Die Umstrukturierung der Kapitalstruktur von Plenitude erweitert die wirtschaftliche und unternehmenspolitische Beteiligung von Ares an dem Unternehmen

Ares Management Corporation (NYSE: ARES), ein weltweit führender Investmentmanager, gab heute bekannt, dass sich die Ares-Alternative-Credit-Fonds ("Ares") an einer Umstrukturierung der Aktionärs- und Führungsstruktur von Plenitude beteiligt haben, in deren Rahmen Ares und Eni S.p. A ("Eni") ihre Kapitaleinlage um rund 1,5 Milliarden Euro erhöht haben, wovon über 1 Milliarde Euro auf Ares entfällt, basierend auf einer Pre-Money-Bewertung des Eigenkapitals von Plenitude in Höhe von 10,75 Milliarden Euro. Nach Abschluss der Transaktion hält Ares 26,24 des Aktienkapitals von Plenitude, während Eni 65,03 hält und Energy Infrastructure Partners ("EIP") einen Anteil von 8,73 besitzt. Ares investierte erstmals 2025 in Plenitude und erwarb damals für rund 2 Mrd. eine Beteiligung von 20 an dem Unternehmen.

Diese Transaktion zielt darauf ab, die Kapitalstruktur von Plenitude zu stärken und ein verbessertes Governance-Rahmenwerk einzuführen, das die langfristigen Wachstumsziele des Unternehmens unterstützt. Ares und Eni werden Plenitude gemeinsam kontrollieren, wobei Ares drei Mitglieder des Vorstands von Plenitude darunter Stefano Questa als Vorsitzenden ernennt, Eni fünf Mitglieder, darunter den CEO, und EIP ein Mitglied.

"Unser anhaltendes Engagement für Plenitude unterstreicht unsere Überzeugung von den langfristigen Wachstumszielen des Unternehmens", sagte Stefano Questa, Partner und Co-Leiter des Bereichs European Alternative Credit. "Wir freuen uns zudem, unsere Zusammenarbeit mit Eni zu vertiefen, und sehen der weiteren Zusammenarbeit bei der Unterstützung von Plenitude erwartungsvoll entgegen."

Ares Alternative Credit konzentriert sich auf assetbasierte Finanzierungen und taktische Anlagechancen außerhalb traditioneller Märkte, wie beispielsweise Unternehmensanleihen, Immobilien und Private Equity. Diese Strategie zielt auf Chancen in großen, diversifizierten Portfolios ab, darunter Spezialfinanzierungen, Kreditgeberfinanzierungen, Ausrüstungsleasing, strukturierte Produkte, Net-Lease-Verträge, Cashflow-Ströme wie Lizenzgebühren, Lizenzerträge und Verwaltungsgebühren sowie andere vermögensorientierte Investitionen. Zum 30. Juni 2026 verwaltete Ares Alternative Credit ein Vermögen von rund 57 Milliarden US-Dollar.

Über die Ares Management Corporation

Die Ares Management Corporation (NYSE: ARES) ist ein weltweit führender Verwalter alternativer Anlagen, der seinen Kunden komplementäre Primär- und Sekundäranlagelösungen in den Anlageklassen Kredit, Immobilien, Private Equity und Infrastruktur anbietet. Wir sind bestrebt, die langfristigen Ziele unserer Stakeholder voranzutreiben, indem wir flexibles Kapital bereitstellen, das Unternehmen unterstützt und Wert für unsere Anleger sowie innerhalb unserer Gemeinschaften schafft. Durch die Zusammenarbeit unserer verschiedenen Investmentgruppen streben wir an, über Marktzyklen hinweg beständige und attraktive Anlagerenditen zu erzielen. Zum 30. Juni 2026 verwaltete die globale Plattform der Ares Management Corporation ein Vermögen von über 671 Milliarden US-Dollar und war in Nordamerika, Südamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum sowie im Nahen Osten tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.ares.com.

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