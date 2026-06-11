|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC
|US02083X1037
|0,3 USD
|0,26 EUR
|ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC SER A P ...
|US02083X2027
|0,5 USD
|0,4334 EUR
|ARDAGH METAL PACKAGING SA
|LU2369833749
|0,1 USD
|0,0866 EUR
|ASSOCIATED CAPITAL GROUP INC
|US0455281065
|0,1 USD
|0,0866 EUR
|BAYCOM CORP
|US07272M1071
|0,3 USD
|0,26 EUR
|BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT-AKTIENGESE ...
|DE0005261606
|-
|0,5 EUR
|BYD CO LTD
|CNE100000296
|0,358 CNY
|0,0457 EUR
|CERILLION PLC
|GB00BYYX6C66
|0,055 GBP
|0,0637 EUR
|CNOOC LIMITED
|HK0883013259
|0,55 HKD
|0,0607 EUR
|CROWN CRAFTS INC
|US2283091005
|0,08 USD
|0,0693 EUR
|FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES I ...
|US31620M1062
|0,44 USD
|0,3814 EUR
|FORTERRA PLC
|GB00BYYW3C20
|0,043 GBP
|0,0498 EUR
|FOUNTAIN SET HOLDINGS LTD
|HK0420001817
|0,057 HKD
|0,0062 EUR
|KENNEDY-WILSON HOLDINGS INC
|US4893981070
|0,12 USD
|0,104 EUR
|KINGBOARD HOLDINGS LTD
|KYG525621408
|1,51 HKD
|0,1667 EUR
|KRONES AG ADR
|US50106E1073
|1,6273 USD
|1,4106 EUR
|LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|HK0823032773
|1,2673 HKD
|0,1399 EUR
|MDU RESOURCES GROUP INC
|US5526901096
|0,14 USD
|0,1213 EUR
|MERCANTILE INVESTMENT TRUST PLC
|GB00BF4JDH58
|0,016 GBP
|0,0185 EUR
|MERCURY GENERAL CORPORATION
|US5894001008
|0,3175 USD
|0,2752 EUR
|NORTHRIM BANCORP INC
|US6667621097
|0,16 USD
|0,1386 EUR
|PATHWARD FINANCIAL INC
|US59100U1088
|0,05 USD
|0,0433 EUR
|PATRIZIA SE
|DE000PAT1AG3
|-
|0,36 EUR
|RENK GROUP AG
|DE000RENK730
|-
|0,58 EUR
|SOUTHWEST AIRLINES CO
|US8447411088
|0,18 USD
|0,156 EUR
|STEVANATO GROUP SPA
|IT0005452658
|-
|0,054 EUR
|TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LT ...
|US8740391003
|0,955 USD
|0,8279 EUR
|TATA STEEL LTD GDR
|US87656Y4061
|0,4151 USD
|0,3598 EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0902 EUR
|YUEXIU SERVICES GROUP LTD
|HK0000746575
|0,037 HKD
|0,004 EUR
|ZAPTEC ASA
|NO0010713936
|2 NOK
|0,1832 EUR
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