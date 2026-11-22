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Smartphones und Computer bieten Nachtmodi, Optiker verkaufen Blaulichtfilter. Studien zeichnen ein zurückhaltendes Bild - und werfen die Frage auf, welche Ansätze bei Brillengläsern als Nächstes kommen.

Es ist ein vertrautes Ritual: Abends noch einmal aufs Smartphone schauen, bevor das Licht ausgeht. Fast jedes Gerät bietet dafür inzwischen eine Funktion, die den Blauanteil des Displays dämpft. Bei Apple Inc. (WKN: 865985 | ISIN: US0378331005) heißt sie Night Shift, bei Samsung Electronics (WKN: 881823 | ISIN: KR7005930003) Blaulichtfilter. Auch Optiker bieten Gläser mit Blaufilter an, oft mit dem Versprechen, die Augen zu entlasten.

Was die Forschung dazu sagt, ist nüchterner als das Marketing. Und genau diese Lücke zwischen Erwartung und Datenlage prägt die Debatte um Licht im Brillenglas.

Was die Geräte leisten - und was Studien zeigen

Die Gerätehersteller verfolgen eine einfache Logik: Warmes Licht am Abend soll das Einschlafen erleichtern. Eine Studie mit 167 Teilnehmern untersuchte die Night-Shift-Einstellung des iPhones. Ergebnis: Es gab keinen Unterschied bei der Schlafqualität zwischen Nutzern mit aktivierter Funktion, solchen ohne und Personen, die gar kein iPhone benutzten. Augenärzte empfahlen deshalb eher, das Display abends nicht auf maximale Helligkeit zu stellen.

Bei Brillengläsern ist die Lage ähnlich. In einer randomisierten Studie mit 120 Teilnehmern arbeiteten alle zwei Stunden am Bildschirm, die Hälfte mit Blaufilterbrille, die andere mit Fensterglas. Die Augenermüdung unterschied sich nicht. Eine Übersichtsarbeit aus dem Jahr 2023 kam zu einem ähnlichen Ergebnis: Kurzfristig ließ sich kein Nutzen der Blaulichtfilter-Brillen belegen. Über langfristige Effekte lassen sich nach diesen Studien keine Aussagen treffen. Als Ursache für müde Augen gilt eher das lange Starren auf dieselbe Entfernung und das seltenere Blinzeln.

Ein anderer Ansatz: Selektive Filterung mit Nanopartikeln

Rise Nano Optics Ltd. (ISIN: CA76761X1069) versucht, das Thema anders anzugehen. Das kanadisch notierte Unternehmen mit Sitz in Haifa entwickelt die patentierte Beschichtungstechnologie SpectraGuard. Nach eigenen Angaben setzt sie Goldnanopartikel ein, um sichtbares Licht gezielt zu filtern: Die Linse soll 100 Prozent der UV-Strahlung und bis zu 90 Prozent des Lichts im Bereich von 400 bis 600 Nanometern blockieren und dabei die Farbtreue erhalten. Das ist ein breiteres Spektrum als bei vielen klassischen Blaulichtfiltern.

Regulatorisch ist SpectraGuard in den USA bei der FDA registriert und als Produkt der Klasse I eingestuft. Diese Einstufung bedeutet jedoch keinen von der Behörde geprüften Wirksamkeitsnachweis für gesundheitliche Effekte. Ob eine breitere Filterung messbare Vorteile für Komfort, Schlaf oder Augengesundheit bringt, ist nach öffentlich verfügbaren Informationen bislang nicht durch unabhängige Studien belegt - das Unternehmen selbst spricht von präventiver Sehgesundheit.

Vom Patent zum Verkauf: Stand der Kommerzialisierung

Kommerziell setzt Rise nach eigenen Angaben auf ein kapitalarmes Modell mit Partnern. Das Unternehmen unterzeichnete Laborvereinbarungen, unter anderem mit der Sierra Optical Lab in Reno, Nevada, und mit SportifEye Optics. Mit LI Opticians folgte im Juli die erste Partnerschaft mit einem Augenoptiker, zudem trat Rise dem Branchenverband The Vision Council bei und sponserte die Vernetzungsveranstaltung INVISION MATCH! für unabhängige Optiker. Am 28. Oktober kündigte Rise eine neue Fertigung für das Nanomaterial in den Räumen der israelischen Sagam Optical Products an. Nach Unternehmensangaben soll sie die Kapazität vervierfachen und Material für 80.000 Gläser im Monat liefern.

Der Markt, in den das Unternehmen vordringen will, ist groß: Rise beziffert den globalen Brillenmarkt auf rund 160 Milliarden US-Dollar. Dort stehen die Etablierten mit eigenen Beschichtungen und Vertriebsnetzen sowie Rise Nano mit innovativen Entwicklungen.

Quellen

https://www.test.de/Display-Beleuchtung-Schadet-blaues-Licht-Augen-und-Haut-5425514-0/

https://rosenfluh.ch/media/arsmedici/2021/21/Ophthalmologie-Mythos-Blaulichtschaden.pdf

https://www.wissen.de/was-bringen-bildschirm-brillen-wirklich

https://utopia.de/news/studie-blaulichtfilter-brillen-sollen-die-augen-schonen-doch-helfen-sie-wirklich_567340/

https://www.newsfilecorp.com/release/289419/Rise-Nano-Optics-Announces-FDA-Class-I-Device-Classification-for-SPECTRAGUARDTM-NanoOptic-Lens-Technology

https://www.pulse.bot/nanotech/news/rise-nano-optics-secures-fda-class-i-clearance-for-spectraguard-nanooptic-lens-438e1516-febf-4b52-a7e7-46b802daf127

https://www.newsfilecorp.com/release/302574/Rise-Nano-Optics-Announces-Strategic-Partnership-with-SportifEye-Optics-to-Produce-and-Commercialize-SpectraGuardTM-Lenses-in-the-United-States

https://www.newsfilecorp.com/release/304443/Rise-Nano-Optics-Announces-First-U.S.-Eye-Care-Professional-Partnership-with-LI-Opticians

https://www.newsfilecorp.com/release/321369

https://www.newsfilecorp.com/release/320352

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ISIN: CA76761X1069

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