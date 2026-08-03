"Gold. Macht. Gier." Unter diesem Titel sendete das ZDF vor einigen Tagen eine spannende Doku rund um das glitzernde Edelmetall. Wer als Investor Renditen mit Edelmetallen sucht, hat oft zuerst Giganten wie Barrick Mining und Co. im Blick. Doch während die Kurse der Großen der Branche auf Neuentdeckungen oft kaum wirklich reagieren, bieten kleinere Unternehmen im Falle positiver Meldungen oft eine ganz andere Dynamik. Agile Explorationsgesellschaften, die dank frischem Kapital, erstklassigen Lagen und überschaubaren Kosten die Verarbeitungsanlagen der Großen auslasten können, versprechen dynamische Kurschancen - das zeigte auch die Doku im ZDF. Wir stellen drei spannende Unternehmen vor und zeigen, wo Investoren Dynamik erwarten dürfen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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