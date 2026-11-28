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Seit vergangene Woche ist das meisterwartete Spiel des Jahres erhältlich. Millionen Menschen werden in den kommenden Wochen lange vor dem Bildschirm sitzen. Was Brillenglas-Hersteller wie Rise Nano Optics dazu zu sagen haben - und wo die Grenzen der Aussagen liegen.

Nach zwei Verschiebungen und rund 13 Jahren Wartezeit ist "Grand Theft Auto VI" am Donnerstag erschienen, zunächst nur für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Standard-Edition kostet 79,99 Euro, die Ultimate-Edition 99,99 Euro. Seit dem 10. November lief der Vorab-Download. Nach Angaben von Sony und Microsoft ist GTA 6 das am häufigsten vorbestellte Spiel in der Geschichte beider Stores.

Ein Spiel als Börsenthema

Für Take-Two Interactive (WKN: 914508 | ISIN: US8740541094), den Mutterkonzern der Rockstar Games, geht es um Milliarden. Analysten rechnen mit rund 40 Millionen verkauften Exemplaren, ein Börsenexperte warnt dagegen, dass ein großer Teil der Erwartungen bereits im Kurs enthalten sei und selbst 30 Millionen Verkäufe die Börse enttäuschen könnten. Von dem Start profitieren auch die Plattformbetreiber Sony (WKN: 853687 | ISIN: JP3435000009) und Microsoft (WKN: 870747 | ISIN: US5949181045), über Konsolen, Zubehör und digitale Umsätze.

Lange Sitzungen, müde Augen

Wer ein Spiel dieses Umfangs spielt, sitzt oft stundenlang vor dem Bildschirm. Beschwerden wie trockene, müde oder gereizte Augen sind bei langer Bildschirmnutzung weit verbreitet. Wie stark Blaulicht aus Bildschirmen das Auge tatsächlich belastet, wird in der Fachwelt unterschiedlich bewertet; die Datenlage ist nicht abschließend.

Etablierte Hersteller wie EssilorLuxottica (WKN: 863195 | ISIN: FR0000121667) und Zeiss (Carl Zeiss Vision, nicht börsennotiert) bieten Brillengläser mit Blaulicht- und Entspiegelungsfunktionen an, meist über Beschichtungen oder Materialzusätze.

Rise Nano Optics: Nanopartikel statt Beschichtung

Rise Nano Optics Ltd. (CSE: EYE | ISIN: CA76761X1069) verfolgt einen anderen Ansatz. Das Unternehmen aus Haifa, das seit März an der kanadischen Börse CSE notiert ist, vermarktet nach eigenen Angaben ein patentiertes Nanopartikel-Verfahren namens SpectraGuard. Es soll 100 Prozent des UV-Lichts und bis zu 90 Prozent der Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern, einschließlich Blaulicht, filtern. In den USA ist es nach Unternehmensangaben als Medizinprodukt der Klasse I bei der FDA registriert. Das Unternehmen beschreibt die Technologie als darauf ausgelegt, Blendung und digitale Augenbelastung zu verringern; einen wissenschaftlichen Beleg für den Nutzen beim Spielen liefern die Mitteilungen nicht.

Rise befindet sich nach eigenen Angaben in einer phasenweisen Markteinführung. Zu den Schritten zählen Partnerschaften mit Optiklaboren und Augenoptikern in den USA und eine neue Produktionsstätte für das Nanomaterial in Israel, die im Oktober bekannt gegeben wurde.

Quellen

https://www.finanzen.at/nachrichten/aktien/nach-zwei-verschiebungen-gta-6-erscheint-am-19-november-take-two-aktie-im-blick-1036764529

http://www.soester-anzeiger.de/wirtschaft/gta-6-verkaufsstart-take-two-aktie-kaufen-boerse-kursprognose-zr-94595839.html

https://www.playcentral.de/take-two-aktie-gta-6-40-millionen-verkaeufe-earnings-call/

https://www.newsfilecorp.com/release/289419/Rise-Nano-Optics-Announces-FDA-Class-I-Device-Classification-for-SPECTRAGUARDTM-NanoOptic-Lens-Technology

https://www.newsfilecorp.com/release/304443/Rise-Nano-Optics-Announces-First-U.S.-Eye-Care-Professional-Partnership-with-LI-Opticians

https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2026-10/69958999-rise-nano-optics-ltd-rise-nano-optics-announces-establishment-of-new-spectraguard-nanomaterial-production-facility-in-israel-296.htm

Lassen Sie sich in den Verteiler für Rise Nano Optics Ltd oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Rise Nano Optics Ltd" oder "Nebenwerte".

Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

Rise Nano Optics Ltd

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