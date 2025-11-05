|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AMALGAMATED FINANCIAL CORP
|US0226711010
|0,14 USD
|0,1219 EUR
|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
|ES0113211835
|-
|0,32 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0031 USD
|0,0027 EUR
|BRIQ PROPERTIES REIC
|GRS517003000
|-
|0,08 EUR
|DUROC AB
|SE0000331266
|0,35 SEK
|0,0318 EUR
|EQT CORPORATION
|US26884L1098
|0,165 USD
|0,1436 EUR
|HERITAGE FINANCIAL CORPORATION
|US42722X1063
|0,24 USD
|0,2089 EUR
|IDACORP INC
|US4511071064
|0,88 USD
|0,7663 EUR
|NB BANCORP INC
|US63945M1071
|0,07 USD
|0,0609 EUR
|NORTHFIELD BANCORP INC
|US66611T1088
|0,13 USD
|0,1132 EUR
|ORRSTOWN FINANCIAL SERVICES INC
|US6873801053
|0,27 USD
|0,2351 EUR
|SIRIUS XM HOLDINGS INC
|US8299331004
|0,27 USD
|0,2351 EUR
|UNIVEST FINANCIAL CORPORATION
|US9152711001
|0,22 USD
|0,1915 EUR
|WESFARMERS LIMITED
|AU000000WES1
|0,4 AUD
|0,226 EUR
|WEST BANCORPORATION INC
|US95123P1066
|0,25 USD
|0,2177 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)