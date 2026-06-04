DJ PTA-News: International School Augsburg AG: Konzentration auf die Heimatbörse München: Die ISA AG konsolidiert die Handelsstruktur Ihrer Bildungsaktie - Bereinigung des Zweitmarkthandels und Fokus auf das Qualitätssegment m:access an der Börse München

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

International School Augsburg AG: Konzentration auf die Heimatbörse München: Die ISA AG konsolidiert die Handelsstruktur Ihrer Bildungsaktie

Bereinigung des Zweitmarkthandels und Fokus auf das Qualitätssegment m:access an der Börse München

Gersthofen (pta000/04.06.2026/10:30 UTC+2)

Gersthofen, 4. Juni 2026. Der Vorstand der International School Augsburg AG (WKN: A2AA1Q, ISIN: DE000A2AA1Q5, Ticker: 9JK) gibt die erfolgreiche Konsolidierung der Handelsstruktur ihrer schuleigenen Bildungsaktie bekannt. Der Handel im Freiverkehr der Börse Düsseldorf wurde mit Ablauf des 2.6.2026 eingestellt. Im Freiverkehr der Börse Frankfurt erfolgt die Einstellung mit Ablauf des 5.6.2026. Damit wird ein lang gehegter Wunsch der Gesellschaft realisiert, die Marktliquidität des gemeinnützigen Small-Caps gezielt auf die Heimatbörse München im Qualitätssegment m:access sowie den angeschlossenen digitalen Handelsplatz gettex zu konzentrieren. Die Bereinigung des Zweitmarkthandels an den Börsen Frankfurt und Düsseldorf beendet die jahrelange Liquiditätsfragmentierung. Der Fokus auf das Qualitätssegment m:access (Börsenplatz München) und gettex bündelt die Liquidität des nachhaltigen Nebenwertes zur Förderung einer stabilen Preisbildung an einer Börse.

Ursprung und Herausforderung der Handelsfragmentierung

Seit dem erfolgreichen Börsendebut der ISA AG am 18. März 2021 im m:access-Segment der Bayerischen Börse ging die Gesellschaft als erste börsennotierte Bildungsaktie am deutschen Kapitalmarkt einen wegweisenden Pfad für private Investitionen in Bildung. Im Zuge dieses Listings wurde die Aktie jedoch "quasi automatisch" im Rahmen des unregulierten Freiverkehrs an mehreren anderen Regionalbörsen eingeführt. Diese Zweitnotizen erfolgten ohne vorherige Absprache und spalteten die Liquidität auf verschiedene Orderbücher auf, was bei marktengen Titeln typischerweise zu Ineffizienzen führt. Eine regulatorische Bereinigung des Freiverkehrs durch die Handelsplätze selbst erfüllt nun die strategische Zielsetzung der Gesellschaft, diese unerwünschte Handelsfragmentierung zu beenden.

Uneingeschränkter Handelszugang bleibt gewahrt

Der Vorstand der ISA AG kommuniziert diese aktuelle Marktbereinigung bewusst transparent, um die strategische Ausrichtung unmissverständlich zu betonen: Das Unternehmen bleibt dem Kapitalmarkt erhalten und fokussiert sich künftig voll und ganz auf das verlässliche Listing in München. Um den modernen Anforderungen einer zunehmend digitalisierten Börsenwelt gerecht zu werden, bleibt neben dem klassischen Parketthandel an der Börse München auch die innovative Handelsplattform gettex dauerhaft erhalten. Dies garantiert, dass Investoren, institutionelle Anleger sowie die schuleigene Gemeinschaft - bestehend aus über 700 Aktionären, davon mehr als 350 engagierten Alumni-Aktionären - die Bildungsaktie weiterhin über ein modernes, kosteneffizientes und hochgradig liquides digitales Umfeld handeln können.

Kurspotenzial: GBC Research sieht erhebliches Wachstum durch gebündelte Liquidität

Aus kapitalmarkttheoretischer Sicht war die bisherige Fragmentierung der Handelsvolumina bei der ISA-Aktie ein maßgeblicher Treiber für markttechnische Ineffizienzen. Die jetzige Bündelung an der Heimatbörse führt das ansonsten verstreute Angebot und die Nachfrage in einem einzigen Orderbuch zusammen, was Spreads reduziert und eine repräsentativere Preisfindung ermöglicht. Dies ist eine wesentliche Voraussetzung, um den fundamentalen Wert der Gesellschaft am Kapitalmarkt künftig realistischer und weniger volatil abzubilden.

