tonies hat die Einführung der Toniebox Lite angekündigt, eines kleineren, leichteren und preisgünstigeren Geräts (79,99 USD), das die Nutzerakquise vorantreiben und das Flaggschiff Toniebox 2 ergänzen soll. Die Markteinführung in Nordamerika ist für August geplant, die Ausweitung auf Großbritannien, Australien und Neuseeland sowie den breiteren Einzelhandel für den Herbst 26. Das Einstiegsgerät, das deutlich unterhalb der Premium-Toniebox 2 angesiedelt ist, ist vollständig kompatibel mit den Tonies-Figuren, um den Absatz margenstarker Inhalte zu beschleunigen. Angesichts der begrenzten Sichtbarkeit hinsichtlich der anfänglichen Absatzentwicklung, der Kundenakzeptanz, potenzieller Kannibalisierungseffekte und der Auswirkungen auf die Bruttomarge erscheint es noch zu früh, die Finanzprognosen anzupassen. Wir bekräftigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 17,25 Euro und gehen davon aus, dass das Management die Guidance für das Geschäftsjahr 26 mit der Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse am 20. August erneut bestätigen wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/tonies-se
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