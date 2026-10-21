12 Prozent bessere Testleistung: Wie ZEISS das Zusammenspiel von Brillenglas und Gehirn untersucht

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Eine Brille korrigiert die Sehstärke. Doch ihre optische Gestaltung kann auch beeinflussen, wie anstrengend eine Sehaufgabe empfunden wird. Genau diesen Zusammenhang untersucht ZEISS mit seinen ClearMind-Brillengläsern.

In einer kontrollierten Untersuchung mit 32 Teilnehmern erreichten ClearMind-Gleitsichtgläser nach Angaben des Herstellers einen um zwölf Prozent höheren Aufgabenwert als ein ZEISS-Standardgleitsichtglas. Die subjektiv bewertete kognitive Belastung fiel um 14 Prozent niedriger aus.

Die Ergebnisse betreffen eine konkrete Testsituation. Sie sind kein Beleg dafür, dass Brillenträger generell zwölf Prozent produktiver arbeiten. Dennoch machen sie eine wirtschaftlich interessante Entwicklung sichtbar: Zusätzliche Glasfunktionen werden anhand messbarer Nutzungseigenschaften entwickelt und bewertet.

Was ZEISS tatsächlich untersucht hat

Die auf der European Conference on Visual Perception im August 2026 vorgestellte Untersuchung nutzte eine dreiminütige Steckbrettaufgabe. Sie verlangt fein abgestimmte Hand-Auge-Koordination. Die Teilnehmer absolvierten sie mit beiden Glasdesigns in zufälliger Reihenfolge und mit Wiederholungen.

Neben der Aufgabenleistung erfassten die Forscher die wahrgenommene Belastung anhand eines standardisierten Fragebogens. Hinzu kamen Blickbewegungsdaten einschließlich der Lidschlagrate.

Hinter ClearMind steht die NeurOptix-Technologie. Sie soll durch die Gestaltung der Sehbereiche störende Unschärfen reduzieren beziehungsweise günstiger verteilen. Die Forschung richtet sich damit auf das Zusammenspiel zwischen Glasdesign, visueller Aufgabe und Verarbeitung der Sehinformationen.

Die Ergebnisse stammen aus einer kleinen kontrollierten Untersuchung. Für ihre Einordnung sind Teilnehmerzahl, Vergleichsglas und Testaufgabe deshalb ebenso wichtig wie die Prozentwerte.

Aus einer technischen Eigenschaft muss Nutzen werden

Das Beispiel verdeutlicht eine Herausforderung der Produktentwicklung: Ein neues Glasdesign muss einen Unterschied liefern, der sich verständlich erklären lässt.

Für Hersteller kann darin eine Möglichkeit liegen, Produkte stärker über ihre Funktion zu differenzieren. Für Käufer zählen jedoch die eigenen Anforderungen und die fachgerechte Anpassung. Ein gutes Untersuchungsergebnis ersetzt keine individuelle Produktauswahl.

ZEISS Vision Care gehört zur nicht börsennotierten ZEISS-Gruppe. Davon zu unterscheiden ist Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704), das börsennotierte Medizintechnikunternehmen mit Schwerpunkt Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Die hier beschriebenen ClearMind-Brillengläser gehören zum Geschäft von ZEISS Vision Care.

Rise entwickelt eine andere Funktion im Glas

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) verfolgt mit SpectraGuard einen materialwissenschaftlichen Ansatz. Nach Unternehmensangaben werden Nanopartikel in das Linsenmaterial eingebracht, um bestimmte sichtbare Wellenlängen gezielt abzuschwächen.

Die Technologie ist für Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser vorgesehen. Rise beschreibt eine vollständige UV-Filterung sowie eine Filterwirkung von bis zu 90 Prozent und mehr im Bereich zwischen 400 und 600 Nanometern.

ClearMind und SpectraGuard bearbeiten damit unterschiedliche Aufgaben: ZEISS optimiert das optische Design, Rise die spektrale Lichtdurchlässigkeit. Die ZEISS-Ergebnisse lassen sich nicht auf SpectraGuard übertragen. Auch eine geschäftliche Verbindung ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt.

Der Marktzugang ist bereits angelegt

Rise berichtet über erste kommerzielle Verkäufe und arbeitet mit bestehenden optischen Laboren. Zu den bekannt gegebenen US-Partnern zählen Sierra Optical Lab und SportifEye Optics. LI Opticians ergänzt den Ansatz auf Ebene eines Augenoptikers.

Dieses Modell eröffnet einen Weg in vorhandene Fertigungs- und Verkaufskanäle. Für Rise besteht die Chance darin, zusätzliche Glasfunktionen über Partner anzubieten, statt zunächst ein eigenes flächendeckendes Vertriebsnetz aufzubauen.

Wie tragfähig dieser Weg ist, müssen konkrete Absatzmengen, Folgeaufträge und Umsätze zeigen.

Fazit

Die ZEISS-Untersuchung macht deutlich, wie konkret sich zusätzliche Brillenglasfunktionen inzwischen prüfen lassen. Zwölf Prozent bessere Aufgabenleistung und 14 Prozent weniger empfundene Belastung sind interessante Ergebnisse innerhalb des beschriebenen Versuchs. Ihre Aussagekraft bleibt an dessen Bedingungen gebunden.

Rise Nano Optics greift mit SpectraGuard eine andere technische Aufgabe auf. Selektive Lichtfilterung bietet einen nachvollziehbaren Ansatz zur Produktdifferenzierung, muss aber anhand eigener Leistungsdaten und kommerzieller Ergebnisse überzeugen. Die Forschung eines etablierten Herstellers ersetzt diese Nachweise nicht.

Erste Verkäufe und US-Partnerschaften schaffen eine Grundlage für den weiteren Ausbau. Anleger sollten nun auf aktive Vertriebspartner, wiederkehrende Bestellungen, gleichbleibende Qualität und die Wirtschaftlichkeit der Fertigung achten. Entscheidend ist, ob die Technik einen Nutzen bietet, den Augenoptiker verständlich vermitteln und Kunden dauerhaft nachfragen. Der Wert einer zusätzlichen Glasfunktion entsteht dort, wo technische Leistung und ein tragfähiges Geschäftsmodell zusammenkommen.

Quellen

https://www.zeiss.com/vision-care/en/newsroom/news/2026/research-digest-ecvp-zeiss-clearmind.html

https://www.zeiss.com/vision-care/en/newsroom/news/2026/clearmind-sustaining-focus-and-concentration.html

https://risenanooptics.com/pages/product

https://risenanooptics.com/pages/investor-relations

https://risenanooptics.com/blogs/news/rise-nano-optics-announces-first-u-s-eye-care-professional-partnership-with-li-opticians

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Land: kanadisch

ISIN: CA76761X1069

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