513TRLO1.1.1

AQXE

34

733.5

07/01/2026 15:38:56

00507808512TRLO1.1.1

AQXE

41

733.5

07/01/2026 15:38:56

00507808514TRLO1.1.1

BATE

90

733.5

07/01/2026 15:38:56

00507808515TRLO1.1.1

CHIX

11

733.5

07/01/2026 15:41:21

00507810279TRLO1.1.1

TRQX

9

733.5

07/01/2026 15:41:37

00507810447TRLO1.1.1

AQXE

66

733

07/01/2026 15:42:19

00507810814TRLO1.1.1

BATE

229

733.5

07/01/2026 15:43:06

00507811368TRLO1.1.1

XLON

34

734

07/01/2026 15:43:17

00507811591TRLO1.1.1

CHIX

67

733

07/01/2026 15:44:47

00507812484TRLO1.1.1

BATE

11

733

07/01/2026 15:44:47

00507812487TRLO1.1.1

TRQX

34

733

07/01/2026 15:44:47

00507812486TRLO1.1.1

CHIX

9

733.5

07/01/2026 15:44:47

00507812485TRLO1.1.1

AQXE

252

733

07/01/2026 15:45:56

00507813401TRLO1.1.1

XLON

67

733

07/01/2026 15:46:43

00507813955TRLO1.1.1

BATE

10

733

07/01/2026 15:46:54

00507814052TRLO1.1.1

TRQX

27

732.5

07/01/2026 15:50:06

00507816051TRLO1.1.1

BATE

29

733

07/01/2026 15:50:12

00507816124TRLO1.1.1

CHIX

51

732.5

07/01/2026 15:50:44

00507816458TRLO1.1.1

BATE

10

732.5

07/01/2026 15:50:44

00507816461TRLO1.1.1

TRQX

28

732.5

07/01/2026 15:50:44

00507816459TRLO1.1.1

CHIX

95

732.5

07/01/2026 15:50:44

00507816460TRLO1.1.1

XLON

289

732.5

07/01/2026 15:50:44

00507816462TRLO1.1.1

XLON

9

732

07/01/2026 15:51:11

00507816737TRLO1.1.1

AQXE

28

732

07/01/2026 15:52:50

00507817991TRLO1.1.1

CHIX

66

732

07/01/2026 15:53:27

00507818366TRLO1.1.1

BATE

90

732

07/01/2026 15:53:53

00507818579TRLO1.1.1

XLON

226

732

07/01/2026 15:53:53

00507818580TRLO1.1.1

XLON

8

732

07/01/2026 15:53:54

00507818588TRLO1.1.1

AQXE

11

732

07/01/2026 15:54:08

00507818714TRLO1.1.1

TRQX

8

732

07/01/2026 15:55:44

00507819871TRLO1.1.1

AQXE

11

732

07/01/2026 15:56:30

00507820318TRLO1.1.1

XLON

26

732

07/01/2026 15:56:30

00507820317TRLO1.1.1

XLON

201

732

07/01/2026 15:56:30

00507820319TRLO1.1.1

XLON

28

732

07/01/2026 15:58:03

00507821495TRLO1.1.1

CHIX

112

732.5

07/01/2026 16:00:04

00507823374TRLO1.1.1

XLON

96

732.5

07/01/2026 16:00:06

00507823389TRLO1.1.1

XLON

75

732.5

07/01/2026 16:02:34

00507825149TRLO1.1.1

XLON

29

732.5

07/01/2026 16:02:34

00507825151TRLO1.1.1

XLON

102

732.5

07/01/2026 16:02:34

00507825150TRLO1.1.1

XLON

33

732.5

07/01/2026 16:03:21

00507825812TRLO1.1.1

CHIX

61

732

07/01/2026 16:05:06

00507827226TRLO1.1.1

BATE

33

732.5

07/01/2026 16:05:17

00507827375TRLO1.1.1

CHIX

34

733

07/01/2026 16:08:07

00507829566TRLO1.1.1

CHIX

268

733

07/01/2026 16:09:21

00507830521TRLO1.1.1

BATE

34

733

07/01/2026 16:09:23

00507830561TRLO1.1.1

XLON

46

733

07/01/2026 16:09:23

00507830562TRLO1.1.1

TRQX

198

733

07/01/2026 16:09:23

00507830563TRLO1.1.1

XLON

79

733

07/01/2026 16:09:33

00507830743TRLO1.1.1

BATE

202

733.5

07/01/2026 16:10:47

00507831817TRLO1.1.1

XLON

674

733.5

07/01/2026 16:10:51

00507831878TRLO1.1.1

XLON

34

733.5

07/01/2026 16:10:54

00507831904TRLO1.1.1

CHIX

45

733

07/01/2026 16:10:57

00507831944TRLO1.1.1

AQXE

8

733

07/01/2026 16:10:57

00507831945TRLO1.1.1

AQXE

11

733

07/01/2026 16:10:57

00507831946TRLO1.1.1

TRQX

11

733

07/01/2026 16:10:57

00507831947TRLO1.1.1

TRQX

3

733.5

07/01/2026 16:13:07

00507833723TRLO1.1.1

CHIX

30

733.5

07/01/2026 16:13:07

00507833725TRLO1.1.1

CHIX

68

733

07/01/2026 16:13:09

00507833768TRLO1.1.1

BATE

94

733.5

07/01/2026 16:15:09

00507835534TRLO1.1.1

CHIX

543

