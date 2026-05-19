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Dow Jones News
19.05.2026 13:45 Uhr
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PTA-DD: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

DJ PTA-DD: Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/19.05.2026/13:14 UTC+2) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                              Amber Invest GmbH / Franz Jurkowitsch 
   2               Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                         CEO 
b)      Erstmeldung                             
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                              Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 
b)      LEI                               5493001W31MVFKKLV295 
   4          Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments     Aktie 
        Kennung                             AT0000827209 
b)      Art des Geschäfts                        Erwerb 
c)      Preis(e)                            Volumen 
        0,5036                             150.000 
d)      Aggregierter Preis                       Aggregiertes Volumen 
        75.540,00                            150.000 
e)      Datum des Geschäfts                       19.05.2026 UTC+2 
f)      Ort des Geschäfts                        Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG 
           Floridsdorfer Hauptstrasse 1 
           1210 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Daniel Folian 
Tel.:         +43 1 310 55 00 
E-Mail:        investor.relations@warimpex.com 
Website:       www.warimpex.com 
ISIN(s):       AT0000827209 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Amtlicher Handel)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1779189240140 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 19, 2026 07:14 ET (11:14 GMT)

© 2026 Dow Jones News
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