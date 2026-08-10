RENK hat mit seinen jüngsten Halbjahreszahlen ein deutliches Signal für die anhaltend hohe Nachfrage nach seinen Antriebslösungen gesetzt. Besonders der Auftragseingang entwickelte sich dynamisch und erreichte neue Bestmarken. Während das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr vergleichsweise moderat ausfiel, legte die Profitabilität stärker zu. Gleichzeitig baut der Getriebespezialist seine Position im Verteidigungssektor mit neuen Großaufträgen und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de