Aktien mit Momentum, die bereits kräftig gestiegen sind, laufen häufig weiter. Eine mögliche Erklärung liegt im Verhalten der Anleger. Neue Entwicklungen werden selten sofort in ihrer gesamten Tragweite erkannt. Verbessern sich Geschäftszahlen, Wachstumsaussichten oder die strategische Position eines Unternehmens, passt der Markt seine Erwartungen oft nur schrittweise an. Steigende Kurse sorgen zudem für Aufmerksamkeit. Neue Anleger steigen ein, Analysten heben ihre Prognosen an und institutionelle Investoren bauen Positionen auf. Die Aktien von Lahontan Gold, Adidas und Tonies befinden sich in einem Aufwärtstrend, verfügen über eine nachvollziehbare operative Geschichte und stehen vor wichtigen Nachrichten, die für den nächsten Kursschub sorgen könnten.Den vollständigen Artikel lesen ...
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