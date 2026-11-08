0,60 Dioptrien weniger Fortschreiten: Warum ZEISS bei Kinderbrillen auf dynamische Signale setzt

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Ein Brillenglas kann Kurzsichtigkeit korrigieren. Spezielle Gläser sollen darüber hinaus ihr Fortschreiten bei Kindern bremsen. ZEISS hat für sein MyoActive-Portfolio Ergebnisse vorgestellt, die zeigen, wie gezielt Hersteller inzwischen an dieser zusätzlichen Funktion arbeiten.

Nach Unternehmensangaben fiel die Myopieprogression mit MyoActive über zwölf Monate durchschnittlich um 0,60 Dioptrien geringer aus als mit dem verglichenen Einstärkenglas. Die Verlängerung des Augapfels lag im Mittel um 0,22 Millimeter niedriger.

ZEISS veröffentlichte die Angaben am 1. Oktober. Es handelt sich um Einjahresergebnisse einer laufenden Untersuchung, nicht um den Abschluss der gesamten Studie.

Was hinter den Messwerten steckt

Der angeführte Vergleich umfasst jeweils 56 kurzsichtige Kinder zwischen sieben und 13 Jahren in der MyoActive- und der Einstärkenglasgruppe. Die Daten stammen aus einer prospektiven, randomisierten und doppelt verblindeten Untersuchung in China.

Das Glas nutzt sogenannte Micro Optical Variable Elements. Nach Darstellung von ZEISS erzeugen die Mikrostrukturen bei natürlichen Augenbewegungen wechselnde optische Signale. Dieser Ansatz soll die Anpassung an gleichförmige Reize verringern.

Der Hersteller meldet außerdem, dass sich 98 Prozent innerhalb einer Woche vollständig an die Gläser gewöhnt hätten. Die Angaben sind auf die untersuchte Gruppe und die jeweiligen Studienbedingungen zu beziehen.

Zusätzliche Funktionen werden zum Geschäft

Auch EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667) baut sein Myopie-Management aus. Der Konzern meldete dafür im dritten Quartal 2026 ein Umsatzwachstum von 24 Prozent bei konstanten Wechselkursen.

Diese Umsatzangabe und die ZEISS-Studienwerte messen unterschiedliche Dinge. Zusammen illustrieren sie jedoch zwei notwendige Seiten einer neuen Produktkategorie: einen belegbaren Nutzen und eine funktionierende Vermarktung.

ZEISS Vision Care gehört zur nicht börsennotierten ZEISS-Gruppe. Es ist vom börsennotierten Medizintechnikunternehmen Carl Zeiss Meditec (ISIN: DE0005313704) zu unterscheiden.

Rise entwickelt eine andere Funktion im Material

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) adressiert mit SpectraGuard ein eigenständiges Entwicklungsfeld. Das Unternehmen nutzt nach eigenen Angaben Nanomaterialien, um die Durchlässigkeit von Brillengläsern für bestimmte sichtbare Wellenlängen zu verändern.

Die Technologie ist für Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser verfügbar. Sie dient nicht derselben Aufgabe wie ein Myopie-Management-Glas. Aus den ZEISS-Ergebnissen lässt sich deshalb keine entsprechende Wirkung von SpectraGuard ableiten.

Die Verbindung liegt im Wettbewerb um zusätzliche Glasfunktionen. Für Rise besteht die Möglichkeit, einen eigenen Nutzen über bestehende Labore und Augenoptiker anzubieten.

Der kommerzielle Aufbau wird konkreter

Rise meldete im Oktober zwei betriebsbereite Produktionslinien und den Beginn von Verkäufen an Patienten. Damit sind erste operative Schritte über die Entwicklung hinaus erfolgt.

Für das Unternehmen zählt nun, ob Partner das Produkt regelmäßig anbieten und erneut bestellen. Leistungsdaten müssen verständlich erklärt werden; Herstellung und Lieferfähigkeit müssen zuverlässig bleiben.

Die geplante Privatplatzierung soll unter anderem Vertrieb und Fertigung unterstützen. Sie ist als Finanzierungsvorhaben zu bewerten, nicht als bereits gesicherter Erlös.

Fazit

Die MyoActive-Ergebnisse zeigen, wie konkret zusätzliche Funktionen von Brillengläsern untersucht werden können. Die Differenz von 0,60 Dioptrien betrifft einen definierten Vergleich über zwölf Monate. Sie ist weder eine allgemeine Erfolgsgarantie noch ein Leistungsnachweis für andere Technologien.

EssilorLuxotticas Wachstum im Myopie-Management zeigt zugleich, dass spezialisierte Funktionen wirtschaftlich relevant werden können. Rise Nano Optics verfolgt mit selektiver Lichtfilterung eine andere Anwendung und muss ihren Nutzen eigenständig belegen und vermarkten.

Die gemeldeten Produktionslinien und ersten Patientenkäufe schaffen dafür einen Ausgangspunkt. Entscheidend bleiben wiederkehrende Bestellungen, konkrete Umsätze, Produktqualität und Herstellungskosten. Für Anleger liegt die interessante Entwicklung im Übergang von der besonderen Eigenschaft zum regelmäßig gekauften Produkt. Rise hat diesen Weg begonnen; der weitere Ausbau muss zeigen, wie tragfähig sein eigener Platz im Markt für funktionale Brillengläser wird.

Quellen

ZEISS: "ZEISS introduces MyoActive", 1. Oktober 2026, einschließlich Studienangaben.

https://www.zeiss.com/vision-care/en/newsroom/news/2026/zeiss-introduces-myoactive.html

EssilorLuxottica: "Q3 2026 Revenue", 20. Oktober 2026.

https://www.essilorluxottica.com/en/newsroom/press-releases/q3-2026-revenue/

Rise Nano Optics: "SpectraGuard", Produktinformationen.

https://risenanooptics.com/pages/product

Rise Nano Optics: Unternehmensmitteilung zu Finanzierung und operativen Fortschritten, 22. Oktober 2026.

https://www.newsfilecorp.com/release/320352

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