71 Prozent weniger Fortschreiten: Warum EssilorLuxottica und ZEISS das Brillenglas zum Hightech-Produkt machen - und wo Rise Nano Optics ins Spiel kommt

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Eine Brille korrigiert schlechtes Sehen. Doch was passiert, wenn das Brillenglas selbst Teil einer medizinischen Strategie wird?

Genau diese Entwicklung gewinnt in der Augenoptik an Dynamik. Ende August veröffentlichte EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) neue 24-Monats-Daten einer US-Studie zu seinen Stellest-Brillengläsern. Das Ergebnis: Nach Angaben des Konzerns verlangsamten die Spezialgläser das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern im Durchschnitt um 71 Prozent gegenüber herkömmlichen Einstärkengläsern. Das axiale Längenwachstum des Auges wurde um 53 Prozent reduziert.

Damit bekommt eine Entwicklung neue Aufmerksamkeit, die für Anleger weit über ein einzelnes Produkt hinausgeht: Das Brillenglas entwickelt sich vom passiven Korrekturprodukt zur technologischen Plattform.

159 Kinder, neun US-Standorte, 24 Monate

Die jetzt im Fachjournal JAMA Ophthalmology veröffentlichten Ergebnisse stammen aus einer randomisierten, doppelblinden US-Studie mit 159 kurzsichtigen Kindern im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren an neun klinischen Standorten.

Stellest verwendet sogenannte hochasphärische Lenslets. Über 24 Monate reduzierte die Technologie laut EssilorLuxottica die Myopieprogression gegenüber Einstärkengläsern durchschnittlich um 0,64 Dioptrien und die axiale Verlängerung des Auges um 0,24 Millimeter.

Das Produkt besitzt bereits seit September 2025 eine De-Novo-Marktzulassung der US-Gesundheitsbehörde FDA. Die Behörde klassifizierte Stellest als Class-II-Medizinprodukt zur Korrektur von Myopie und zur Verlangsamung ihrer Progression bei Kindern, die zu Behandlungsbeginn zwischen sechs und zwölf Jahre alt sind.

Das ist bemerkenswert: Ein Produkt, das äußerlich wie ein normales Brillenglas aussieht, erhält eine spezifische medizinische Funktion.

Auch ZEISS bringt mehr Technologie ins Glas

EssilorLuxottica ist nicht allein.

ZEISS präsentierte 2026 neue klinische Daten für seine MyoActive-Brillengläser. In einer laufenden doppelblinden, multizentrischen Studie wurden 342 chinesische Kinder zwischen sieben und 13 Jahren untersucht.

Nach sechs Monaten betrug die durchschnittliche Myopieprogression bei Kindern mit MyoActive nach Unternehmensangaben lediglich 0,13 Dioptrien und die axiale Verlängerung 0,02 Millimeter. Gegenüber normalen Einstärkengläsern entsprach dies einer Reduktion von 0,38 Dioptrien beziehungsweise 0,15 Millimetern.

Die Technologien von EssilorLuxottica und ZEISS unterscheiden sich. Gemeinsam zeigen sie jedoch, wohin sich die Branche bewegt: Zusätzliche optische Funktionen werden direkt in das Brillenglas integriert.

Das ist besonders relevant, weil Kurzsichtigkeit zu einem globalen Problem wird. Eine viel zitierte wissenschaftliche Projektion geht davon aus, dass bis 2050 rund 4,8 Milliarden Menschen kurzsichtig sein könnten - fast die Hälfte der Weltbevölkerung. Die tatsächliche Entwicklung hängt allerdings von zahlreichen Annahmen ab.

Vom optischen Design zur Nanotechnologie

Innerhalb dieses technologischen Wandels entsteht Raum für unterschiedliche Ansätze.

Hier kommt Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) ins Spiel.

Das kanadische Health-Tech-Unternehmen verfolgt mit SpectraGuard einen anderen technologischen Ansatz als die Myopie-Linsen von EssilorLuxottica und ZEISS. Statt über spezielle optische Strukturen das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit zu beeinflussen, nutzt Rise eine patentierte nanopartikelbasierte Technologie zur selektiven Lichtfilterung.

Nach Unternehmensangaben filtert SpectraGuard 100 Prozent des UV-Lichts und bis zu 90 Prozent ausgewählter Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern, während natürliche Farbwahrnehmung und visuelle Klarheit erhalten bleiben sollen.

Im November 2025 meldete Rise sein drittes US-Technologiepatent. Das Patent Nr. 12,383,955 B2 umfasst nach Unternehmensangaben eine Technologie, die Gold- und Silbernanopartikel beziehungsweise Ionen zur Absorption ausgewählter Bereiche sichtbaren und ultravioletten Lichts einsetzt.

Zwei Technologien - zwei völlig unterschiedliche Aussagen

Für Anleger ist die Abgrenzung entscheidend.

Die Stellest-Daten von EssilorLuxottica lassen sich nicht auf SpectraGuard übertragen. Rise behauptet mit SpectraGuard keine mit Stellest vergleichbare Behandlung der Myopieprogression, und die klinischen Studien von EssilorLuxottica oder ZEISS liefern keinen Wirksamkeitsnachweis für die Technologie von Rise.

Interessant ist vielmehr der übergeordnete Trend.

Wenn ein Branchenriese wie EssilorLuxottica umfangreiche klinische Studien durchführt und eine spezielle FDA-Klassifizierung für ein Brillenglas erreicht, zeigt das, wie stark sich die Augenoptik technologisch weiterentwickelt. Die Linse wird zunehmend zum Träger zusätzlicher Funktionen.

Rise versucht, innerhalb dieses Trends eine eigene technologische Nische aufzubauen.

2026 begann das Unternehmen, dafür seine US-Kommerzialisierungsstruktur auszubauen. Sierra Optical Lab in Nevada und SportifEye Optics in Kalifornien wurden als Laborpartner gewonnen. Mit LI Opticians in New York kam zudem ein erster direkter US-Partner auf Ebene eines Eye Care Professionals hinzu.

Fazit

Die neuen 24-Monats-Daten von EssilorLuxottica liefern ein starkes Signal für den technologischen Wandel im Brillenglas. Eine durchschnittlich um 71 Prozent verlangsamte Myopieprogression gegenüber Einstärkengläsern zeigt, welches Potenzial spezialisierte optische Designs entfalten können. ZEISS verfolgt mit eigenen Myopie-Lösungen dieselbe übergeordnete Entwicklung: Das Brillenglas erhält Funktionen, die weit über klassische Sehkorrektur hinausgehen.

Rise Nano Optics befindet sich dabei in einer völlig anderen Größenordnung und Entwicklungsphase. SpectraGuard ist keine Myopie-Behandlung, und die klinischen Ergebnisse der Großkonzerne dürfen nicht auf Rise übertragen werden. Relevant ist vielmehr, dass die Branche zunehmend bereit ist, Technologie direkt in Linsen zu integrieren.

Rise muss nun zeigen, dass seine patentierte Nanotechnologie nicht nur technisch funktioniert, sondern über Labore und Eye Care Professionals wiederholbar verkauft werden kann. Der Technologietrend im Brillenglas ist inzwischen sichtbar - der kommerzielle Beweis für Rise steht noch aus.

Für die dritte Veröffentlichung dieser Woche kann ich anschließend die bisherigen Leserzahlen gegen mehrere neue Makro-Hooks testen und daraus den aussichtsreichsten Headline-Ansatz auswählen.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3491270/

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ISIN: CA76761X1069

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