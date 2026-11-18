© Foto: KI-generiert mit DALL-EMeta, Amazon und Microsoft stehen bei Großinvestoren hoch im Kurs. Gleichzeitig landet Alphabet ganz oben auf den Verkaufslisten. Das zeigt eine Auswertung der jüngsten 13F-Meldungen.
Enthaltene Werte: CA0084741085,US0079031078,US0231351067,US02079K3059,US5260571048,US5949181045,US64110L1061,US6516391066,US67066G1040,US7475251036,US8740391003,US2473617023,US30303M1027,US45866F1049,US11135F1012,CH0432492467,US91332U1016,IE00BKVD2N49,CA06849F1080,US84615Q1031,IT0005717696Den vollständigen Artikel lesen
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