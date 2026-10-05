"Mehrmetalle"-Könner gefragt: Sibanye-Stillwater stärkt Bilanz und Dividende, Hannan Metals schärft die nächsten Ziele in Schweden und Peru!

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Sibanye-Stillwater steigert Umsatz, EBITDA und operativen Cashflow. Hannan Metals meldet Gold in allen sieben 'Stavaträsk'-Bohrungen und erweitert die Previsto-Brekzie. Nun zählen Kosten und Folgeprogramme.

ANZEIGE/WERBUNG - Bezahlte Marketingmitteilung im Auftrag von Sibanye Stillwater Limited und Hannan Metals Limited. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Emittenten entgeltliche IR-/Marketingverträge und vergütet die JS Research GmbH unabhängig von Kursentwicklung oder Veröffentlichungserfolg . Autor: Jörg Schulte. Ersteller und Herausgeber: JS Research GmbH . Verbreitung: JS Research GmbH . Erstveröffentlichung: 5. Oktober 2026, 5:28 Uhr, Europe/Berlin .

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold, Kupfer und Platingruppenmetalle erzählen drei unterschiedliche Marktgeschichten. Der World Gold Council zeigt in aktuellen Fallstudien, dass einzelne Pensionsfonds Gold als strategischen Diversifikator einsetzen. Die zugrunde liegende Auswertung beschreibt in starken Aktienmarktstressphasen eine historisch niedrige bis negative Korrelation zu Aktien. Das spricht für eine mögliche Portfoliorolle, nicht für einen sicheren Goldpreisanstieg.

Korrelation zwischen Gold, US-Staatsanleihen und US-Aktien in unterschiedlichen Aktienmarktphasen:

Quelle: World Gold Council, Gold in Pension Funds: Case studies, 1. Oktober 2026; Datenstand der Grafik: 30. Juni 2026; Eigene Darstellung

Bei Kupfer verweist die Internationale Energieagentur auf Nachfrage aus Stromnetzen, Elektrofahrzeugen, Bau, Industrie und Rechenzentren. Auf Basis der aktuellen Projektpipeline hält sie bis 2035 eine Angebotslücke von 30% für möglich. Strukturelle Nachfrage trifft damit auf lange Projektlaufzeiten und erhebliche Ausführungsrisiken.

Für Platin prognostiziert der World Platinum Investment Council für 2026 einen Überschuss von 265.000 Unzen. Hinter dem Jahreswert stehen jedoch zwei gegenläufige Halbjahre: einem Überschuss von 548.000 Unzen im ersten Halbjahr soll nach der WPIC-Prognose ein Defizit von 283.000 Unzen im zweiten Halbjahr folgen. Die Prognose hängt wesentlich von Investitionsflüssen, Nachfrage und Angebotsannahmen ab.

Damit entsteht eine Mehrmetalle-These mit zwei sehr verschiedenen Profilen: Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) liefert Produktion, Recycling und Cashflow. Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hingegen bietet frühe Exploration. Diversifikation kann jedch Schwankungen abfedern.

Sibanye-Stillwater steigert Ergebnis und Cashflow!

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) meldete für die sechs Monate bis 30. Juni 2026 einen Umsatz von 90,0 Mrd. ZAR beziehungsweise 5,5 Mrd. USD, 64% mehr als im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBITDA, eine unternehmenseigene Nicht-IFRS-Kennzahl, stieg um 111% auf 31,843 Mrd. ZAR beziehungsweise 1,941 Mrd. USD. Aus dem Vorjahresverlust von 3,906 Mrd. ZAR wurde ein Periodengewinn von 18,807 Mrd. ZAR.

Der Netto-Cashflow aus operativer Tätigkeit erreichte 19,614 Mrd. ZAR beziehungsweise rund 1,2 Mrd. USD. Sibanye wies außerdem einen notionalen freien Cashflow von 14,5 Mrd. ZAR aus. Diese unternehmenseigene Nicht-IFRS-Kennzahl ist kein Ersatz für den nach IFRS ausgewiesenen operativen Cashflow. Ergebnis, Cashflow und Rohstoffpreise verbesserten die finanzielle Ausgangslage deutlich.

