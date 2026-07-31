Sant'Antonino - Interroll ist im ersten Halbjahr 2026 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Der Fördertechnikspezialist übertraf mit Umsatz und EBITDA die Erwartungen, musste bei den Margen und beim Reingewinn aber Abstriche hinnehmen. Der Umsatz stieg in den ersten sechs Monaten um 9 Prozent auf 269,9 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Organisch betrug das Wachstum 5,4 Prozent, in Lokalwährungen 14,1 Prozent. Der Auftragseingang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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