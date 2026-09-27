12 Prozent bessere Leistung, 14 Prozent weniger Belastung: Warum ZEISS das Brillenglas neu denkt - und wo Rise Nano Optics ins Spiel kommt

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Smartphone, Laptop, Videokonferenz, Navigation, Werbung: Noch nie mussten unsere Augen innerhalb eines Tages so viele unterschiedliche visuelle Informationen verarbeiten. Genau darauf reagiert jetzt auch die Brillenindustrie - und macht aus einem jahrhundertealten Produkt zunehmend ein Stück Hightech.

Wie weit dieser Wandel geht, zeigt eine aktuelle Entwicklung bei ZEISS. Erst am 16. September stellte ZEISS Vision Care neue Details zu seinen ClearMind-Brillengläsern vor. Das Unternehmen verbindet dabei Optik mit Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft und will die Belastung reduzieren, die durch Unschärfen im Brillenglas entstehen kann.

Für Anleger steckt dahinter eine größere Entwicklung: Der Wettbewerb in der Brillenbranche verlagert sich zunehmend vom Design des Gestells auf die Technologie im Glas.

ZEISS misst, was im Kopf passiert

ZEISS ClearMind basiert auf der sogenannten NeurOptix-Technologie. Dabei sollen Klarheitszonen im Glas stärker daran angepasst werden, wie Menschen ihre Augen im Alltag tatsächlich bewegen.

Auf der European Conference on Visual Perception 2026 präsentierten Forscher des ZEISS Vision Science Lab aktuelle Ergebnisse. In einer kontrollierten Untersuchung mit 32 Teilnehmern stieg die Leistung bei einer visuomotorischen Aufgabe mit ClearMind-Progressivgläsern nach Angaben von ZEISS um 12 Prozent gegenüber einem Standard-Progressivglas des Unternehmens. Gleichzeitig wurde eine um 14 Prozent niedrigere kognitive Belastung gemessen.

Die Ergebnisse sind keine allgemeingültige Aussage über sämtliche Brillenträger. Sie zeigen aber, in welche Richtung sich die Produktentwicklung bewegt: Ein Brillenglas soll nicht mehr lediglich die richtige Dioptrienzahl liefern. Hersteller versuchen zunehmend, die Qualität des Sehens unter realen Alltagsbedingungen technologisch zu optimieren.

ZEISS Vision Care gehört zur nicht börsennotierten ZEISS-Gruppe und ist dabei von Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) zu unterscheiden, dem börsennotierten Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt Augenheilkunde und Mikrochirurgie.

47.000 Verbraucher und ein neues Verständnis von Augengesundheit

Die Entwicklung ist nicht auf ein einzelnes Produkt beschränkt. Am 7. September startete ZEISS Vision Care eine globale Kampagne zum Thema "Visual Health". Grundlage ist unter anderem eine weltweite Verbraucheruntersuchung mit rund 47.000 Teilnehmern. ZEISS will Verbraucher dazu bewegen, sich früher und aktiver mit gutem Sehen und Augengesundheit auseinanderzusetzen.

Damit verändert sich auch die wirtschaftliche Logik der Branche.

Brillengläser werden zunehmend über zusätzliche Funktionen differenziert: photochrome Eigenschaften, UV-Schutz, Lichtmanagement, Myopie-Management oder die Optimierung unterschiedlicher Sehbereiche.

Auch EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) verfolgt diese Entwicklung mit unterschiedlichen Technologien. Der Konzern bietet unter anderem selbsttönende Transitions-Gläser und mit Stellest eine spezielle Technologie für das Myopie-Management bei Kindern an.

Der gemeinsame Nenner ist bemerkenswert: Immer mehr Wertschöpfung wandert in das Glas selbst.

Rise verfolgt einen anderen technologischen Ansatz

Genau in diesem sich verändernden Markt versucht Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069), eine eigene technologische Position aufzubauen.

Während ClearMind von ZEISS die Geometrie und optische Gestaltung des Glases optimiert, verfolgt Rise mit SpectraGuard einen materialwissenschaftlichen Ansatz.

Nach Angaben des Unternehmens werden über ein patentiertes Verfahren Nanopartikel direkt in das Brillenglasmaterial eingebracht. SpectraGuard soll 100 Prozent des UV-Lichts und bis zu 90 Prozent ausgewählter Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern filtern, während natürliche Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit erhalten bleiben sollen.

Die Technologien von ZEISS und Rise verfolgen unterschiedliche Ziele und sind nicht direkt miteinander vergleichbar. Es besteht auch keine bekannte geschäftliche Verbindung zwischen den Unternehmen. Gemeinsam illustrieren sie jedoch einen größeren Trend: Hersteller und Technologieentwickler versuchen, zusätzliche Eigenschaften direkt in das Brillenglas zu integrieren.

Vom Patent in die bestehende Lieferkette

Für Rise beginnt damit der entscheidende Teil der Investmentstory.

Das Unternehmen versucht nicht, eine eigene globale Brillenglasproduktion aufzubauen. Stattdessen verfolgt Rise einen kapitalarmen Ansatz und will SpectraGuard über bestehende optische Labore und Vertriebskanäle in den Markt bringen.

In den USA hat das Unternehmen bereits nicht exklusive Vereinbarungen mit Sierra Optical Lab in Nevada und SportifEye Optics in Kalifornien bekannt gegeben. Mit LI Opticians in New York kam zudem eine erste direkte Beziehung auf Ebene eines Eye Care Professionals hinzu.

Damit ist die Kommerzialisierung angelaufen. Ob daraus ein skalierbares Geschäft entsteht, ist allerdings noch offen. Entscheidend werden Produktionsvolumen, weitere Labor- und ECP-Beziehungen, Wiederholungsbestellungen und letztlich belastbare Umsätze sein.

Fazit

Die jüngsten Entwicklungen bei ZEISS zeigen, wie stark sich das Brillenglas technologisch verändert. Wenn ein etablierter Optikspezialist neurowissenschaftliche Erkenntnisse nutzt, um Unschärfen und kognitive Belastung zu reduzieren, wird deutlich: Die Branche konkurriert längst nicht mehr nur über Dioptrien, Gestelle und Marken.

Rise Nano Optics bewegt sich thematisch in demselben Wandel, verfolgt mit nanopartikelbasierter spektraler Filterung jedoch einen völlig anderen Ansatz. Daraus ergibt sich weder eine Verbindung zu ZEISS noch lässt sich der dort dokumentierte Nutzen auf SpectraGuard übertragen. Rise muss seine eigenen technischen und kommerziellen Nachweise liefern.

Nach ersten US-Labor- und ECP-Beziehungen befindet sich das Unternehmen weiterhin in einer frühen Kommerzialisierungsphase. Anleger sollten deshalb vor allem auf Produktionsskalierung, zusätzliche Vertriebspartner und erste belastbare Verkaufsdaten achten.

Die übergeordnete Entwicklung ist dennoch klar: Je mehr Funktionen Hersteller in transparentes Material integrieren können, desto stärker könnte sich der Wert einer Brille vom sichtbaren Gestell in das nahezu unsichtbare Glas verschieben.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3491270/

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ISIN: CA76761X1069

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