Quelle: Sibanye-Stillwater

Die Bruttoverschuldung sank zum 30. Juni auf 32,104 Mrd. ZAR, 20% weniger als ein Jahr zuvor und 18% weniger als Ende 2025. Die Nettoverschuldung fiel von 22,123 Mrd. ZAR Ende 2025 auf 9,718 Mrd. ZAR; das Verhältnis von Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA verbesserte sich auf 0,18. Das Board beschloss eine Zwischendividende von 201 SA-Cent je Aktie beziehungsweise insgesamt rund 5,685 Mrd. ZAR, entsprechend 35% des normalisierten Halbjahresgewinns.

Operative Stärke trifft auf Kosten und Arbeitsrisiken!

Die südafrikanischen PGM-Betriebe produzierten 789.647 4E-Unzen aus eigener Produktion, einschließlich zugekaufter Konzentrate waren es 831.307 4E-Unzen. Bei einem um 67% gestiegenen 4E-Korbpreis erhöhte sich das bereinigte EBITDA dieser Sparte um 302% auf 19,207 Mrd. ZAR. Höhere Metallpreise waren damit der zentrale Ergebnistreiber.



Quelle: Sibanye-Stillwater

Die südafrikanische Goldproduktion sank um 2% auf 293.665 Unzen. Der durchschnittliche Goldpreis stieg gegenüber H1-2025 in Rand um 35% und in US-Dollar um rund 51%. Das bereinigte EBITDA erreichte 8,995 Mrd. ZAR. Gleichzeitig erhöhten sich die AISC auf 3.105 USD je Unze. Bei den US-PGM-Betrieben gingen die 2E-Produktion um 2% zurück und die AISC um 12% auf 1.347 USD je Unze nach oben. Sibanye strebt durch Mechanisierung AISC von rund 1.000 USD je 2E-Unze ab Ende 2028 an.

Am 30. September meldete Sibanye einen neuen Tarifvertrag für "East Boulder' mit Laufzeit bis 31. Juli 2029. Er unterstützt den geplanten Übergang zu einem stärker mechanisierten, teambasierten Modell. Der Arbeitskampf an der Stillwater-East-Mine und der Metallurgieanlage in Columbus dauerte zum Redaktionsstand jedoch an. In Südafrika leitete Sibanye am 8. September Konsultationen nach Section 189A des Arbeitsrechts zur geplanten Restrukturierung des "Kwezi'-Schachts ein.

Im Recyclinggeschäft stieg das bereinigte EBITDA um 11% auf 164 Mio. USD. Bereinigt um die US-Steuergutschriften nach Section 45X in beiden Vergleichsperioden erhöhte sich das zugrunde liegende bereinigte EBITDA nach Unternehmensangaben um 536% auf 137 Mio. USD. Recycling erweitert die Ertragsbasis, bleibt aber von Einsatzmaterial, Metallpreisen und operativer Integration abhängig.

"Keliber' nähert sich der Produktion mit offenem Hochlaufpfad!

Beim finnischen Keliber-Lithiumprojekt begann im Februar der Abbau in Syväjärvi. Bis Ende Juniwaren 217.500 Tonnen Erz gefördert und 185.500 Tonnen auf Halde gelegt, die Heißinbetriebnahme des Konzentrators startete im April. Die kumulierten Bauausgaben beliefen sich auf 719 Mio. EUR, ohne aktivierte Zinsen und Exploration, und lagen damit innerhalb des genehmigten Budgets von 783 Mio. EUR in Preisen von 2024. Ziel ist eine stabile Spodumenkonzentrat-Produktion im zweiten Halbjahr 2026. Über den weiteren Hochlauf der Raffinerie oder eine vorübergehende Konzentratevermarktung will Sibanye im vierten Quartal entscheiden.

Meldeschwellen bei institutionellen Investoren!

