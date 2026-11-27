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Rise Nano Optics expandiert weiter in den USA: Durch die neue Partnerschaft mit Special Eye Care in Maryland wird die patentierte SpectraGuard-Technologie jetzt in vier Bundesstaaten vertrieben.

Rise Nano Optics treibt die Kommerzialisierung seiner patentierten Linsentechnologie in Nordamerika konsequent voran. Durch eine neue Vertriebsvereinbarung mit der renommierten Optometrie-Praxis Special Eye Care fasst das Unternehmen nun auch in Maryland Fuß - und baut seine US-Präsenz innerhalb weniger Monate auf vier Bundesstaaten aus.

Rise Nano Optics Ltd. (CSE: EYE; OTCQB: RNOLF; FSE: U9Y) setzt den Ausbau seines US-Geschäfts mit hohem Tempo fort. Wie das Gesundheitstechnologieunternehmen bekannt gab, wurde eine kommerzielle Vereinbarung mit Special Eye Care unterzeichnet. Die etablierte Optometrie-Praxis mit zwei Standorten in Maryland wird die patentierte SpectraGuard-Technologie künftig direkt ihren Patienten anbieten.

Mit diesem Schritt erweitert Rise Nano Optics die Verfügbarkeit seiner Speziallinsen und legt das Fundament für skalierbare, wiederkehrende Umsätze im milliardenschweren US-Brillenmarkt.

Von der FDA-Registrierung zum Verkauf in nur acht Monaten

Der Markteintritt in Maryland verdeutlicht die hohe Umsetzungsgeschwindigkeit des Managements. Innerhalb von nur acht Monaten hat Rise Nano Optics den gesamten Weg von der behördlichen Registrierung über den Aufbau der Lieferkette bis hin zu ersten Patientenverkäufen zurückgelegt.

Die bisherigen Meilensteine der US-Expansion im Überblick:

März 2026: Erfolgreiche FDA-Registrierung und Einstufung als Medizinprodukt der Klasse I (von der Zulassungspflicht ausgenommen).

April 2026: Start einer strategischen Partnerschaft mit einem optischen Labor in Nevada.

Juni 2026: Abschluss einer wichtigen Fertigungspartnerschaft in Kalifornien.

Juli 2026: Erste kommerzielle US-Partnerschaft mit einem Augenoptiker in New York.

November 2026: Expansion nach Maryland durch die Vereinbarung mit Special Eye Care.

Kapitaleffizientes Wachstum durch starkes Partnernetzwerk

Statt hohe Summen in eigene Produktionsstätten oder Filialen zu investieren, setzt Rise Nano Optics auf ein schlankes, partnerschaftsbasiertes Geschäftsmodell. Durch die Einbindung bestehender optischer Labore, Linsenhersteller und Augenarztpraxen lässt sich die Marktdurchdringung mit geringem Kapitalbedarf beschleunigen.

Der adressierte Zielmarkt bietet enormes Potenzial: Die globale Brillenindustrie umfasst ein Volumen von mehreren Milliarden US-Dollar. Rise positioniert seine Technologie dabei sowohl für klassische Korrektionsbrillen als auch für Brillen ohne Sehstärke.

Patentierte Nanotechnologie schützt vor energiereichem Licht

Herzstück der Wachstumsstrategie ist SpectraGuard - eine patentierte Nanotechnologie, die direkt in das Linsenmaterial eingebettet wird. Nach Unternehmensangaben bieten die Linsen nicht nur vollständigen UV-Schutz, sondern filtern bis zu 90 Prozent des energiereichen sichtbaren Lichts im Wellenlängenbereich von 400 bis 600 Nanometern.

Da die Linsen sowohl als Sonnenbrillen als auch in photochromischen (selbsttönenden) Varianten erhältlich sind, decken sie ein breites Anwendungsspektrum ab. Bei Special Eye Care richtet sich das neue Angebot gezielt an Patienten, die im Alltag oder bei intensiver Sonneneinstrahlung einen erweiterten Lichtschutz benötigen.

Positive Resonanz bei Augenärzten und Management

Dr. Lamont Bunyon, Inhaber und leitender Arzt von Special Eye Care, sieht in der Einführung einen direkten Mehrwert für die Patientenversorgung:

"Wir sind immer auf der Suche nach innovativen Linsentechnologien, die einen bedeutenden Unterschied im Alltag unserer Patienten machen können. SpectraGuard bietet uns eine weitere Option für Patienten, die Zeit im Freien verbringen oder Schwierigkeiten mit hellem Licht haben. Wir freuen uns darauf, diese Technologie einzuführen und unseren Patienten dabei zu helfen, Linsenlösungen zu finden, die zu ihren individuellen Bedürfnissen und Lebensstilen passen."

Auch Erik Ritchie, Chief Commercial Officer bei Rise Nano Optics, betont die strategische Bedeutung der Kooperation:

"Die Zusammenarbeit mit etablierten Augenoptikern wie Dr. Lamont Bunyon und Dr. Mesheca Carter Bunyon erweitert mit jeder neuen Partnerschaft sowohl den Zugang der Patienten als auch die kommerzielle Reichweite von SpectraGuard. Special Eye Care hat sich einen starken Ruf für personalisierte Patientenversorgung und professionelle Führung aufgebaut. Wir freuen uns, dass Patienten an beiden Standorten nun von der fortschrittlichen lichtfilternden Technologie von SpectraGuard profitieren können."

Die Partner im Kurzporträt

Special Eye Care: Eine unabhängige Optometrie-Praxis in Prince George's County, Maryland, mit Standorten in Camp Springs und Upper Marlboro. Unter der Leitung von Dr. Lamont Bunyon und Dr. Mesheca Carter Bunyon bietet die Praxis umfassende Augenuntersuchungen, Kontaktlinsen, spezialisierte Augenversorgung sowie hochwertige Brillenlösungen an.

Rise Nano Optics Ltd.: Ein börsennotiertes Gesundheitstechnologieunternehmen (CSE: EYE; OTCQB: RNOLF; FSE: U9Y), das sich auf die Vermarktung der patentierten SpectraGuard-Nanotechnologie spezialisiert hat. Nach dem erfolgreichen Aufbau der US-Infrastruktur liegt der Fokus nun auf der weiteren Skalierung des Partnernetzwerks und dem Ausbau wiederkehrender Linsenumsätze.

Quellen

Rise Nano Optics Ltd. | TMX Newsfile

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Rise Nano Optics Ltd

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Rise Nano Optics Ltd

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