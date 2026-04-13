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WKN: A2ABE6 | ISIN: NZFCGE0001S7 | Ticker-Symbol: X4I
Frankfurt
13.04.26 | 09:55
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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