733.5

07/01/2026 16:15:12

00507835576TRLO1.1.1

XLON

11

733.5

07/01/2026 16:15:27

00507835907TRLO1.1.1

TRQX

72

733.5

07/01/2026 16:15:46

00507836133TRLO1.1.1

BATE

151

733.5

07/01/2026 16:17:53

00507837974TRLO1.1.1

XLON

72

733.5

07/01/2026 16:17:56

00507838017TRLO1.1.1

XLON

136

733.5

07/01/2026 16:17:56

00507838016TRLO1.1.1

XLON

60

733.5

07/01/2026 16:18:07

00507838198TRLO1.1.1

CHIX

158

733.5

07/01/2026 16:18:07

00507838197TRLO1.1.1

XLON

10

733.5

07/01/2026 16:18:07

00507838201TRLO1.1.1

TRQX

196

733.5

07/01/2026 16:18:07

00507838200TRLO1.1.1

XLON

628

733.5

07/01/2026 16:18:07

00507838199TRLO1.1.1

XLON

38

733.5

07/01/2026 16:18:07

00507838202TRLO1.1.1

TRQX

5

733

07/01/2026 16:18:25

00507838416TRLO1.1.1

AQXE

8

733

07/01/2026 16:18:25

00507838415TRLO1.1.1

AQXE

8

733

07/01/2026 16:18:31

00507838477TRLO1.1.1

AQXE

242

733

07/01/2026 16:18:31

00507838476TRLO1.1.1

BATE

8

733

07/01/2026 16:18:31

00507838479TRLO1.1.1

AQXE

26

733

07/01/2026 16:18:31

00507838478TRLO1.1.1

AQXE

48

733.5

07/01/2026 16:20:49

00507840453TRLO1.1.1

CHIX

319

733.5

07/01/2026 16:20:49

00507840454TRLO1.1.1

XLON

99

733.5

07/01/2026 16:20:50

00507840455TRLO1.1.1

BATE

8

733.5

07/01/2026 16:21:29

00507841059TRLO1.1.1

AQXE

18

733.5

07/01/2026 16:21:29

00507841060TRLO1.1.1

TRQX

26

733.5

07/01/2026 16:22:39

00507842305TRLO1.1.1

CHIX

63

733.5

07/01/2026 16:22:52

00507842566TRLO1.1.1

BATE

378

733.5

07/01/2026 16:23:12

00507843045TRLO1.1.1

XLON

10

733.5

07/01/2026 16:23:12

00507843046TRLO1.1.1

XLON

12

733.5

07/01/2026 16:24:25

00507844328TRLO1.1.1

AQXE

20

733.5

07/01/2026 16:24:57

00507844985TRLO1.1.1

TRQX

68

733.5

07/01/2026 16:24:59

00507845005TRLO1.1.1

BATE

260

733.5

07/01/2026 16:25:03

00507845169TRLO1.1.1

XLON

23

733

07/01/2026 16:25:11

00507845277TRLO1.1.1

CHIX

7

733.5

07/01/2026 16:26:51

00507846675TRLO1.1.1

AQXE

214

733

07/01/2026 16:26:55

00507846733TRLO1.1.1

XLON

26

733

07/01/2026 16:27:02

00507846825TRLO1.1.1

BATE

4

733

07/01/2026 16:27:17

00507846991TRLO1.1.1

TRQX

1

732.5

07/01/2026 16:27:17

00507846992TRLO1.1.1

CHIX

14

732.5

07/01/2026 16:27:17

00507846993TRLO1.1.1

CHIX


© 2026 PR Newswire
Gold & Silber auf Rekordjagd
Kaum eine Entwicklung war 2025 so eindrucksvoll wie der Höhenflug der Edelmetalle. Allen voran Silber: Angetrieben von einem strukturellen Angebotsdefizit, explodierte der Preis und übertrumpfte dabei den „großen Bruder“ Gold. Die Nachfrage aus dem Investmentsektor zieht weiter an, und ein Preisziel von 100 US-Dollar rückt in greifbare Nähe.

Auch Gold markierte neue Meilensteine. Mit dem Durchbruch über 3.000 und 4.000 US-Dollar pro Unze hat sich der übergeordnete Aufwärtstrend eindrucksvoll bestätigt. Rücksetzer bleiben möglich, doch der nächste Zielbereich bei 5.000 US-Dollar ist charttechnisch fest im Blick. Die fundamentalen Treiber sind intakt, eine nachhaltige Trendwende aktuell nicht in Sicht.

Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Jetzt ist die Zeit, um gezielt auf starke Produzenten zu setzen. In unserem neuen Spezialreport stellen wir fünf Gold- und Silberaktien vor, die trotz Rallye weiter attraktives Potenzial bieten, mit robusten Fundamentaldaten und starken Projekten in aussichtsreichen Regionen.

Jetzt den kostenlosen Report sichern und von der nächsten Welle im Edelmetall-Boom profitieren!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.