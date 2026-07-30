Was für ein Paukenschlag im Tech-Sektor! Der abrupte Kursrutsch bei Halbleiter-Aktien hat die Branche unerwartet durchgeschüttelt und die NASDAQ in eine Korrektur gezwungen. Nach einer mehrmonatigen Rallye wirkten die Bewertungen auch langsam ambitioniert, während sich zugleich eine konjunkturelle Abkühlung abzeichnet. Eine neue fundamentale Analyse scheint gegeben, denn in einem Umfeld hartnäckiger Inflation und hoher Volatilität rückt für Investoren wieder der Wunsch nach Stabilität und Werterhalt in den Vordergrund. Gold hat diese Rolle historisch vielfach ausgefüllt, als klassischer "sicherer Hafen", der die reale Kaufkraft über Krisen hinweg sichern kann. Die taktische Idee lautet: Gewinne aus überhitzten, zyklischen Technologie- und Halbleitertiteln teilweise oder ganz realisieren und in Edelmetalle plus zugehöriger Instrumente umschichten. Denn während Chip- und Speicherwerte stark stimmungsgetrieben reagieren, bildet ein Engagement im Goldsektor einen Ruhepol mit Langfristchancen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um zu handeln!
Enthaltene Werte: CA50732M1014,US0079031078,US80004C2008,DE0006231004Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de