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Montag, 17.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.
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WKN: A1JDCZ | ISIN: US86722A1034 | Ticker-Symbol: S01
Tradegate
13.08.26 | 10:02
8,150 Euro
+0,62 % +0,050
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
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SUNCOKE ENERGY INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SUNCOKE ENERGY INC 5-Tage-Chart
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7,8008,10008:29
7,8508,05008:29
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMERICAN STATES WATER
AMERICAN STATES WATER COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMERICAN STATES WATER COMPANY76,85-0,13 %
ARTESIAN RESOURCES CORPORATION35,7800,00 %
BLACK HILLS CORPORATION64,20-0,08 %
CLARUS CORPORATION3,100-0,64 %
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT INCOME FUND INC2,0920,00 %
FIRST HAWAIIAN INC23,6000,00 %
HEALTHSTREAM INC24,8000,00 %
HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC16,4600,00 %
JERASH HOLDINGS US INC5,290-0,19 %
MEDALLION FINANCIAL CORP9,200-1,08 %
OXFORD LANE CAPITAL CORP8,3000,00 %
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC66,500,00 %
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC34,400-1,15 %
REAL CONSULTING SA7,6800,00 %
SOUTHERN COMPANY80,46+0,30 %
SUNCOKE ENERGY INC8,150+0,62 %
UDR INC32,460-0,98 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.