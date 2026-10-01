Frankfurt am Main - Die italienische Großbank Unicredit bereitet sich intensiv auf die Übernahme der Kontrolle bei der Commerzbank vor. Das Mailänder Geldhaus denkt deshalb Finanzkreisen zufolge auch bereits über mögliche Kandidaten für die Nachfolge von Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp nach. Ein Name, der bei Unicredit gehandelt wird, sei Michael Diederich, sagten drei mit dem Thema vertraute Personen dem "Handelsblatt".



Der 61-Jährige ist aktuell Co-Leiter der Unternehmenskundenbank bei der Deutschen Bank. Von 2018 bis 2023 war er Chef der deutschen Unicredit-Tochter Hypo-Vereinsbank (HVB) und kennt Unicredit-Chef Andrea Orcel aus dieser Zeit noch gut. Anschließend arbeitete Diederich als Finanzchef für den Fußball-Bundesligisten Bayern München.



Ob Diederich bereit wäre, den Job bei der Commerzbank zu übernehmen, ist jedoch fraglich. Er fühle sich mit seinem aktuellen Job bei der Deutschen Bank sehr wohl, hieß es in Finanzkreisen. Ein Wechsel zur Commerzbank sei deshalb eher unwahrscheinlich. Diederich und Unicredit wollten sich dazu nicht äußern.



Für Unicredit habe es aktuell Priorität, sich mit der Bundesregierung auf das weitere Vorgehen bei der Commerzbank zu verständigen, hieß es in Finanzkreisen. Die Debatte, wer Nachfolger von Orlopp werden könnte, sei deshalb noch etwas verfrüht. Grundsätzlich werde sich Unicredit mit mehreren potenziellen Kandidaten für die Aufgabe befassen.





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