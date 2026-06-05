The following instruments on XETRA do have their last trading day on 05.06.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2026
ISIN Name
FR0013181906 ICADE S.A. 16/26
US8555631022 STARPHARMA HLDG.SP.ADR/10
DE000A182VT2 VONOVIA SE 16/26 MTN
DE000A1R0162 WI BANK HESS IS.16/26
NZFCGE0001S7 FONTERRA CO-OP.GRP LTD
US05501U6010 AZUL SA PFD ADR 1
US24422ETH26 DEERE -JOHN- CAP. 2026
US030981AL88 AMERIGAS PART./FIN. 2027
AU3CB0237881 APPLE 2026
DE000A2AA1Q5 INTL SCHOOL AUGS.AG NA ON
XS2337489350 CH.NA.UR.C+D 21/26
AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG
NZIBDDT016C7 WORLD BK 20/26 MTN
US87236YAF51 TD AMERITRADE HLDG 17/27
DE000A1RQD35 HESSEN SCHA.21/26
AU3CB0290096 LLOYDS BKG 22/27 FLR MTN
US37045XDK90 GM FINANCIAL 21/26
TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50
DE0005647937 EDDING AG INH VZO O.N.
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 05.06.2026
ISIN Name
FR0013181906 ICADE S.A. 16/26
US8555631022 STARPHARMA HLDG.SP.ADR/10
DE000A182VT2 VONOVIA SE 16/26 MTN
DE000A1R0162 WI BANK HESS IS.16/26
NZFCGE0001S7 FONTERRA CO-OP.GRP LTD
US05501U6010 AZUL SA PFD ADR 1
US24422ETH26 DEERE -JOHN- CAP. 2026
US030981AL88 AMERIGAS PART./FIN. 2027
AU3CB0237881 APPLE 2026
DE000A2AA1Q5 INTL SCHOOL AUGS.AG NA ON
XS2337489350 CH.NA.UR.C+D 21/26
AT0000827209 WARIMPEX FIN.U.BETEIL. AG
NZIBDDT016C7 WORLD BK 20/26 MTN
US87236YAF51 TD AMERITRADE HLDG 17/27
DE000A1RQD35 HESSEN SCHA.21/26
AU3CB0290096 LLOYDS BKG 22/27 FLR MTN
US37045XDK90 GM FINANCIAL 21/26
TH0418G10Z11 JASMINE INTL FGN BA-,50
DE0005647937 EDDING AG INH VZO O.N.
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