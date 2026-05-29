EQS-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
29.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Pfeiffer Vacuum Technology AG
|Berliner Str. 43
|35614 Aßlar
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@pfeiffer-vacuum.com
|Internet:
|https://pfeiffervacuum.com/hauptversammlung/
|ISIN:
|DE0006916604
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2336114 29.05.2026 CET/CEST