Das renommierte Analysehaus GBC AG bestätigt dieses fundamentale Potenzial und beurteilt die ISA-Aktie mit einer klaren Kaufempfehlung ("Buy") bei einem Kursziel von 19,50 EUR. In ihrer jüngsten Bewertung heben die Analysten hervor, dass die ISA AG über ein verlässliches, gut planbares Geschäftsmodell mit stabilen Cashflows verfügt. Als zentraler Wachstumstreiber für dieses Kurspotenzial gilt dabei insbesondere die geplante Erweiterung durch den neuen Schulcampus. Durch das Ende der kursbremsenden Handelsfragmentierung erwartet der kaufmännische Vorstand, Marcus Wagner, dass sich diese fundamental starken Aussichten nun auch mittelfristig deutlich positiver im Marktwert der Aktie niederschlagen können.

Operative Exzellenz und fundamentaler Wachstumspfad

Die Bereinigung des Aktienhandels erfolgt vor dem Hintergrund einer operativ und finanziell äußerst stabilen Unternehmensentwicklung. Die ISA AG ist der einzige internationale Bildungsanbieter im weiten Umkreis, deckt das Altersspektrum von 3 bis 18 Jahren ab und verzeichnet aktuell über 400 Schüler und Schülerinnen aus über 40 Nationen. Mit einem zertifizierten Klimakonzept, dem anstehenden Neubau des Schulcampus zur Kapazitätserweiterung auf bis zu 650 Schüler und herausragenden Ergebnissen im Gemeinwohlökonomie-Audit beweist die ISA AG, dass sich exzellente Schulbildung, gemeinnütziges Engagement und wirtschaftliche Stabilität am Kapitalmarkt erfolgreich verbinden lassen.

Über die International School Augsburg AG (ISA)

Die International School Augsburg wurde 2005 in Gersthofen gegründet, um im Wirtschaftsraum A(3) / Augsburg / München eine Schule für international mobile Familien nach internationalen Bildungsstandards anzubieten. Schüler:innen im Alter von 3 bis 18 Jahren profitieren vom umfangreichen und ausgewogenen Lern- und Erziehungsprogramm der ISA als Gesamtschule in englischer Schulsprache mit den international anerkannten Schulabschlüssen IB Diploma und IGCSE. Darüber hinaus sichert die Schule neben der lokalen Integration der Kinder durch Unterricht in der Landessprache den Erhalt der Muttersprache durch viele Muttersprach-Unterrichtsangebote.

Zur Gewährleistung der Qualität der Lehre, des pädagogischen Konzeptes und der schulinternen Prozesse hat die ISA die folgenden international renommierten Akkreditierungen erlangt: CIS (Council of International Schools), IB Diploma Programme IB PYP (Primary Years Programme), CIE (Cambridge International Examinations Centre für das IGCSE). Aktuell besuchen über 400 Schüler und Schülerinnen die Schule und werden von 60 Lehrkräften betreut.

Die gemeinnützige Bildungsaktie der ISA AG ist mit der WKN A2AA1Q im Mittelstandssegment m:access der Bayerischen Börse notiert und kann über alle Hausbanken und gängige Online-Broker gehandelt werden.

Die ISA ist als Umweltschule zertifiziert, Mitglied der Gemeinwohlinitiative Bayern sowie des Forums Nachhaltige Geldanlagen und steht als Mitglied der Charta der Vielfalt für die Vielfalt der Kulturen und setzt sich für interkulturelle Verständigung ein.

Kontakt:

Olga Kaiser, Marcus Wagner

International School Augsburg AG

Wernher-von-Braun-Str. 1a

86368 Gersthofen

Tel. +49 (0) 821 - 45 55 60 - 99

E-Mail: pr@isa-augsburg.com

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Aussender: International School Augsburg AG Wernher-von-Braun-Straße 1a 86368 Gersthofen Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 821 455560-99 E-Mail: investor@isa-augsburg.com Website: www.isa-augsburg.com ISIN(s): DE000A2AA1Q5 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, München

[ source: https://www.pressetext.com/news/1780561800700 ]

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June 04, 2026 04:30 ET (08:30 GMT)