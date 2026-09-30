Es ging nicht nur um Kali: ACM hat Sole aus demselben Lithiumsystem gewonnen, das direkt nebenan entwickelt wird.

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Die Schlagzeile war Kali. Und das völlig zu Recht.

Dieser Artikel wurde im Auftrag American Critical Minerals Corp. (ACM) (WKN: A40VTE SYM: 2P30) veröffentlicht.

American Critical Minerals hat seine erste moderne Bohrung auf dem Green-River-Projekt in Utah abgeschlossen.

Das Unternehmen bohrte 2.818 Meter - 9.245 Fuß - tief in das Paradox Basin, gewann Kalibohrkern aus dem anvisierten Cycle-5-Horizont und bestätigte visuell das Vorhandensein von Sylvit-Mineralisierung.

Die ersten geophysikalischen Wireline-Daten zeigten zudem laut Unternehmen eine starke Korrelation mit historischen Kalidaten aus der nahe gelegenen Bohrung Quintana Fed 1-1.

Das war die Schlagzeile.

Aber möglicherweise ist das nur die halbe Story.

Denn ACM hörte nach dem Erreichen des Kalihorizonts nicht auf zu bohren.

Das Unternehmen bohrte weiter.

Tiefer.

Durch die Paradox Formation.

Bis in die obere Leadville Formation.

Und dabei gelang es American Critical Minerals, Soleproben aus zwei verschiedenen potenziellen Aquiferen zu gewinnen.

Diese Proben gehen nun zur Analyse auf Lithium und Brom ins Labor.

Damit öffnet sich eine völlig neue Seite der Green-River-Story.

Und um zu verstehen, warum das wichtig werden könnte, müssen Investoren nur einen Blick auf das Projekt direkt nebenan werfen.

Die zweite Hälfte von AP-S-02

AP-S-02 war nie ausschließlich als Kalibohrung konzipiert.

Das übergeordnete Ziel war wesentlich ambitionierter.

ACM wollte die wichtigsten Kalihorizonte innerhalb der Paradox Formation testen und gleichzeitig die tiefer liegenden, soleführenden Einheiten auf Lithium und Brom untersuchen.

Das bedeutete, dass die Bohrung mehrere geologische Systeme durchteufen musste.

Letztendlich erreichte die Bohrung sowohl die Paradox Formation als auch die obere Leadville Formation und durchteufte dabei die erwarteten klastischen Einheiten und Kalksteinhorizonte, die nach Einschätzung von ACM lithium- und bromhaltige Solen beherbergen könnten.

Anschließend führte das Unternehmen zwei Drill-Stem-Packer-Tests durch.

Einer zielte auf eine Kalksteineinheit innerhalb der Leadville Formation.

Der andere untersuchte tiefer liegende klastische Einheiten der Paradox Formation.

Und beide lieferten etwas Entscheidendes.

Sole.

ACM konnte erfolgreich Soleproben aus beiden Einheiten gewinnen.

Diese Proben werden zur chemischen Analyse an ACZ Laboratories in Steamboat Springs, Colorado, geschickt.

Dabei muss sehr klar zwischen dem unterschieden werden, was ACM bereits bestätigt hat, und dem, was noch aussteht.

ACM hat bislang keine Lithium- oder Bromgehalte aus AP-S-02 veröffentlicht.

Diese Ergebnisse stehen noch aus.

Bis die Laborergebnisse vorliegen, weiß niemand, welche Konzentrationen diese konkreten Proben tatsächlich enthalten.

Aber das Unternehmen hat jetzt etwas demonstriert, das zuvor vor allem durch historische Daten gestützt wurde:

Die anvisierten tiefen Soleaquifere können auf ACMs eigenem Green-River-Gebiet erreicht und beprobt werden.

Jetzt kommt es auf die Chemie an.

Warum die Leadville und Paradox Formationen entscheidend sind

Hier wird die Lage besonders interessant.

American Critical Minerals ist nicht das einzige Unternehmen, das sich für diese tiefen Solen interessiert.

Anson Resources arbeitet seit Jahren an der Entwicklung von Lithiumprojekten innerhalb des Paradox Basin in Utah.

Und die Formationen, die Anson untersucht, sollten inzwischen bekannt klingen:

Die Mississippian Leadville Formation.

