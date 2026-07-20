The following instruments on XETRA do have their first trading 20.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.07.2026
Aktien
1 CNE100007RM9 Chaozhou Three Circle Group Co. Ltd.
2 GB00BXFJC848 Reveille Resources PLC
3 US7707011000 Robinhood Ventures FD I
4 JP3610000006 Toyo Corp.
5 BM78669Q1007 Sagicor Financial Co. Ltd.
6 AU0000222887 Regener8 Resources NL D33
7 GRS570003004 Attica Department Stores S.A.
8 US2249161066 Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc.
9 ES0109260XXX Amper S.A.
10 US20678X6XXX CDT Equity Inc.
11 GB00BT5GNXXX Helical PLC
12 CA7276321XXX Platauro Metals Corp.
13 AU0000478XXX Sinclair Gold Ltd.
14 US67054R3XXX T3 Defense Inc.
Anleihen
1 FR0014019XXX Iliad S.A.
2 XS3447651XXX The Goldman Sachs Group Inc.
3 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
4 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
5 US30216BKXXX Export Development Canada
6 CA68334ZAXXX Ontario, Provinz
7 SE0029279XXX Schweden, Königreich
8 SE0028001XXX Schweden, Königreich
9 US38145GAXXX The Goldman Sachs Group Inc.
10 US38145GAXXX The Goldman Sachs Group Inc.
11 US61748UBXXX Morgan Stanley
12 US78410GAXXX SBA Communications Corp.
13 US78410GAXXX SBA Communications Corp.
14 US78410GAXXX SBA Communications Corp.
15 XS3447650XXX The Goldman Sachs Group Inc.
16 XS3447651XXX The Goldman Sachs Group Inc.
17 US61748UAXXX Morgan Stanley
18 US38145GAXXX The Goldman Sachs Group Inc.
19 US61748UBXXX Morgan Stanley
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.07.2026
Aktien
1 CNE100007RM9 Chaozhou Three Circle Group Co. Ltd.
2 GB00BXFJC848 Reveille Resources PLC
3 US7707011000 Robinhood Ventures FD I
4 JP3610000006 Toyo Corp.
5 BM78669Q1007 Sagicor Financial Co. Ltd.
6 AU0000222887 Regener8 Resources NL D33
7 GRS570003004 Attica Department Stores S.A.
8 US2249161066 Credit Suisse Asset Management Income Fund Inc.
9 ES0109260XXX Amper S.A.
10 US20678X6XXX CDT Equity Inc.
11 GB00BT5GNXXX Helical PLC
12 CA7276321XXX Platauro Metals Corp.
13 AU0000478XXX Sinclair Gold Ltd.
14 US67054R3XXX T3 Defense Inc.
Anleihen
1 FR0014019XXX Iliad S.A.
2 XS3447651XXX The Goldman Sachs Group Inc.
3 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
4 AT0000A3VXXX Erste Group Bank AG
5 US30216BKXXX Export Development Canada
6 CA68334ZAXXX Ontario, Provinz
7 SE0029279XXX Schweden, Königreich
8 SE0028001XXX Schweden, Königreich
9 US38145GAXXX The Goldman Sachs Group Inc.
10 US38145GAXXX The Goldman Sachs Group Inc.
11 US61748UBXXX Morgan Stanley
12 US78410GAXXX SBA Communications Corp.
13 US78410GAXXX SBA Communications Corp.
14 US78410GAXXX SBA Communications Corp.
15 XS3447650XXX The Goldman Sachs Group Inc.
16 XS3447651XXX The Goldman Sachs Group Inc.
17 US61748UAXXX Morgan Stanley
18 US38145GAXXX The Goldman Sachs Group Inc.
19 US61748UBXXX Morgan Stanley
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