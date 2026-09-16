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Mittwoch, 16.09.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
80,4 g/t Gold und 131 g/t Silber: Was, wenn die alten Minen erst der Anfang waren?
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ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACADEMY SPORTS AND OUTDOORS INC46,2000,00 %
BLACKROCK TCP CAPITAL CORP3,480+0,29 %
CAPRICORN METALS LTD9,248+0,83 %
HERZFELD CREDIT INCOME FUND INC15,880-0,56 %
HORACE MANN EDUCATORS CORPORATION41,600+1,46 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC135,25-0,51 %
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD6,615+3,68 %
NEW MOUNTAIN FINANCE CORPORATION6,150-1,76 %
OXFORD SQUARE CAPITAL CORP1,130-0,88 %
PEARL DIVER CREDIT COMPANY INC7,4600,00 %
TRIPLEPOINT VENTURE GROWTH BDC CORP4,424+0,10 %
UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION67,66+0,24 %
WESTERN UNION COMPANY5,798-2,39 %
YEAHKA LTD0,4400,00 %
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