Und:

Die soleführenden klastischen Schichten der Pennsylvanian Paradox Formation.

Es handelt sich um dieselben übergeordneten geologischen Einheiten, die auch unter ACMs Green-River-Projekt liegen.

Ansons Projekte befinden sich unmittelbar rund um die größere Green-River-Landposition von ACM - einschließlich des Green River Lithium Project nördlich davon und weiterer Projektflächen im Süden.

Das bedeutet nicht, dass ACM die Ergebnisse von Anson reproduzieren wird.

Geologie endet zwar nicht an Grundstücksgrenzen, Mineralisierung setzt sich aber auch nicht automatisch und gleichmäßig über diese Grenzen hinweg fort.

ACMs eigene Laborergebnisse werden darüber entscheiden, was tatsächlich in den Solen des Unternehmens enthalten ist.

Doch die Entwicklungen direkt nebenan liefern einen wichtigen regionalen Kontext.

Und dieser Kontext wird zunehmend interessanter.

Direkt nebenan ist Lithium bereits eine Entwicklungsstory

Anson betrachtet Green River längst nicht mehr nur als ein frühes Lithium-Explorationsprojekt.

Das Green River Lithium Project ist in Richtung Entwicklung vorangeschritten.

Der aktuelle Entwicklungsplan zielt auf eine Produktion von ungefähr 10.000 Tonnen Lithiumcarbonat pro Jahr ab.

Anson berichtet, dass wichtige Genehmigungsschritte abgeschlossen wurden, während das Projekt im Zuge seiner Weiterentwicklung bedeutende kommerzielle und finanzielle Beziehungen aufgebaut hat.

Dazu gehört eine Abnahmevereinbarung mit LG Energy Solution, die einen Teil der geplanten Produktion umfasst.

Außerdem erhielt das Unternehmen eine Interessensbekundung der U.S. Export-Import Bank für eine potenzielle Finanzierung.

Und dann gibt es noch einen weiteren Namen, den Investoren kennen sollten:

POSCO Holdings.

Anson und POSCO haben gemeinsam Arbeiten rund um eine geplante Demonstrationsanlage für Direct Lithium Extraction - kurz DLE - bei Green River vorangetrieben.

POSCO ist kein kleiner Explorationswert.

Es handelt sich um einen großen internationalen Industriekonzern mit bedeutendem Engagement im Bereich Batteriematerialien.

Entscheidend ist hier nicht, dass Ansons Fortschritte irgendwie beweisen würden, dass ACM wirtschaftlich gewinnbares Lithium besitzt.

Das tun sie nicht.

Entscheidend ist, was Ansons Entwicklung über den Distrikt aussagt.

Dieser Teil von Utah hat sich längst über das Stadium hinausentwickelt, in dem jemand lediglich Kreise auf eine geologische Karte zeichnet und behauptet, irgendwo im Untergrund könnte Lithium vorhanden sein.

Kapital wird investiert.

Engineering wird durchgeführt.

Genehmigungsverfahren schreiten voran.

DLE-Technologien werden getestet.

Eine mögliche Produktion wird geplant.

Und direkt neben diesem sich entwickelnden Lithiumdistrikt hat ACM jetzt dasselbe übergeordnete geologische System durchbohrt und eigene Soleproben gewonnen.

Genau hier wird AP-S-02 besonders interessant

Man muss sich ansehen, was American Critical Minerals mit nur einer einzigen Bohrung erreichen wollte.

In geringerer Tiefe:

Die historische Cycle-5-Kali-These testen.

In größerer Tiefe:

Die potenziellen soleführenden Formationen durchteufen.

Innerhalb von Cycle 5 gewann das Unternehmen Kalibohrkern mit beobachteter Sylvit-Mineralisierung.

Die neuen Wireline-Daten scheinen laut ACM mit dem nahe gelegenen historischen Kaliabschnitt zu korrelieren.

Dann bohrte das Unternehmen weiter.

Die Paradox Formation wurde durchteuft.

Die obere Leadville Formation wurde durchteuft.

Potenzielle Aquifere wurden identifiziert.

Packer-Tests wurden durchgeführt.

Und aus zwei unterschiedlichen anvisierten geologischen Einheiten konnte erfolgreich Sole gewonnen werden.

Für eine erste Bohrung ist das eine bemerkenswerte Menge an neuen Informationen.

