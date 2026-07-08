DJ PTA-News: International School Augsburg AG: Pioniergeist feiert Jubiläum - International School Augsburg feiert 20. Geburtstag - Vom Bildungsexperiment mit 65 Kindern zur börsennotierten internationalen IB-Schule mit 400 Schülern

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

International School Augsburg AG: Pioniergeist feiert Jubiläum - International School Augsburg feiert 20. Geburtstag

Vom Bildungsexperiment mit 65 Kindern zur börsennotierten internationalen IB-Schule mit 400 Schülern

Gersthofen (pta000/08.07.2026/14:39 UTC+2)

Gersthofen bei Augsburg, 8. Juli 2026 - Die International School Augsburg (ISA) feiert in diesem Schuljahr ihren 20. Geburtstag. Was im September 2005 als ambitioniertes und von vielen Seiten skeptisch beäugtes Projekt begann, hat sich zwei Jahrzehnte später fest als moderne Bildungsinstitution und unverzichtbarer Standortfaktor für den Wirtschaftsraum A(3) etabliert. Am kommenden Freitag blickt die Schulgemeinschaft stolz auf eine Erfolgsgeschichte zurück, die von stabiler Führung, kontinuierlicher Qualitätsentwicklung und nachhaltigen Zukunftsplänen geprägt ist.

Mutige Anfänge gegen die Skepsis

Der Startschuss im Jahr 2005 galt in der Region als echtes Wagnis: Eine private, englischsprachige Ganztagsschule mit internationalem Lehrplan mitten in Augsburg - darauf blickten viele mit deutlichen Vorbehalten. War die Region bereit für ein solches Modell? Dank visionärer Persönlichkeiten entschied sich die IHK Schwaben für die Realisierung. Der ehemalige Deutsche Bank-Direktor Dieter Kirchmair übernahm die anspruchsvolle Aufgabe, die Finanzierung zu sichern und die Schule als gemeinnützige GmbH aufzubauen. Allen Zweifeln zum Trotz öffnete die ISA im September 2005 ihre Tore für die ersten 65 Pionier-Schülerinnen und -Schüler vom Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Die Entwicklung seither ist beeindruckend: Heute besuchen über 400 Kinder und Jugendliche aus aller Welt die Klassenstufen 1 bis 12. Über 350 Absolventinnen und Absolventen haben erfolgreich ihr Internationales Abitur, das IB Diploma, oder die Internationale Mittlere Reife, das IGCSE, erworben. Sie studieren heute an renommierten Universitäten im In- und Ausland oder sind als Fach- und Führungskräfte in globalen Branchen wie Wirtschaft, Medizin, Mode, Maschinenbau, Jura und Ingenieurwesen tätig.

Stabilität als Fundament des Erfolgs

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der ISA liegt in ihrer personellen Kontinuität. Die irische Gründungsdirektorin Cathie Mullen leitete die pädagogischen Geschicke der Schule insgesamt 17 Jahre lang. Unter ihrer Führung erlangte die ISA ihre international renommierten Akkreditierungen und baute die Oberstufenklassen erfolgreich aus. Auf der kaufmännischen Seite übernahm Marcus Wagner im Jahr 2009 die kaufmännische Verantwortung. 2022 übergab Cathie Mullen schließlich den Stab an Dr. Jessamine Koenig, eine erfahrene US-amerikanische Pädagogin mit langjähriger Führungserfahrung im asiatischen Raum.

Wirtschaftliche Meilensteine und der Blick nach vorn

Auch strukturell ging die ISA innovative Wege: Im Jahr 2017 wandelte sich die Schule in eine gemeinnützige Aktiengesellschaft (gAG) um und erlangte als erste deutsche Schule überhaupt eine Börsennotierung im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse. "Dieser Schritt ermöglichte es uns, dringend benötigtes Kapital für die strategische Weiterentwicklung zu generieren, ohne dabei unser grundlegendes Engagement für soziale, gemeinnützige und nachhaltige Werte zu kompromittieren", erklärt der kaufmännische Vorstand Marcus Wagner.

Das nächste große Kapitel der Schulgeschichte steht bereits fest auf der Agenda: Der Bau und der Umzug in einen größeren, hochmodernen und ökologisch nachhaltigen Campus. Seit gut zwei Jahren laufen die intensiven Planungen der Schulleitung zum Um- und teilweisen Neubau des alten Paul-Klee-Gymnasiums in Gersthofen mit Architekten und Ingenieuren auf Hochtouren. Läuft alles nach Plan, soll der neue Campus Schuljahr 2028-2029 bezugsfertig sein.

Motto des Jubiläumsjahres: "Proud of our Past. Building our Future."

"Die Fundamente der ISA sind außerordentlich solide", bekräftigt die pädagogische Vorständin Dr. Jessamine Koenig. "Darauf bauen wir nun auf. Die Fertigstellung des neuen Schulcampus ist das bedeutendste strategische Projekt dieses Jahrzehnts für uns."

Das festliche Jubiläumsjahr findet seinen Höhepunkt am 10. Juli in einem feierlichen Festakt in der Stadthalle Gersthofen. Neben den Ehrengästen, Reden und musikalischen Darbietungen bietet das Event vor allem den Schülerinnen und Schülern, der Schulgemeinschaft und den Partnern aus Wirtschaft, Bildung und Politik die Gelegenheit, Erinnerungen auszutauschen und gemeinsam in die Zukunft zu blicken.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Straße 1a 86368 Gersthofen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 821 455560-99 E-Mail: investor@isa-augsburg.com Website: www.isa-augsburg.com ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1783514340697 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 08, 2026 08:39 ET (12:39 GMT)