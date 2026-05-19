DJ PTA-DD: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/19.05.2026/13:14 UTC+2) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Amber Invest GmbH / Franz Jurkowitsch 2 Grund der Meldung a) Position/Status CEO b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG b) LEI 5493001W31MVFKKLV295 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung AT0000827209 b) Art des Geschäfts Erwerb c) Preis(e) Volumen 0,5036 150.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 75.540,00 150.000 e) Datum des Geschäfts 19.05.2026 UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
(Ende)
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Aussender: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG Floridsdorfer Hauptstrasse 1 1210 Wien Österreich Ansprechpartner: Daniel Folian Tel.: +43 1 310 55 00 E-Mail: investor.relations@warimpex.com Website: www.warimpex.com ISIN(s): AT0000827209 (Aktie) Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)
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May 19, 2026 07:14 ET (11:14 GMT)