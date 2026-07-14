Die International School Augsburg ist die einzige Bildungsaktie Deutschlands - eine gemeinnützige Aktiengesellschaft an der Münchner Börse. Während normale Unternehmen Gewinne versteuern und Dividenden ausschütten, bleiben bei der ISA alle erwirtschafteten Mittel steuerfrei im Unternehmen. Das bedeutet: Keine Körperschaftsteuer, keine Gewerbesteuer - jeder Euro fließt direkt in Wachstum und Wertsteigerung. Hinzu kommen staatliche Förderungen von 20 bis 22 Millionen Euro für den neuen Schulcampus, die nicht zurückgezahlt werden müssen. Bei einer aktuellen Marktkapitalisierung von 3,9 Millionen Euro besitzt die ISA bereits Immobilien im Wert von 7,2 Millionen Euro. Das unabhängige Researchhaus GBC bestätigt ein langfristiges Kursziel von 19,50 Euro. In dieser Folge spricht Gastgeberin Anna Proske mit den Vorstandsmitgliedern Jessamine Koenig (Director of Education) und Marcus Wagner (Director of Business & Finance/CEO) über das einzigartige Geschäftsmodell, die IB-Akkreditierung, den geplanten Neubau für 42 Millionen Euro und warum Investoren diesen Bildungs-Wertsteigerer nicht ignorieren sollten.
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