Der Kalibohrkern geht an den Saskatchewan Research Council.

Die Sole geht an ACZ Laboratories.

Damit verfügt ACM plötzlich über zwei völlig unterschiedliche Gruppen bevorstehender Laborergebnisse, die zwei unterschiedliche geologische Fragen beantworten könnten.

Die erste:

Wie schneidet der neue Kalibohrkern im Vergleich zu den historischen Cycle-5-Daten ab?

Die zweite:

Was befindet sich tatsächlich in ACMs neu gewonnenen tiefen Solen?

Und dann gibt es noch Brom

Lithium dürfte verständlicherweise den größten Teil der Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Doch Investoren sollten den dritten Rohstoff dieser Story nicht völlig übersehen.

Brom.

Green River sieht zunehmend weniger wie ein klassisches Ein-Rohstoff-Explorationsprojekt und immer mehr wie ein potenzielles Multi-Rohstoff-System aus.

ACMs aktuelles Explorationsziel für Lithium und Brom basiert auf einem Solevolumen von ungefähr 2,1 Milliarden Kubikmetern mit angestrebten Konzentrationen von ungefähr:

71,6 bis 216,3 ppm Lithium

und

3.656 bis 4.741 ppm Brom.*

Auch hier gilt:

Es handelt sich um Explorationsziele.

Sie sind konzeptioneller Natur.

Sie stellen weder Mineralressourcen noch Mineralreserven dar.

Aber sie erklären, warum ACM den Aufwand betrieben hat, eine Bohrung von mehr als 9.000 Fuß Tiefe niederzubringen.

Das Unternehmen verfolgte nicht lediglich ein einzelnes Kaliflöz.

Es wollte ein gesamtes vertikales Mineralsystem untersuchen.

Und AP-S-02 scheint die geologischen Einheiten, die das Unternehmen testen wollte, erfolgreich erreicht zu haben.

Die Laboranalysen werden den Rest zeigen.

Ein Projekt. Drei Rohstoffe.

Damit entsteht eine völlig andere Green-River-Story.

Im Mittelpunkt der Investmentthese steht zunächst Kali.

ACM hat ein gewaltiges konzeptionelles Explorationsziel von 500 Millionen bis 950 Millionen Tonnen Sylvinit mit einem Gehalt von ungefähr 19% bis 29% eKCl* veröffentlicht.

Cycle 5 wurde nun durch ACMs eigene moderne Bohrung durchteuft.

Sichtbare Sylvit-Mineralisierung wurde identifiziert.

Moderne geophysikalische Bohrlochmessungen zeigen eine Korrelation mit den historischen Informationen aus der unmittelbaren Umgebung.

Dann gibt es Lithium.

ACM hat nun Sole aus der Paradox und Leadville Formation gewonnen.

Direkt in der Umgebung werden dieselben übergeordneten geologischen Systeme bereits aktiv für eine potenzielle Lithiumproduktion entwickelt.

Und schließlich Brom.

Ein weiterer potenziell wertvoller Bestandteil des tiefen Solesystems, der mit denselben Proben untersucht wird.

Kali. Lithium. Brom.

Drei Rohstoffe.

Ein Projekt mit rund 32.530 Acres.

Eine erste moderne Bohrung.

Und jetzt mehrere Gruppen von Laborergebnissen, auf die der Markt warten kann.

Der Nachbar zeigt einen möglichen Entwicklungsweg

Vielleicht ist das Interessanteste an Anson nicht einfach nur die räumliche Nähe.

Es ist das, was das Unternehmen über einen möglichen Entwicklungsweg für Lithiumsolen in Utah demonstriert hat.

Anson verfolgt Direct Lithium Extraction.

Pilotversuche wurden durchgeführt.

Engineering wurde vorangetrieben.

Partner aus dem Batteriesektor wurden gewonnen.

Der Entwicklungsplan für Green River basiert darauf, Lithium aus unterirdischer Sole zu gewinnen und die abgereicherte Sole anschließend wieder in den Untergrund einzuleiten.

Damit erhalten Investoren ein reales Beispiel dafür, wie eine Lithiumentwicklung in diesem Teil des Paradox Basin möglicherweise aussehen könnte.

Noch einmal:

ACM befindet sich nicht annähernd in diesem Entwicklungsstadium.

