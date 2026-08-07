EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Hawesko Holding SE
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Hawesko Holding SE bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/zwischenberichte
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 12.08.2026
Ort: https://www.hawesko-holding.com/investor-relations/zwischenberichte
07.08.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hawesko Holding SE
|Große Elbstraße 145 d
|22767 Hamburg
|Deutschland
|Internet:
|www.hawesko-holding.com
|LEI Code:
|52990061BHKV91FGSB18
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2379368 07.08.2026 CET/CEST
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