UBS meldete nach 5,15% im Juli zuletzt 5,03% der ausgegebenen Sibanye-Aktien. BlackRock meldete am 2. Juni 5,193%, JPMorgan Chase am 28. September 5,04%. Diese Stimmrechtsmeldungen dokumentieren Eigentumsverhältnisse, aber keine Empfehlung oder Garantie für die operative Entwicklung.

Hannan Metals grenzt das System bei "Stavaträsk' weiter ein!

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) ist im Unterschied zu Sibanye ein Explorationsunternehmen. In Schweden besitzt Hannan Optionen, bis zu 100% an drei Projekten zu erwerben. Die Investmentthese hängt deshalb von weiteren Bohrungen, Genehmigungen und künftiger Finanzierung ab.

Die letzten beiden Bohrungen des ersten Sieben-Loch-Programms bestätigten Gold in der Tiefe. ST2606 durchschnitt ab 79,5 m Bohrlochtiefe 4,6 m mit 7,2 g/t Gold und 14,5 g/t Silber, darunter 1,9 m mit 15,7 g/t Gold und 31,7 g/t Silber. Einzelproben erreichten 20,7 g/t Gold über 0,6 m und 21,4 g/t Gold über 0,7 m. ST2606 lieferte damit den besten Gehalt-Mächtigkeits-Abschnitt des 1.040 m umfassenden Erstprogramms.

Ausgewählte Abschnitte aus ST2606 und ST2607:

Quelle: Hannan Metals

ST2607 ergab ab 166,2 m Bohrlochtiefe 3,2 m mit 1,4 g/t Gold und 2,2 g/t Silber, einschließlich 0,7 m mit 5,1 g/t Gold. Zusätzlich enthielt ST2606 ab 80,9 m einen 0,4 Meter langen Abschnitt mit 6,5 g/t Gold, 66,4 g/t Silber und 1,35% Kupfer. Die Abschnitte sind Bohrlochlängen, ihre wahren Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt.

Quelle: Hannan Metals

Bereits ST2601 hatte ab 80,5 m Bohrlochtiefe eine 0,5 m-Probe mit 8,9 g/t Gold, 47,5 g/t Silber und 0,74% Kupfer geliefert. Zusammen mit Goldnachweisen in allen sieben Bohrlöchern über 650 m Streichlänge stützt dies Hannans Modell eines Goldsystems mit lokalen Silber- und Kupferanteilen.

Quelle: Hannan Metals

IP-Daten sollen das zweite Bohrprogramm schärfen!

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) hat eine Gradient-Array-IP-Messung auf rund 3 km² abgeschlossen. Das Raster betrug 200 m, im Bohrgebiet verdichtet auf 100 Meter, ein Dipol-Dipol-Profil soll Informationen zu Einfallen und Tiefe liefern. Die Daten werden mit dem Bohrmodell zusammengeführt. Ein zweites Programm über rund 1.000 m soll nach Unternehmensplanung vor Ende 2026 abgeschlossen werden. Die Folgebohrungen müssen zeigen, ob sich die beiden Mineralisationsstile in der Tiefe und entlang des Streichens fortsetzen.

Previsto wächst an der Oberfläche und wartet auf Genehmigungen!

Am zu 100% gehaltenen "Previsto'-Prospekt in Peru meldete Hannan 325 neue Kanalproben über 580,5 m. Nach Unternehmensangaben lagen damit alle 648 bislang gemeldeten Kanalprobenoberhalb des Hintergrundwerts für Gold, Silber oder Kupfer. Die kartierte mineralisierte Brekzie verlängerte sich um 105 auf 410 m und blieb in alle Richtungen offen. Oberhalb des Hintergrundwerts bedeutet noch keinen wirtschaftlichen Gehalt und keine Mineralressource.

Die selektive Panelprobe 17796 lieferte 32,8 g/t Gold und 130 g/t Silber. Sie war der zweithöchste von Hannan gemeldete Goldwert aus Gesteinsproben bei "Previsto'. Panel- und Gesteinsproben sind selektiv und nicht als repräsentativer Durchschnittsgehalt des Projekts zu lesen. Hannans Einordnung als mögliches alkalisches Porphyr-Epithermal-System ist ein geologisches Modell, das erst Bohrungen testen können.