Das Unternehmen besitzt bislang keine Lithium-Mineralressource bei Green River.

Es liegen noch keine Lithiumanalysen aus AP-S-02 vor.

Und ACM hat selbstverständlich noch keine wirtschaftliche Gewinnung von Lithium aus seinen eigenen Solen nachgewiesen.

Doch genau deshalb sind die kommenden Laborergebnisse so wichtig.

Das geologische Konzept wird nicht mehr isoliert getestet.

Direkt nebenan befindet sich bereits eine fortgeschrittene Lithium-Entwicklungsstory.

Und ACM hat nun physisch dieselben übergeordneten Formationen unter seinem eigenen Gebiet beprobt.

Was passiert, wenn Lithium zurückkommt?

Das ist die Frage, die Investoren stellen werden.

Und im Moment kennt niemand die Antwort.

Genau deshalb sind die bevorstehenden Ergebnisse so wichtig.

Historische Bohrungen innerhalb und rund um das Green-River-Projekt meldeten Lithiumwerte von bis zu 500 ppm.

Diese historischen Zahlen halfen dabei, die ursprüngliche Explorationsthese aufzubauen.

AP-S-02 gibt ACM jedoch die Möglichkeit, etwas wesentlich Wertvolleres zu generieren:

Neue chemische Daten aus dem eigenen modernen Bohrprogramm.

Sollte Lithium in bedeutenden Konzentrationen vorhanden sein, könnte sich die Diskussion rund um Green River schnell verändern.

Plötzlich würde das Projekt nicht mehr ausschließlich durch die gewaltige Kali-Explorationsthese betrachtet werden.

Investoren müssten anfangen, die Möglichkeit zu bewerten, dass das tiefer liegende Solesystem eine weitere Ebene potenziellen Wertes darstellen könnte.

Und weil dieselben Proben auch auf Brom analysiert werden, könnte es noch einen weiteren Bestandteil zu bewerten geben.

Aber so weit sind wir noch nicht.

Zuerst muss das Labor sprechen.

Zwei Labore könnten das nächste Kapitel bestimmen

Genau dort steht American Critical Minerals heute.

Die Bohrung hat ihre Aufgabe erfüllt.

AP-S-02 erreichte 2.818 Meter.

Cycle 5 wurde durchteuft.

Kalibohrkern wurde gewonnen.

Sylvit-Mineralisierung wurde beobachtet.

Die Paradox und Leadville Formationen wurden durchteuft.

Zwei potenzielle Soleaquifere wurden getestet.

Soleproben wurden erfolgreich gewonnen.

Jetzt verlagert sich die Story vom Bohrplatz ins Labor.

Der Kalibohrkern geht nach Saskatchewan.

Die Sole geht nach Colorado.

Und die Investoren warten auf die Zahlen.

Jahrelang wurde Green River hauptsächlich durch historische Informationen gestützt.

Jetzt generiert ACM eigene moderne Daten.

Und diese erste Bohrung könnte den Investoren letztendlich wesentlich mehr zeigen als nur Kali.

Denn direkt nebenan versucht ein anderes Unternehmen bereits, die tiefen Solen des Paradox Basin in eine kommerzielle amerikanische Lithiumquelle zu verwandeln.

American Critical Minerals hat nun seine eigene Bohrung in dieses geologische System niedergebracht.

Das Unternehmen hat die Aquifere erreicht, nach denen es gesucht hat.

Es hat die Sole gewonnen.

Und es hat die Proben ins Labor geschickt.

Warnhinweis

Die in diesem Artikel genannten potenziellen Mengen und Gehalte für Kali, Lithium und Brom umfassen Explorationsziele, die konzeptioneller Natur sind. Es wurden bislang nicht ausreichende Explorationsarbeiten durchgeführt, um eine Mineralressource zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten zur Feststellung einer Mineralressource gemäß NI 43-101 führen werden. Ergebnisse, Ressourcen, Entwicklungsaktivitäten oder Entdeckungen auf benachbarten Liegenschaften sind nicht zwangsläufig ein Hinweis auf Mineralisierung oder wirtschaftliches Potenzial auf den Liegenschaften von American Critical Minerals. Für AP-S-02 wurden bislang keine Lithium- oder Bromanalyseergebnisse veröffentlicht. Die Laboranalyse der gewonnenen Soleproben steht noch aus.

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