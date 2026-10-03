Mehr als 100 KI-Brillenvarianten: Was Meta und EssilorLuxottica für die Optikbranche verändern

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Die Brille wird für Technologiekonzerne zu einer Plattform. Auf der jüngsten Meta Connect stellten Meta und EssilorLuxottica neue KI-Brillen vor: Modelle mit Audiofunktionen ohne Kamera, die dritte Generation der Ray-Ban Meta sowie weitere Formen und Farben. Bis Ende des Jahres wollen die Partner mehr als 100 unterschiedliche Brillenvarianten anbieten.

Die Nachricht betrifft zunächst Elektronik, Software und bekannte Marken. Sie zeigt aber auch, dass diese Produkte nur dann ein breites Publikum erreichen können, wenn sie als Brillen überzeugen: Sie müssen bequem sitzen, zur benötigten Sehstärke passen und im Alltag gut aussehen.

Technik allein verkauft keine Brille

Die neue Ray-Ban Meta Audio soll nach Angaben der Unternehmen bereits ab 43 Gramm wiegen. Sie ist mit einer breiten Auswahl an Sehstärken kompatibel. Die dritte Generation der Ray-Ban Meta wird in 27 Farb- und Glaskombinationen angeboten.

Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) und EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) erweitern damit nicht nur die technischen Möglichkeiten. Sie geben Verbrauchern mehr Auswahl bei Form, Passform und Gläsern. Das ist ein wichtiger Unterschied zu Geräten, die lediglich als tragbare Elektronik betrachtet werden.

Je vielfältiger das Angebot wird, desto anspruchsvoller können auch Herstellung und Anpassung der Gläser werden. Ob daraus zusätzliche Nachfrage nach einer bestimmten Filtertechnologie entsteht, ist allerdings offen.

Rise entwickelt Technik für das Glas

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) baut keine KI-Brillen und liefert nach den vorliegenden Angaben keine Komponenten an Meta oder EssilorLuxottica. Das Unternehmen arbeitet mit SpectraGuard an einer zusätzlichen Eigenschaft des Brillenglases.

Nach Unternehmensangaben werden Nanopartikel direkt in das Glasmaterial integriert. SpectraGuard soll UV-Licht vollständig und ausgewählte Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu bis zu 90 Prozent filtern, während Farbwahrnehmung und Klarheit erhalten bleiben sollen.

Die Verbindung zur Entwicklung bei KI-Brillen ist somit eine Frage des Marktes, kein Auftrag oder eine Partnerschaft. Wenn Brillen häufiger für unterschiedliche Tätigkeiten und über längere Zeit getragen werden, können Material und optische Eigenschaften für Hersteller und Kunden wichtiger werden. Rise muss allerdings erst zeigen, dass SpectraGuard in diesem Wettbewerb tatsächlich gefragt ist.

Vom Labor in die Optikgeschäfte

Für seinen US-Markteintritt nutzt Rise bestehende Betriebe der Optikbranche. SportifEye Optics in Kalifornien soll SpectraGuard-Gläser herstellen und vertreiben. LI Opticians in New York soll sie direkt Kunden anbieten und Rückmeldungen an Rise geben. Beide Beziehungen sind nicht exklusiv.

Das Unternehmen kann so auf vorhandene Produktions- und Vertriebskanäle zurückgreifen. Ob der Ansatz wirtschaftlich funktioniert, lässt sich aus den Partnerschaftsmeldungen allein nicht beurteilen. Dafür braucht es Angaben zu Produktionsmengen, Bestellungen und Umsatz.

Fazit

Meta und EssilorLuxottica treiben die KI-Brille in Richtung eines breiteren Verbraucherprodukts. Ihr erweitertes Angebot macht deutlich, dass Software und Elektronik mit Passform, Sehstärke und Glasauswahl zusammenspielen müssen. Für die Optikbranche entstehen damit neue Anforderungen an ein vertrautes Produkt.

Rise Nano Optics bearbeitet mit SpectraGuard einen anderen Teil dieses Marktes: zusätzliche Eigenschaften im Glasmaterial. Eine geschäftliche Verbindung zu Meta oder EssilorLuxottica ist nicht bekannt, und deren Produktausbau ist kein Beleg für Nachfrage nach Rise-Gläsern. Das Unternehmen steht noch am Anfang seiner Vermarktung. Weitere Labore, Augenoptiker, Wiederholungsbestellungen und Umsätze werden zeigen müssen, ob seine Technologie einen festen Platz im Markt findet. Die Brille erhält neue Aufgaben; Rise muss den Wert seines eigenen Beitrags beweisen.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3491270/

https://www.essilorluxottica.com/en/newsroom/press-releases/best-treatment-effects-on-essilor-stellest-lenses/?utm_source=chatgpt.com

https://www.meta.com/de/en/ai-glasses/

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Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

Rise Nano Optics Ltd

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