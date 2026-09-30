19 Milliarden Dollar Umsatz, aber weniger Kunden: Amerikas Optikmarkt stellt neue Gläser auf die Probe

Anzeige / Werbung

Der US-Optikmarkt wächst im Wert, doch hinter den Umsatzzahlen steckt ein Warnsignal. Laut dem Branchenverband The Vision Council erreichte der Markt im zweiten Quartal 2026 einen Wert von 19,06 Milliarden US-Dollar, nach 18,39 Milliarden Dollar im ersten Quartal. Die Stückzahlen gingen jedoch in fast allen untersuchten Kategorien zurück. Höhere Preise je Produkt stützten den Marktwert.

Für Anbieter neuer Brillengläser ist das ein wichtiger Unterschied. Ein größerer Markt in Dollar bedeutet nicht automatisch mehr verkaufte Brillen. Wer eine zusätzliche Funktion anbieten will, muss Kunden einen überzeugenden Grund für den Kauf geben.

Verbraucher nutzen ihre Brillen länger

Im ersten Halbjahr 2026 wurden in den USA laut The Vision Council fast 2,5 Millionen Augenuntersuchungen weniger durchgeführt als im Vorjahreszeitraum. Solche Untersuchungen gehen häufig dem Kauf neuer Brillen oder Kontaktlinsen voraus.

Eine gesonderte Verbraucherbefragung des Verbands zeigt, dass viele Menschen ihre vorhandenen Brillen länger verwenden. Von den Befragten ohne jüngsten Brillenkauf gaben 35 Prozent an, sie wollten ihre aktuelle Brille länger nutzen. Weitere 44 Prozent sahen noch keinen Bedarf für einen Ersatz.

Gleichzeitig berichteten Augenoptiker von Kostendruck. In einer Befragung von 326 Fachleuten sagten 61 Prozent, Zölle hätten ihren Betrieb bereits beeinflusst; 74 Prozent nannten zumindest einen Einfluss der Inflation. Der Markt bleibt damit groß, doch neue Produkte treffen auf Kunden und Betriebe, die ihre Ausgaben genau prüfen.

Was Rise Nano Optics anbieten will

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) versucht, sich mit SpectraGuard als Anbieter einer zusätzlichen Funktion im Brillenglas zu positionieren. Nach Unternehmensangaben integriert das Verfahren Nanopartikel in das Material. Die Gläser sollen UV-Licht vollständig und ausgewählte Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu bis zu 90 Prozent filtern, ohne Klarheit und Farbwahrnehmung wesentlich zu beeinträchtigen.

Diese Werte beschreiben technische Filtereigenschaften. Sie belegen für sich genommen keinen Schutz vor Augenerkrankungen. Ebenso wenig zeigen die US-Marktzahlen bereits eine Nachfrage nach SpectraGuard.

Sie machen aber deutlich, worauf es bei der Vermarktung ankommt. Wenn Verbraucher eine Brille länger behalten, muss ein neues Glas beim nächsten Kauf einen verständlichen zusätzlichen Nutzen bieten. Augenoptiker müssen erklären können, für wen das Produkt gedacht ist und weshalb es gegenüber bestehenden Angeboten interessant sein könnte.

Erste Partner, offene Absatzfrage

Rise hat mit SportifEye Optics in Kalifornien eine Vereinbarung über Herstellung und Vertrieb geschlossen. LI Opticians in New York soll SpectraGuard als erster gemeldeter US-Partner auf Ebene eines Augenoptikers direkt anbieten und dem Unternehmen Rückmeldungen liefern.

Damit ist ein erster Weg vom Hersteller zum Kunden vorhanden. Noch offen ist, wie viele Gläser tatsächlich verkauft werden, ob weitere Betriebe das Produkt aufnehmen und ob Kunden erneut bestellen.

Fazit

Der US-Optikmarkt zeigt derzeit eine Spannung: Sein Wert steigt, während Untersuchungen und verkaufte Stückzahlen zurückgehen. Höhere Preise können Umsätze stützen, ersetzen aber keine zusätzliche Nachfrage. Für neue Glastechnologien wird deshalb entscheidend, ob Verbraucher und Augenoptiker ihren Nutzen im konkreten Kaufmoment erkennen.

Rise Nano Optics hat mit SpectraGuard technische Eigenschaften beschrieben und erste Beziehungen für Herstellung und Verkauf in den USA aufgebaut. Das Unternehmen befindet sich dennoch in einer frühen Kommerzialisierungsphase. Partnerschaften allein belegen weder breite Akzeptanz noch wiederkehrende Erlöse. Anleger sollten auf Angaben zu Fertigung, zusätzlichen Verkaufsstellen, Bestellungen und Umsatz achten. In einem Markt, in dem Kunden ihre Brillen länger tragen, wird sich der Wert einer neuen Glastechnologie an tatsächlichen Kaufentscheidungen zeigen.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3491270/

https://www.essilorluxottica.com/en/newsroom/press-releases/best-treatment-effects-on-essilor-stellest-lenses/?utm_source=chatgpt.com

https://www.meta.com/de/en/ai-glasses/

Lassen Sie sich in den Verteiler für Rise Nano Optics Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Rise Nano Optics Ltd" oder "Nebenwerte".

Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

Rise Nano Optics Ltd

Disclaimer/Risikohinweis Rise Nano Optics Ltd

Interessenkonflikte: Mit Rise Nano Optics Ltd existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Rise Nano Optics Ltd. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Rise Nano Optics Ltd können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Rise Nano Optics einsehen: https://www.stgm.com.au/investor-centre/investor-welcome.



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Rise Nano Optics vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post 19 Milliarden Dollar Umsatz, aber weniger Kunden: Amerikas Optikmarkt stellt neue Gläser auf die Probe appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA76761X1069