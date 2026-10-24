263 Prozent mehr KI-Brillen: Wie Meta und EssilorLuxottica den Optikmarkt verändern

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Der Markt für KI-Brillen wächst rasant. Nach Angaben von Counterpoint Research stiegen die weltweiten Auslieferungen im ersten Halbjahr 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 263 Prozent. Doch der Boom hat eine Besonderheit: 96 Prozent der ausgelieferten Geräte kamen ohne Display aus.

Damit treiben derzeit vergleichsweise leichte Modelle ohne eingeblendete Bildinformationen die Verbreitung an. Für die Optikbranche entsteht ein zusätzlicher Wettbewerb um Brillen, die technische Funktionen mit Alltagstauglichkeit verbinden. Neben Elektronik und Software bleibt dabei die Frage wichtig, wie überzeugend sich das gesamte Produkt tragen und nutzen lässt.

Meta und EssilorLuxottica treiben die Verbreitung

Meta Platforms (ISIN: US30303M1027) dominierte laut Counterpoint das Segment der KI-Brillen ohne Display mit einem Anteil von 94 Prozent an den weltweiten Auslieferungen. Die entsprechenden Meta-Auslieferungen stiegen um 260 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2025.

Als Wachstumstreiber nennt das Marktforschungsunternehmen die erweiterte Produktpalette von Meta und EssilorLuxottica (ISIN: FR0000121667), zusätzliche Märkte im asiatisch-pazifischen Raum sowie umfangreichere Verkaufsförderung über internationale Handelskanäle.

Das Zusammenspiel ist wirtschaftlich relevant: Technische Funktionen treffen auf etablierte Brillenmarken und Vertriebsstrukturen. Neue Geräte müssen dadurch nicht ausschließlich über klassische Elektronikkanäle Käufer finden.

Die Zahlen beschreiben allerdings Auslieferungen. Sie sind weder mit Umsätzen noch mit bereits erfolgten Käufen durch Endkunden gleichzusetzen. Auch Metas Marktanteil bezieht sich ausdrücklich auf das Segment ohne Display.

Die aufwendigere Technik bleibt eine Nische

AR- und KI-Brillen mit optischen Anzeigeelementen wuchsen laut Counterpoint um 449 Prozent, allerdings von einer kleinen Ausgangsbasis. Höhere Kosten, weniger ausgereifte Technik und größere Bauformen begrenzen bislang ihre Verbreitung.

Der Unterschied zwischen beiden Segmenten liefert einen Hinweis auf die derzeitigen Prioritäten des Marktes: Zusätzliche Funktionen müssen mit Gewicht, Gestaltung und Preis vereinbar sein.

Steigende Speicher- und Komponentenpreise sowie Datenschutzbedenken bei Kameras zählen nach Einschätzung von Counterpoint zu den Herausforderungen. Wachstum allein beseitigt diese Hürden nicht. Für Hersteller kommt es darauf an, technische Möglichkeiten in überzeugende Produkte zu übersetzen.

Auch das Brillenglas bleibt ein Entwicklungsfeld

Die Elektronik ist nur ein Teil dieser Entwicklung. Unabhängig vom KI-Brillenmarkt arbeiten spezialisierte Unternehmen an zusätzlichen Funktionen des Glases selbst.

Rise Nano Optics (ISIN: CA76761X1069) setzt mit SpectraGuard auf selektive Lichtfilterung. Nach Unternehmensangaben werden dafür Nanomaterialien in das Linsenmaterial eingebracht. Die Technologie ist für Sonnenbrillen und selbsttönende Gläser verfügbar.

Rise gibt an, UV-Licht vollständig und sichtbares Licht im Bereich von 400 bis 600 Nanometern zu bis zu 90 Prozent und mehr zu filtern. Diese Angaben beschreiben technische Produkteigenschaften; sie belegen keinen klinischen Schutz vor Augenerkrankungen.

Das Unternehmen berichtet außerdem, optische Labore für Herstellung und Vertrieb eingebunden und kommerzielle Verkäufe begonnen zu haben. Entscheidend wird nun, wie sich Absatz, Wiederholungsbestellungen und Herstellungskosten entwickeln.

Eine Lieferbeziehung zu Meta oder EssilorLuxottica ist durch die verwendeten Quellen nicht belegt. Der KI-Brillenboom liefert deshalb Branchenkontext, aber keinen Nachweis zusätzlicher SpectraGuard-Aufträge.

Fazit

Der Auslieferungsanstieg von 263 Prozent zeigt, wie schnell sich ein neuer Teilmarkt der Optikbranche entwickeln kann. Gleichzeitig macht der Anteil displayloser Modelle deutlich, dass technische Komplexität allein keinen Markterfolg erklärt. Preis, Gewicht, Gestaltung und Vertrieb bleiben wesentliche Faktoren.

Meta und EssilorLuxottica treiben diese Entwicklung mit ihrer Produktpalette und internationaler Marktbearbeitung voran. Rise Nano Optics verfolgt mit SpectraGuard einen eigenständigen Ansatz bei der Funktion des Brillenglases. Seine Chance liegt darin, selektive Lichtfilterung als nachvollziehbaren Zusatznutzen zu etablieren.

Erste kommerzielle Verkäufe markieren einen Anfang. Eine breite Nachfrage oder profitable Skalierung ist damit noch nicht belegt. Anleger sollten auf konkrete Umsätze, aktive Vertriebspartner, Folgeaufträge und verlässliche Fertigung achten. Ein unmittelbarer Vorteil aus dem Wachstum der KI-Brillen lässt sich derzeit nicht ableiten. Die gemeinsame wirtschaftliche Aufgabe bleibt jedoch klar: Zusätzliche Technologie muss eine Brille im Alltag überzeugender machen und ausreichend zahlende Kunden erreichen.

Quellen

https://counterpointresearch.com/en/insights/global-ai-glasses-shipments-surge-263-percent-yoy-with-display-less-ai-glasses

https://risenanooptics.com/

https://www.essilorluxottica.com/en/

https://www.zeiss.de/vision-care/home.html

https://www.cnbc.com/2026/02/11/ray-ban-maker-essilorluxottica-triples-sales-of-meta-ai-glasses.html

https://www.newsfilecorp.com/release/273016/Rise-Health-Nano-Optics-Granted-Third-U.S.-Patent-for-Breakthrough-NanoOptic-Technology-Advancing-Preventative-Vision-

https://www.essilorluxottica.com/en/newsroom/press-releases/best-treatment-effects-on-essilor-stellest-lenses/?utm_source=chatgpt.com

https://mafo-optics.com/german-optical-industry-exceeds-e5-billion-mark/

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