Quelle: Hannan Metals

Die Umweltprüfung für das geplante erste Bohrprogramm läuft parallel bei DGAAM, ANA und SERFOR. Hannan erwartet die abschließende DIA und weitere Genehmigungen im ersten Quartal 2027, vorgesehen sind bis zu 18 Bohrplattformen und 7.650 m. Erst nach den erforderlichen Genehmigungen könnte das erste Previsto-Bohrprogramm beginnen. Zeitplan, Umfang und Finanzierung bleiben vorbehaltlich behördlicher und unternehmerischer Entscheidungen.

Fazit: Sibanye stärkt die Ertragsbasis, Hannan eröffnet Entdeckungschancen!

Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) zeigt, wie deutlich sich ein günstigeres Metallpreisumfeld auf Ergebnis und Finanzkraft auswirken kann. Kräftig gestiegene Cashflows, eine deutlich reduzierte Nettoverschuldung und die Zwischendividende geben dem Konzern eine stärkere Ausgangsbasis für seine nächsten Entwicklungsschritte. Das Recyclinggeschäft, die geplante Mechanisierung der US-Betriebe und das finnische Lithiumprojekt "Keliber' eröffnen zusätzliche Perspektiven. Gelingt es, die Kosten zu senken, die Arbeitskonflikte zu lösen und den Hochlauf wirtschaftlich zu gestalten, könnte Sibanye seine breit aufgestellte Rohstoffbasis künftig noch besser nutzen.

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) liefert unterdessen vielversprechende Ansatzpunkte für weitere Explorationserfolge. Goldnachweise in allen sieben Erstbohrungen bei "Stavaträsk' und einzelne hochgradige Abschnitte bilden eine überzeugende Grundlage für das geplante Folgeprogramm. In Peru vergrößert die an der Oberfläche inzwischen über 410 m kartierte mineralisierte Brekzie das Explorationsziel bei "Previsto'. Die nächsten Bohrungen in Schweden und ein genehmigtes erstes Bohrprogramm in Peru könnten das geologische Potenzial beider Projekte wesentlich klarer erfassen.

Damit stehen die beiden Unternehmen für unterschiedliche Chancen entlang der Rohstoff-Wertschöpfungskette: Sibanye-Stillwater (WKN: A2PWVQ) verbindet laufende Produktion mit verbesserter Finanzkraft und operativen Entwicklungsmöglichkeiten.

Hannan Metals (WKN: A2DJ8Y) bietet die spekulative Chance, früh an der Erkundung aussichtsreicher Goldsysteme mit Silber- und Kupferanteilen beteiligt zu sein. Beide verfügen über konkrete nächste Schritte, deren erfolgreiche Umsetzung die jeweilige Unternehmensgeschichte weiter stärken könnte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und redaktionelle Grundlage

• World Gold Council, Gold in Pension Funds: Case studies, 1. Oktober 2026 - Direktlink

• International Energy Agency, Copper prices have hit record highs, but smelters face mounting strategic pressures, 2. März 2026 - Direktlink

• World Platinum Investment Council, Platinum Quarterly Q2 2026, 9. September 2026 - Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Operating and financial results for the six months ended 30 June 2026, 1. September 2026 - Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Tarifvereinbarung East Boulder, 30. September 2026 - Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung BlackRock, 2. Juni 2026 - Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung UBS, 22. Juli 2026 - Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung UBS, 18. September 2026 - Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Stimmrechtsmeldung JPMorgan Chase, 28. September 2026 - Direktlink

• Sibanye-Stillwater, Section-189A-Konsultationen zur Restrukturierung des Kwezi-Schachts, 8. September 2026 - Direktlink

• Hannan Metals, "Stavaträsk' maiden drilling results ST2601 to ST2605, 13. August 2026 - Direktlink

• Hannan Metals, final "Stavaträsk' results ST2606 and ST2607, 31. August 2026 - Direktlink

• Hannan Metals, completion of the "Stavaträsk' IP survey, 10. September 2026 - Direktlink

• Hannan Metals, Previsto gold breccia extended to 410 metres, 1. Oktober 2026 - Direktlink

