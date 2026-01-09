The following instruments on XETRA do have their first trading 09.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 09.01.2026
Aktien
1 KYG6181S1093 MiniMax Group Inc.
2 KYG7S12M1051 XtalPi Holdings Ltd.
3 BG1100014973 Central Cooperative Bank AD
4 BG1100046066 Chimimport AD
5 BG1100038980 Doverie United Holding AD
6 BG1100005153 Smart Organic AD
7 BG1100005971 Stara Planina Hold AD
8 BG1100014213 Telematic Interactive Bulgaria AD
9 US65341B1061 XPLR Infrastructure L.P.
10 VGG4S09E1210 Jade Road Investments Ltd.
Anleihen
1 US11135FDB40 Broadcom Inc.
2 US11135FDA66 Broadcom Inc.
3 EU000A4EM8H8 European Investment Bank (EIB)
4 US02665WGT27 American Honda Finance Corp.
5 FR0014015F81 Crédit Agricole Public Sector SCF
6 US22536PAU57 Crédit Agricole S.A.
7 DE000A460C98 Kreditanstalt für Wiederaufbau
8 DE000A460C80 Kreditanstalt für Wiederaufbau
9 AU3CB0330207 Kreditanstalt für Wiederaufbau
10 DE000HV2A1C7 UniCredit Bank GmbH
11 US02665WGR60 American Honda Finance Corp.
12 US02665WGS44 American Honda Finance Corp.
13 US04522KAS50 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)
14 DE000A4DFKQ8 DZ HYP AG
15 EU000A4EMTG8 Europäische Union
16 FR0129287340 Frankreich, Republik
17 US46515CKR42 Israel, Staat
18 US46515CJZ86 Israel, Staat
19 US46515CJY12 Israel, Staat
20 XS3268963496 Pacific Life Global Funding II
21 US89115KAM27 The Toronto-Dominion Bank
22 US89115KAK60 The Toronto-Dominion Bank
23 USH42097FQ50 UBS Group AG
24 USH42097FP77 UBS Group AG
25 XS3270869954 Asian Development Bank (ADB)
26 US11135FCZ27 Broadcom Inc.
27 DE000A46Z858 Deutsche Bank AG
28 FR0014015EO5 RCI Banque S.A.
29 XS2837240428 Sambia, Republik
30 XS2837240261 Sambia, Republik
