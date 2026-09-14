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WKN: A0BLQZ | ISIN: US26969P1084 | Ticker-Symbol: E5M
Frankfurt
11.09.26 | 21:41
159,00 Euro
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Branche
Bau/Infrastruktur
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
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EAGLE MATERIALS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EAGLE MATERIALS INC 5-Tage-Chart
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158,00162,0006:42
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
CREDIT CORP GROUP
CREDIT CORP GROUP LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CREDIT CORP GROUP LIMITED8,6500,00 %
DATA COMMUNICATIONS MANAGEMENT CORP1,2400,00 %
EAGLE MATERIALS INC159,000,00 %
GIORDANO INTERNATIONAL LTD0,1390,00 %
GOLUB CAPITAL BDC INC11,005-0,14 %
KELSIAN GROUP LIMITED2,4600,00 %
KERRY PROPERTIES LTD1,8900,00 %
MACERICH COMPANY19,700+0,51 %
US GLOBAL INVESTORS INC2,4600,00 %
WCM GLOBAL GROWTH LIMITED1,2300,00 %
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