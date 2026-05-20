DJ PTA-DD: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 19.05.2026
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Korrektur einer Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR vom 19.05.2026
Wien (pta000/20.05.2026/13:44 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Amber Immobilien- und Beteiligunsverwaltungs GmbH 2 Grund der Meldung a) Position/Status Franz Jurkowitsch, CEO b) Berichtigung 19.05.2026 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG b) LEI 5493001W31MVFKKLV295 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 0,5036 150.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 75.540,00 150.000 e) Datum des Geschäfts 19.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 5 Zu veröffentlichende Erläuterung Berichtigung: Name der juristischen Person geändert auf "Amber Immobilien- und Beteiligungsverwaltungs GmbH"
(Ende)
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Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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May 20, 2026 07:44 ET (11:44 GMT)