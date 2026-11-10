Ein Jahr ohne durchschnittliches Fortschreiten: Was HOYAs neue Myopie-Gläser in einer Studie zeigten

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Ein Brillenglas soll scharfes Sehen ermöglichen. Spezielle Gläser können darüber hinaus dazu beitragen, das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit bei Kindern zu bremsen. Neue Ergebnisse von HOYA (ISIN: JP3837800006) zeigen, welche Fortschritte die Branche dabei erzielt.

In einer randomisierten kontrollierten Studie zeigten Kinder mit MiYOSMART-iQ-Gläsern nach zwölf Monaten im Durchschnitt kein Fortschreiten der Kurzsichtigkeit. Insgesamt schlossen 196 kurzsichtige Kinder zwischen vier und zwölf Jahren in Hongkong die Untersuchung ab. Die Ergebnisse wurden im Mai 2026 auf dem Fachkongress ARVO vorgestellt.

Für die Optikbranche steckt darin eine Entwicklung mit wirtschaftlicher Bedeutung: Zusätzliche Funktionen lassen sich im Brillenglas verankern, wissenschaftlich untersuchen und als eigenständiges Produktangebot vermarkten.

Ein konkreter Unterschied zur Vergleichsgruppe

Nach Angaben von HOYA betrug die durchschnittliche Veränderung des sphärischen Äquivalents in der iQ-Gruppe plus 0,046 Dioptrien. In der Vergleichsgruppe mit herkömmlichen Einstärkengläsern lag sie bei minus 0,534 Dioptrien.

Auch das Längenwachstum des Auges unterschied sich: HOYA nennt durchschnittlich 0,075 Millimeter gegenüber 0,346 Millimetern in der Kontrollgruppe.

Diese Werte beschreiben Gruppenmittel über einen festgelegten Zeitraum. Sie bedeuten weder eine Heilung der Kurzsichtigkeit noch, dass jedes Kind dasselbe Ergebnis erreicht. Sie liefern aber einen konkreten Beleg für die untersuchte zusätzliche Glasfunktion.

Forschung schafft neue Produktkategorien

HOYAs Entwicklung steht exemplarisch für eine Branche, die Sehkorrektur zunehmend mit weiteren Aufgaben verbindet. Dafür müssen drei Dinge zusammenkommen: ein nachvollziehbarer Nutzen, eine zuverlässige Herstellung und ein geeigneter Weg zum Kunden.

Für spezialisierte Entwickler eröffnet das Möglichkeiten. Sie können eigene technische Funktionen anbieten, ohne sämtliche Bestandteile einer Brille selbst herstellen zu müssen.

Entscheidend bleibt, dass jedes Verfahren anhand seiner eigenen Aufgabe beurteilt wird. Ein Design zur Myopiekontrolle und ein Filter zur Veränderung der Lichtdurchlässigkeit lösen unterschiedliche Probleme.

Rise setzt bei der Lichtfilterung an

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) entwickelt mit SpectraGuard eine solche eigenständige Funktion. Nach Unternehmensangaben werden Nanomaterialien in das Linsenmaterial eingebracht, um bestimmte sichtbare Wellenlängen gezielt abzuschwächen.

Das Angebot umfasst Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser. Rise beschreibt eine vollständige UV-Filterung sowie eine Filterwirkung von bis zu 90 Prozent im Bereich zwischen 400 und 600 Nanometern.

Der kommerzielle Ansatz besteht darin, diese Funktion über bestehende optische Labore und Augenoptiker verfügbar zu machen. Die HOYA-Studie belegt keine Wirkung von SpectraGuard; sie zeigt jedoch, wie wichtig klar definierte und überprüfbare Produkteigenschaften im Wettbewerb geworden sind.

Die Grundlage für Verkäufe wächst

Rise meldete im Oktober zwei installierte und betriebsbereite Produktionslinien sowie erste Verkäufe an Patienten über LI Opticians. Damit sind Herstellung und direkter Kundenzugang nach Unternehmensangaben angelaufen.

Für den weiteren Ausbau sind zusätzliche aktive Anbieter, wiederkehrende Bestellungen und verlässliche Lieferungen wesentlich. Diese Entwicklung bietet einen konkreten Maßstab, an dem sich der kommerzielle Fortschritt verfolgen lässt.

Fazit

HOYAs Einjahresdaten verdeutlichen, wie weit die Entwicklung funktionaler Brillengläser inzwischen reicht. Die untersuchten Gläser korrigieren nicht nur die Sicht, sondern sollen das Fortschreiten der Kurzsichtigkeit beeinflussen. Die Ergebnisse gelten für die untersuchte Gruppe und den beschriebenen Zeitraum.

Rise Nano Optics verfolgt mit selektiver Lichtfilterung eine andere Anwendung. Seine Chance liegt darin, eine zusätzliche optische Funktion über bestehende Produktions- und Vertriebspartner zugänglich zu machen. Die gemeldeten Produktionslinien und ersten Patientenkäufe schaffen dafür eine konkrete Ausgangsbasis.

Nun kommt es darauf an, diese Grundlage zu verbreitern. Weitere Anbieter, Folgeaufträge und belastbare Umsätze wären aussagekräftige Fortschritte. Auch Produktqualität und Herstellungskosten bleiben entscheidend. Der übergeordnete Trend bietet Raum für spezialisierte Technologien: Je verständlicher der Nutzen einer zusätzlichen Glasfunktion wird, desto besser lässt sie sich im Markt positionieren. Rise hat begonnen, seinen eigenen Ansatz kommerziell umzusetzen.

Quellen

https://www.hoyavision.com/en-ca/about-us/hoya-vision-care-news/news-folder/arvo-miyosmart-iq-12-month-clinical-evidence--hoya-vision-care-press-release/

https://risenanooptics.com/pages/product

https://www.newsfilecorp.com/release/320352

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Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

Rise Nano Optics Ltd

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Enthaltene Werte: JP3837800006,CA76761X1069