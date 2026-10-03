Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Corp. Der Siegeszug der künstlichen Intelligenz sorgt für eine nie dagewesene Nachfrage nach elektrischer Energie und bringt selbst die Netze von Industrienationen an ihre Grenzen. Früher reichten für Rechenzentren überschaubare Kapazitäten, heute fordern moderne Anlagen Anschlüsse im Maßstab von rund 1.000 MW. Kanada rückt wegen seines kühlen Klimas und großer Flächen in den Fokus der Technologiekonzerne. Die regionalen Stromnetze können diese zusätzliche Last jedoch kaum meistern. Es entsteht ein harter Wettbewerb um Energie, Anschlüsse, aber auch Grundstücke. Wir beleuchten den Trend und zeigen Chancen auf.Den vollständigen Artikel lesen ...
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