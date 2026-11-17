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Länger wirkende Augenmedikamente verändern die Behandlung der Makuladegeneration. Parallel wächst das Interesse an Vorsorge - dort positioniert sich Rise Nano Optics mit Lichtfiltergläsern ohne Therapieanspruch.

Für viele Patienten mit Netzhauterkrankungen bedeutet die Behandlung vor allem eines: Spritzen ins Auge, in kurzen Abständen, oft über Jahre. Wie viel sich davon einsparen lässt, ist zu einer der wichtigsten Fragen der Augenheilkunde geworden. In einer Phase-III-Studie zu Gefäßverschlüssen der Netzhaut kamen Patienten unter Eylea 8 mg bis zur Woche 64 im Schnitt mit 8,4 Injektionen aus, unter der Standarddosis waren es 11,7. Der Wirkstoff gehört der Bayer AG (WKN: BAY001 | ISIN: DE000BAY0017), die ihn außerhalb der USA vermarktet.

Der Markt: Bayer, Regeneron und Roche im Wettbewerb

Eylea mit dem Wirkstoff Aflibercept wird zur Behandlung der feuchten altersabhängigen Makuladegeneration und des diabetischen Makulaödems eingesetzt. Entwickelt wurde es gemeinsam mit Regeneron Pharmaceuticals (WKN: 881535 | ISIN: US75886F1075), das die Rechte in den USA hält. In den vergangenen vier Jahren bewegte sich der Jahresumsatz von Bayer mit Eylea zwischen 3,1 und 3,3 Milliarden Euro. Im ersten Quartal 2026 sank er um 24 Prozent auf 623 Millionen Euro - der Preisdruck durch Nachahmerprodukte wirkt. Bei Regeneron fiel der Umsatz der Produktfamilie von 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 4,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025.

Die Antwort von Bayer lautet Eylea 8 mg: Es ist in mehr als 60 Märkten zugelassen und in der EU für Behandlungsintervalle von bis zu sechs Monaten freigegeben. Im zweiten Quartal 2026 trug die höhere Dosis nach Konzernangaben rund 55 Prozent zum Umsatz des Augenmedikaments bei. Das Pharmageschäft von Bayer erzielte im Quartal 4,458 Milliarden Euro Umsatz. Die Aktie hat auf Monatssicht um knapp 29 Prozent zugelegt. Konkurrent Roche Holding AG (WKN: 855167 | ISIN: CH0012032048) hält mit Vabysmo dagegen, das nach Angaben aus der Branche Intervalle von bis zu vier Monaten erlaubt.

Therapie und Vorsorge - zwei verschiedene Märkte

Alle diese Medikamente behandeln eine bereits eingetretene Erkrankung. Parallel dazu wächst das Interesse an Maßnahmen, die Belastungen für die Augen verringern sollen, bevor etwas passiert. Ob und in welchem Ausmaß Licht zum Fortschreiten von Netzhauterkrankungen beiträgt, ist wissenschaftlich nicht abschließend geklärt. Optische Produkte sind keine Therapie und ersetzen keine ärztliche Behandlung.

In diesem Umfeld positioniert sich Rise Nano Optics Ltd. (ISIN: CA76761X1069). Das Unternehmen entwickelt die Beschichtungstechnologie SpectraGuard. Nach eigenen Angaben filtert sie mit Goldnanopartikeln 100 Prozent der UV-Strahlung und bis zu 90 Prozent des Lichts zwischen 400 und 600 Nanometern bei erhaltener Farbtreue. Rise ordnet das als präventive Sehgesundheit ein. SpectraGuard ist in den USA bei der FDA registriert und als Medizinprodukt der Klasse I eingestuft.

Vom Patent in den Optikerladen

Kommerziell geht Rise den Weg über Partner: Mit der Sierra Optical Lab und SportifEye Optics sind zwei US-Labore an Bord, mit LI Opticians ein erster Augenoptiker. Am 28. Oktober kündigte das Unternehmen an, die Produktion des Nanomaterials in Israel auf eine Kapazität für 80.000 Gläser im Monat auszubauen, nach eigenen Angaben eine Vervierfachung. Rise beziffert den globalen Brillenmarkt auf rund 160 Milliarden US-Dollar.

Fazit

Der Wettbewerb um das Augenlicht läuft auf mehreren Ebenen: Pharmakonzerne kämpfen um längere Behandlungsintervalle, Optikhersteller um Gläser mit Zusatznutzen. Ob die Technologie von Rise Nano einen eigenen Platz im Markt findet, wird interessant zu beobachten.

Quellen

https://www.bayer.com/de/bayer-q2-2026-umsatz-steigt-auf-109-mrd-euro-ebitda-waechst-ausblick-bestaetigt

https://www.bayer.com/media/en-us/eylea-8-mg-approved-in-the-eu-for-third-retinal-indication/

https://www.fiercepharma.com/pharma/bayers-eylea-declines-24-bearing-brunt-biosmilar-competition

https://pharmaphorum.com/news/after-fda-says-no-bayer-bags-eu-nod-twice-yearly-eylea

https://www.wallstreet-online.de/statistik/top-aktien-meistgesucht

https://www.newsfilecorp.com/release/289419/Rise-Nano-Optics-Announces-FDA-Class-I-Device-Classification-for-SPECTRAGUARDTM-NanoOptic-Lens-Technology

https://www.pulse.bot/nanotech/news/rise-nano-optics-secures-fda-class-i-clearance-for-spectraguard-nanooptic-lens-438e1516-febf-4b52-a7e7-46b802daf127

https://www.newsfilecorp.com/release/321369

https://www.newsfilecorp.com/release/320352

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Rise Nano Optics Ltd

Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

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