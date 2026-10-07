KI für die erste Gleitsichtbrille: Warum EssilorLuxottica neue Wege geht - und wo Rise Nano Optics ansetzt

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Lesen, auf den Bildschirm schauen und anschließend den Blick in die Ferne richten: Eine Gleitsichtbrille muss unterschiedliche Sehaufgaben in einem Glas verbinden. Für Menschen, die erstmals solche Gläser tragen, zählt deshalb vor allem, wie gut sie im Alltag damit zurechtkommen.

Genau diese Zielgruppe stellt EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) bei Varilux Shift in den Mittelpunkt. In einer Mitteilung vom 22. September beschreibt der Konzern seine neue Gleitsichtglasentwicklung als Verbindung von Sehwissenschaft und künstlicher Intelligenz. Sie soll das Sehen in unterschiedlichen Entfernungen erleichtern, insbesondere für Erstnutzer.

Für Anleger zeigt die Entwicklung einen konkreten Ansatz im Wettbewerb der Optikbranche: Technische Innovation soll eine alltägliche Nutzungshürde verringern und damit einen nachvollziehbaren Kaufgrund schaffen.

KI als Werkzeug für das Glasdesign

Die künstliche Intelligenz steckt hier im Entwicklungsprozess des Brillenglases. EssilorLuxottica nutzt sie nach eigenen Angaben zusammen mit Erkenntnissen über das Sehen, um das optische Design auf die Bedürfnisse der Träger auszurichten.

Zum Zeitpunkt der September-Mitteilung war Varilux Shift bereits in den USA verfügbar. Kanada sollte folgen, anschließend waren weitere Einführungen in Lateinamerika und anderen Regionen für 2026 und 2027 vorgesehen.

Die internationale Einführung macht das Produkt zu einem aktuellen Beispiel dafür, wie Hersteller bestehende Kategorien weiterentwickeln. Die wirtschaftliche Frage lautet dabei, ob eine neue Gestaltung im Alltag ausreichend überzeugt, um Kunden zu gewinnen und einen höheren Produktwert zu rechtfertigen.

Die Beschreibung des Herstellers ist allerdings keine Garantie für eine problemlose Eingewöhnung jedes einzelnen Trägers. Individuelle Anforderungen und die fachgerechte Anpassung bleiben bei der Auswahl einer Brille wesentlich.

Unterschiedliche Funktionen, gemeinsame wirtschaftliche Aufgabe

Aus Anlegersicht lässt sich daraus eine breitere These ableiten: Neue Brillentechnologien müssen ihren Nutzen verständlich machen. Ein aufwendiger Entwicklungsprozess allein erklärt noch nicht, warum jemand ein bestimmtes Glas kaufen sollte.

Bei Gleitsichtgläsern steht das Sehen über verschiedene Entfernungen im Vordergrund. Andere Entwicklungen betreffen den Umgang mit einfallendem Licht. Für die wirtschaftliche Bewertung sollten diese Aufgaben getrennt betrachtet werden.

Entscheidend ist jeweils, ob die zusätzliche Funktion im Alltag überzeugt, zuverlässig hergestellt werden kann und über geeignete Vertriebspartner beim Kunden ankommt. Daraus ergeben sich Chancen für spezialisierte Anbieter, aber auch hohe Anforderungen an die praktische Umsetzung.

Rise setzt bei der Lichtfilterung an

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) verfolgt mit SpectraGuard einen anderen technischen Ansatz. Das kanadische Unternehmen entwickelt eine patentierte Nanomaterialtechnologie zur selektiven Filterung sichtbarer Wellenlängen.

Nach Unternehmensangaben lässt sich SpectraGuard für Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser einsetzen. Rise berichtet außerdem, optische Labore für Herstellung und Vertrieb eingebunden und kommerzielle Verkäufe begonnen zu haben.

Damit befindet sich das Unternehmen in einer frühen Phase des kommerziellen Ausbaus. Seine Aufgabe besteht nun darin, aus technischen Eigenschaften ein dauerhaft nachgefragtes Produktangebot zu entwickeln.

Varilux Shift liefert hierfür einen Branchenvergleich, jedoch keinen Beleg für die Leistungsfähigkeit von SpectraGuard. Aus den unterschiedlichen Innovationsansätzen ergibt sich auch keine nachgewiesene Zusammenarbeit zwischen Rise und EssilorLuxottica.

Fazit

Varilux Shift zeigt, wie ein etablierter Hersteller technische Entwicklung auf eine konkrete Kundengruppe ausrichtet: Menschen, die erstmals Gleitsichtgläser tragen. Der Einsatz künstlicher Intelligenz ist dabei ein Entwicklungswerkzeug. Wirtschaftlich relevant wird er, wenn das Ergebnis im Alltag überzeugt und die internationale Einführung zu nachhaltiger Nachfrage führt.

Rise Nano Optics lässt sich in diesen Wettbewerb um zusätzliche Glasfunktionen einordnen, verfolgt jedoch mit selektiver Lichtfilterung eine andere Aufgabe. Das Unternehmen meldet bereits kommerzielle Verkäufe und arbeitet am Ausbau seiner Marktpräsenz. Eine breite Akzeptanz oder profitable Skalierung ist damit noch nicht belegt.

Anleger sollten deshalb auf wiederkehrende Bestellungen, belastbare Umsatzangaben, Herstellungskosten und weitere Vertriebspartner achten. Ebenso wichtig sind nachvollziehbare Leistungsdaten für die jeweiligen Anwendungen. EssilorLuxotticas Produktentwicklung begründet keinen automatischen Geschäftserfolg für Rise. Sie verdeutlicht vielmehr den Maßstab, an dem sich neue Anbieter messen lassen müssen: Aus technischer Komplexität muss ein verständlicher, verlässlich lieferbarer Kundennutzen werden.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://www.essilorluxottica.com/en/newsroom/press-releases/best-treatment-effects-on-essilor-stellest-lenses/?utm_source=chatgpt.com

https://mafo-optics.com/german-optical-industry-exceeds-e5-billion-mark/

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Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

Rise Nano Optics Ltd

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