Der Goldpreis gönnt sich nach seiner beeindruckenden Rally eine Verschnaufpause. Gewinnmitnahmen, ein festerer US-Dollar und Hoffnungen auf eine weniger expansive Geldpolitik sorgen kurzfristig für Gegenwind. An den langfristigen Kurstreibern hat sich jedoch kaum etwas geändert. Die hohe Staatsverschuldung, anhaltende geopolitische Spannungen, starke Käufe der Notenbanken und die Aussicht auf sinkende Realzinsen sprechen weiterhin für das Edelmetall. Genau solche Konsolidierungen haben in der Vergangenheit häufig attraktive Einstiegsgelegenheiten eröffnet, insbesondere bei aussichtsreichen Goldunternehmen mit bevorstehenden Kurstreibern.
Enthaltene Werte: CA2849025093,CA0115321089,CA50732M1014Den vollständigen Artikel lesen ...
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