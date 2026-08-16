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Sonntag, 16.08.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Die USA reden nicht mehr nur über kritische Rohstoffe. Sie kaufen die Lieferkette.
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WKN: 514000 | ISIN: DE0005140008 | Ticker-Symbol: DBK
Xetra
14.08.26 | 17:35
33,385 Euro
+0,74 % +0,245
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Deutschland 40
Prime Standard
Europa 600
Eurozone 50
1-Jahres-Chart
DEUTSCHE BANK AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DEUTSCHE BANK AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
33,29533,40019:03
33,30033,37514.08.
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
COMMERZBANK
COMMERZBANK AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COMMERZBANK AG39,740-0,30 %
DEUTSCHE BANK AG33,385+0,74 %
PKO BANK POLSKI SA26,240+1,23 %
PRIMARY HEALTH PROPERTIES PLC1,140+0,88 %
PZU SA17,040+0,95 %
UNICREDIT SPA85,290,00 %
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