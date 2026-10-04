0,51 Dioptrien in sechs Monaten: Warum EssilorLuxottica Brillengläser zum Forschungsthema macht

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Neue Studiendaten von EssilorLuxottica zeigen, wie viel Forschung inzwischen in einem Brillenglas steckt. Für kleinere Technologieunternehmen stellt sich damit eine Frage: Reichen gute technische Eigenschaften aus, oder braucht es vor allem den Nachweis, dass sich ein Produkt im Alltag verkauft?

EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) veröffentlichte am 22. September Zwischenergebnisse einer Studie zu Stellest 2.0. Die Gläser wurden für kurzsichtige Kinder entwickelt. Nach sechs Monaten fiel die Zunahme der Kurzsichtigkeit bei den Teilnehmern im Durchschnitt um 0,51 Dioptrien geringer aus als in der Vergleichsgruppe mit herkömmlichen Einstärkengläsern. Auch die Verlängerung des Augapfels war im Mittel um 0,21 Millimeter geringer.

Die Untersuchung läuft über zwei Jahre. Die veröffentlichten Werte sind daher ein Zwischenstand, kein abschließendes Ergebnis. Dennoch zeigen sie, wie gezielt große Hersteller inzwischen zusätzliche Funktionen für Brillengläser entwickeln und untersuchen.

Unterschiedliche Technologien, unterschiedliche Ziele

Stellest soll das Fortschreiten von Kurzsichtigkeit bei Kindern verlangsamen. Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) verfolgt mit SpectraGuard einen anderen Ansatz: die Filterung bestimmter Lichtbereiche im Brillenglas.

Nach Angaben von Rise werden dafür Nanopartikel in das Glasmaterial integriert. Das Unternehmen gibt an, dass SpectraGuard UV-Licht vollständig sowie ausgewählte Wellenlängen zwischen 400 und 600 Nanometern zu bis zu 90 Prozent filtert. Farbwahrnehmung und Klarheit sollen dabei erhalten bleiben.

Die Ergebnisse der Stellest-Studie sagen nichts über die Wirkung von SpectraGuard aus. Insbesondere darf aus den Filterwerten von Rise kein klinisch nachgewiesener Schutz vor Augenerkrankungen abgeleitet werden. Beide Unternehmen zeigen jedoch auf unterschiedliche Weise, dass die Funktion des Glases selbst zu einem wichtigeren Teil des Wettbewerbs wird.

Die nächste Hürde liegt im Vertrieb

Rise hat erste Schritte zur Vermarktung in den USA unternommen. SportifEye Optics in Kalifornien soll SpectraGuard-Gläser herstellen und über bestehende Kontakte vertreiben. LI Opticians in New York ist nach Unternehmensangaben der erste direkte US-Partner auf Ebene eines Augenoptikers. Die Praxis soll die Gläser anbieten und Rückmeldungen aus der Anwendung liefern.

Damit sind Wege zum Kunden geschaffen. Für Anleger ist jedoch noch offen, wie viele Gläser auf diesem Weg verkauft werden können. Entscheidend werden weitere Labore und Augenoptiker, eine verlässliche Fertigung sowie Folgeaufträge sein.

Fazit

Die neuen Daten von EssilorLuxottica zeigen, dass Brillengläser zunehmend anhand konkreter zusätzlicher Funktionen entwickelt und bewertet werden. Stellest 2.0 richtet sich an kurzsichtige Kinder und wird in einer klinischen Studie untersucht. Rise Nano Optics verfolgt mit SpectraGuard ein anderes Ziel; die Stellest-Ergebnisse lassen sich nicht auf seine Technologie übertragen.

Für Rise besteht die Chance darin, eine eigene Funktion im Brillenglas zu etablieren. Das Unternehmen befindet sich aber noch in einer frühen Phase der Kommerzialisierung. Erste US-Partnerschaften schaffen Zugang zu Produktion und Verkauf, belegen jedoch noch keine breite Nachfrage. Anleger sollten auf gefertigte und verkaufte Gläser, neue Vertriebspartner, Wiederholungsbestellungen und belastbare Umsätze achten. Ob aus der Materialtechnologie ein Geschäft wird, entscheidet sich jetzt außerhalb des Labors.

Quellen

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3491270/

https://www.essilorluxottica.com/en/newsroom/press-releases/best-treatment-effects-on-essilor-stellest-lenses/?utm_source=chatgpt.com

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Rise Nano Optics Ltd

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ISIN: CA76761X1069

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