• BaFin, Liste institutsunabhängiger Ersteller und Weitergeber; JS Research GmbH ist aufgeführt, Liste abgerufen am 2. Oktober 2026 - Direktlink

• JS Research GmbH, Impressum, abgerufen am 2. Oktober 2026 - Direktlink

• JS Research GmbH, Disclaimer und AGB, abgerufen am 2. Oktober 2026 - Direktlink

Bild- und Grafiknachweise: Korrelationsgrafik - World Gold Council, 1. Oktober 2026. Sibanye-Logo und Kennzahlengrafiken - Sibanye-Stillwater, H1-2026-Bericht vom 1. September 2026. Hannan-Logo, Kernfotos und Probe 17796 - Hannan Metals, Meldungen vom 13. und 31. August sowie 1. Oktober 2026. Die Übersicht zu ST2606/ST2607 wurde redaktionell und KI-gestützt aus den Hannan-Daten erstellt und gegen die Primärquelle geprüft. Introbild: stock.adobe.com; red-uniformed-supervisor-overseeing-mining-machinery-operation-red-uniformed-supervisor-overseeing-mining-machinery-operation-i;

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Die Darstellung beruht auf einer qualitativen redaktionellen Auswertung öffentlich zugänglicher Primärquellen. Tatsachen, unternehmenseigene Kennzahlen, Ziele, Prognosen und redaktionelle Einordnung wurden voneinander getrennt. Es wurden kein Kursmodell, kein Kursziel und keine Einstufung wie Kaufen, Halten oder Verkaufen erstellt. JS Research hat weder eine eigene Ressourcenschätzung noch eine unabhängige Bohrdaten-, Metallurgie-, Machbarkeits-, Rechts- oder Unternehmensprüfung vorgenommen. Die technischen Hannan-Meldungen wurden nach Unternehmensangaben von Michael Hudson, FAusIMM und Qualified Person nach NI 43-101, geprüft; JS Research und der Autor handeln nicht als Qualified Person. Der Beitrag wurde dem Management von Sibanye-Stillwater und Hannan Metals nicht zur Prüfung oder Freigabe vorgelegt. Daten- und Prüfstand ist der 2. Oktober 2026. Eine routinemäßige Aktualisierung ist nicht vorgesehen; zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt.

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Autor ist Jörg Schulte. Ersteller und Herausgeber ist die JS Research GmbH, Bergmannsweg 7a, 59939 Olsberg, Deutschland, vertreten durch ihren Geschäftsführer Jörg Schulte. Verbreitet wird der Beitrag durch die JS Research GmbH sowie durch die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz, über PresseBox, Portal der Wirtschaft und weitere. Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV ist Jörg Schulte unter derselben Anschrift.

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Hannan Metals: Zur Veröffentlichungszeit halten weder Jörg Schulte noch die JS Research GmbH oder SRC swiss resource capital AG Aktien dieses Emittenten. Für diese drei Personen beziehungsweise Gesellschaften bestehen außerdem keine Optionen, Warrants, Zertifikate, CFDs, Swaps, sonstigen Derivate oder direkten beziehungsweise indirekten Shortpositionen in Bezug auf Hannan Metals. Damit besteht auch keine Netto-Long-Position von mindestens 0,5% des ausgegebenen Aktienkapitals.

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Hannan Metals befindet sich in einem frühen Explorationsstadium. Für "Stavaträsk' und Previsto bestehen keine Mineralressourcen oder Mineralreserven nach NI 43-101. Bohrlochlängen sind nicht zwingend wahre Mächtigkeiten; Oberflächen-, Gesteins- und Panelproben können selektiv und nicht repräsentativ sein. Es bestehen erhebliche Risiken aus Geologie, Metallurgie, Exploration, Genehmigungen, Umwelt- und Sozialauflagen, Beziehungen zu lokalen und indigenen Gemeinschaften, Finanzierung und Verwässerung, Infrastruktur, politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen in Peru und Schweden sowie Verzögerung oder vollständigem Ausbleiben von Ressourcen, Produktion und Cashflow. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich.

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