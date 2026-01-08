The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2026
ISIN Name
USU0741BAA45 BERRY GLOBAL 24/31 REGS
XS2576255751 NATWEST MKTS 23/26 FLRMTN
XS2572989650 TOYOTA M.FIN 23/26 MTN
XS2575682450 WORLD BK 23/26 MTN
XS2280635256 EMIRATES 21/26 MTN
DE000HLB7AX2 LB.HESS.THR.CARRARA01D/23
XS2223576328 ZHON.ONL.P+C 20/26 REGS
XS2282405328 KOMMUNALBK 21/26 MTN
US09659X2N16 BNP PARIBAS 21/27 FLR MTN
XS2100653778 YUZHOU GROUP HLDGS 20/26
US254687FV35 WALT DISNEY 20/26
DK0030467105 NYKREDIT 20/26 MTN
XS1341169867 SWIRE PRO.FIN. 16/26 MTN
US251526BZ10 DT.BANK NY NTS DL 18/26
IT0005316788 CA ITALIA 17/26 MTN
US25152R2Y86 DT.BANK SEN.DL 16/26 MTN
DE000LB1DV17 LBBW STUFENZINS 17/26
US500630CJ53 KOREA DEV.BK 16/26
US65341B1061 XPLR INFRASTR.L.P.UTS
