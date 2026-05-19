Die Q1-Zahlen 2026 des Weinhändlers Hawesko spiegeln das schwierige Umfeld für den Weinhandel gut wider. Bei Umsatz und Ertrag lässt sich mit viel Wohlvollen zumindest Stabilität attestieren. Bevor daher von einer Wende beim Zahlenwerk gesprochen werden kann, muss erst noch geklärt werden, ob denn überhaupt schon der Boden erreicht ist.In Deutschland wird weniger Alkohol getrunken. Das ist angesichts der Probleme im Land fast schon eine Überraschung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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