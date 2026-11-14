1,8 Milliarden Menschen mit Alterssichtigkeit: Warum Alcon und EssilorLuxottica neue Sehlösungen entwickeln

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Die Speisekarte rückt weiter weg, kleine Schrift wird anstrengender, zwischen Bildschirm und Unterlagen fällt der Blickwechsel schwerer. Alterssichtigkeit verändert alltägliche Sehaufgaben und schafft einen großen Bedarf an passenden Lösungen.

Alcon (ISIN: CH0432492467) nennt in seiner Jahresberichterstattung eine auf Marktforschung beruhende Schätzung von weltweit 1,8 Milliarden Betroffenen. Die Zahl beschreibt ein verbreitetes Sehbedürfnis - und einen Markt, in dem unterschiedliche Technologien nebeneinander bestehen.

Hersteller entwickeln sowohl Brillengläser als auch Kontaktlinsen und operative Lösungen weiter. Ihr gemeinsames Ziel ist, das Sehen in unterschiedlichen Entfernungen besser an die Anforderungen des Alltags anzupassen.

Alcon arbeitet an nachträglich anpassbaren Implantaten

Alcon kündigte im Juli eine nicht exklusive Zusammenarbeit mit RxSight an. Gemeinsam wollen die Unternehmen verstellbare, alterssichtigkeitskorrigierende Intraokularlinsen entwickeln.

Der Ansatz soll Alcons optische Designs mit einer Technologie verbinden, die eine Anpassung nach einer Kataraktoperation ermöglicht. Damit könnten sich Sehergebnisse nach dem Eingriff gezielter abstimmen lassen.

Es handelt sich um ein Entwicklungsprogramm. Die Ankündigung beschreibt noch kein bereits verfügbares gemeinsames Produkt.

Das Beispiel verdeutlicht dennoch, wie Hersteller zusätzliche Einstellmöglichkeiten und individuelle Anforderungen in ihre Produktentwicklung einbeziehen.

EssilorLuxottica entwickelt den Einstieg in Gleitsicht weiter

EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) adressiert entsprechende Sehaufgaben unter anderem mit Varilux Shift. Nach Herstellerangaben verbindet das Gleitsichtglas Erkenntnisse der Sehwissenschaft mit künstlicher Intelligenz im Entwicklungsprozess.

Das Angebot richtet sich besonders an Menschen, die erstmals Gleitsichtgläser tragen. Es soll den Wechsel zwischen unterschiedlichen Entfernungen erleichtern.

Implantate und Brillengläser erfüllen dabei unterschiedliche Aufgaben und werden unter unterschiedlichen Voraussetzungen eingesetzt. Gemeinsam zeigen sie, dass die individuelle Nutzung zunehmend zum Ausgangspunkt technischer Entwicklung wird.

Rise ergänzt die Diskussion um Lichtmanagement

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) verfolgt mit SpectraGuard eine eigenständige optische Funktion. Die Technologie soll nach Unternehmensangaben bestimmte sichtbare Wellenlängen selektiv filtern und ist für Sonnenbrillen sowie selbsttönende Gläser verfügbar.

SpectraGuard korrigiert keine Alterssichtigkeit. Der Bezug zum größeren Optikmarkt liegt in zusätzlichen Produkteigenschaften, die neben der jeweiligen Sehkorrektur angeboten werden können.

Für Rise besteht damit eine Möglichkeit zur Differenzierung innerhalb vorhandener Brillenangebote. Entscheidend ist, ob die Filterfunktion zur konkreten Anwendung passt und Kunden ihren Nutzen verstehen.

Die Zahl der von Alterssichtigkeit Betroffenen ist deshalb nicht als unmittelbar adressierbarer Kundenkreis für SpectraGuard zu interpretieren.

Die Vermarktung gewinnt an Substanz

Rise meldete im Oktober zwei betriebsbereite Produktionslinien und erste Verkäufe an Patienten über LI Opticians. Das schafft praktische Voraussetzungen für die weitere Einführung.

Die Zusammenarbeit mit Laboren ermöglicht es dem Unternehmen, vorhandene Fertigungs- und Vertriebskanäle zu nutzen. Für den Ausbau werden zusätzliche aktive Anbieter, verlässliche Qualität und wiederkehrende Bestellungen wichtig.

Eine Zusammenarbeit mit den hier genannten Herstellern ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt.

Fazit

Die große Zahl von Menschen mit Alterssichtigkeit erklärt, weshalb etablierte Hersteller kontinuierlich in neue Sehlösungen investieren. Alcon arbeitet an zusätzlichen Anpassungsmöglichkeiten für Implantate, während EssilorLuxottica die Nutzung von Gleitsichtgläsern weiterentwickelt. Beide Beispiele zeigen einen Markt mit unterschiedlichen technischen Wegen.

Rise Nano Optics adressiert innerhalb der Optik eine andere Aufgabe: selektive Lichtfilterung. Diese zusätzliche Funktion muss anhand ihres eigenen Nutzens beurteilt werden. Sie ersetzt weder eine Sehkorrektur noch eine Behandlung der Alterssichtigkeit.

Die gemeldeten Produktionslinien, Laborbeziehungen und ersten Verkäufe geben Rise eine konkrete Basis für die Vermarktung. Anleger können den weiteren Fortschritt an aktiven Anbietern, Folgeaufträgen und Umsätzen verfolgen. Die Gelegenheit liegt darin, einen zusätzlichen Nutzen in bestehende Produkte zu integrieren. In einem Markt mit vielfältigen Sehbedürfnissen kann Spezialisierung ein Vorteil sein, wenn Technik, Beratung und zuverlässige Lieferung zusammenkommen.

Quellen

Alcon: Annual Report 2025, Angaben zur weltweiten Verbreitung von Alterssichtigkeit.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1167379/000116737926000014/alc-20251231.htm

Alcon und RxSight: "Alcon and RxSight Announce Collaboration to Develop Adjustable PCIOLs", 6. Juli 2026.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1111485/000119312526296201/rxst-ex99_1.htm

EssilorLuxottica: "Varilux Shift: One Versatile Lens, Infinite Focus".

https://www.essilorluxottica.com/es/sala-prensa/historias/varilux-shift-one-versatile-lense-infinite-focus/

Rise Nano Optics: "SpectraGuard", Produktinformationen.

https://risenanooptics.com/pages/product

Rise Nano Optics: Unternehmensmitteilung zu Finanzierung und operativen Fortschritten, 22. Oktober 2026.

https://www.newsfilecorp.com/release/320352

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